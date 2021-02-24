Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после обрушения
Директора Норильской обогатительной фабрики, где из-за обрушения конструкций погибли три человека, задержали, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
Следствие считает, что руководитель предприятия «достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха», однако не принял соответствующих мер. В результате произошло обрушение конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.
Глава «Норильского никеля» (обогатительная фабрика входит в «дочку «Норникеля» компанию «Медвежий ручей») Владимир Потанин сообщал, что руководитель фабрики отстранен от должности.
Помимо этого были арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.