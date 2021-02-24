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Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после обрушения

Арестованы также главный инженер и начальник надзора предприятия. СК утверждает, что руководители долгое время «бездействовали» и ничего не предпринимали для устранения дефектов конструкций, который были выявлены еще в 2018 году
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Директора Норильской обогатительной фабрики, где из-за обрушения конструкций погибли три человека, задержали, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Следствие считает, что руководитель предприятия «достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха», однако не принял соответствующих мер. В результате произошло обрушение конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей.

Глава «Норильского никеля» (обогатительная фабрика входит в «дочку «Норникеля» компанию «Медвежий ручей») Владимир Потанин сообщал, что руководитель фабрики отстранен от должности.

Помимо этого были арестованы главный инженер и начальник отдела надзора предприятия.

Число погибших при обрушении на фабрике в Норильске увеличилось до трех
Общество
Фото:СК РФ

СК сообщает, что в 2018 году специалисты признали состояние части конструкций здания ограниченно работоспособным. Фабрике рекомендовали устранить дефекты до декабря 2019 года и до декабря 2020-го, однако это не было сделано.

Ранее ведомство утверждало, что укрепление опор и перекрытий началось только 8 февраля 2021 года, при этом работы велись без разрешительных документов и проектно-технической документации.

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Из-за «длительного бездействия» ответственных за эти работы лиц, которые сейчас находятся в статусе подозреваемых, а также из-за ухудшения состояния конструкций произошло обрушение, говорится в сообщении ведомства.

Как выглядит обрушившийся в Норильске цех. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Обрушение на фабрике произошло утром 20 февраля, его площадь составила около 1 тыс. кв м. Погибли трое рабочих, еще пятеро получили повреждения. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.

В ходе следственных мероприятий были допрошены более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия, а также восемь выемок и обысков, сообщил СК в среду. Сотрудники ведомства изъяли техническую документацию, должностные и распорядительные документы.

На следующий день после обрушения правоохранители задержали начальника отдела по техническому надзору, главного инженера, начальника дробильного цеха и сотрудника ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», который отвечает за допуск сотрудников к ремонтным работам.

Автор
Мария Лисицына
Норильск Следственный комитет фабрика задержание арест
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