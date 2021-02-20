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Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

По словам главы «Норникеля», руководитель обогатительной фабрики отстранен от занимаемой должности
Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ
Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин, отвечая на вопрос корреспондента РБК, назвал причиной обрушения цеха на фабрике в Норильске «грубое нарушение техники безопасности».

«Авария предположительно произошла из-за нарушения норм промышленной безопасности. Идет расследование. Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности», — сказал бизнесмен.

В Следственном комитете ранее заявили, что в здании дробильного цеха, которое обрушилось утром 20 февраля, ранее были обнаружены дефекты, которые и могли привести к ЧП. С 8 февраля там проходили ремонтные работы по укреплению несущих опор и перекрытий.

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По предварительной информации, в результате обрушения здания один человек погиб, два человека по-прежнему находятся под завалами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

Норильская обогатительная фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» «Медвежий ручей».

Авторы
Тимофей Дзядко, Артем Филипенок
Норникель Владимир Потанин
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