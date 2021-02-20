СК возбудил уголовное дело после обрушения на фабрике в Норильске

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на Норильской обогатительной фабрике, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК, из-под завалов извлекли шесть человек, они переданы медикам. Поиски продолжаются.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Утром 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение галереи дробильного цеха. Главное управление МЧС по региону сообщало, что два человека смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, еще трое в состоянии средней степени тяжести были извлечены спасателями. К поиску возможных пострадавших и разбору конструкций привлечены 71 человек и 13 единиц техники.

