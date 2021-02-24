Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после обрушения

Арестованы также главный инженер и начальник надзора предприятия. СК утверждает, что руководители долгое время «бездействовали» и ничего не предпринимали для устранения дефектов конструкций, который были выявлены еще в 2018 году

Фото: СК РФ

Директора Норильской обогатительной фабрики, где из-за обрушения конструкций погибли три человека, задержали, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что руководитель предприятия «достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха», однако не принял соответствующих мер. В результате произошло обрушение конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

Глава «Норильского никеля» (обогатительная фабрика входит в «дочку «Норникеля» компанию «Медвежий ручей») Владимир Потанин сообщал, что руководитель фабрики отстранен от должности.

Помимо этого были арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.