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«Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления

Грунтовые воды подтопили рудники «Октябрьский» и «Таймырский», ведутся работы по ликвидации подтопления. В мае 2020-го на объекте «дочки» «Норникеля» произошла утечка 21 тыс. т дизтоплива, компанию обязали выплатить 146 млрд руб.
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Рудник «Таймырский» компании «Норникель»
Рудник «Таймырский» компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норильский никель» частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте компании.

«12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте — 350 м», — говорится в сообщении.

Вода также подступает на горизонт рудника «Таймырский», добавили в компании. В связи с этим согласно технике безопасности и законодательству «Норникель» принял решение о частичной приостановке их работы. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации подтопления.

«Норникель» пообещал выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Первый вице-президент, главный операционный директор компании Сергей Дяченко прокомментировал работы, сообщив, что сейчас специалисты возводят перемычку, чтобы остановить дальнейшее поступление воды.

«После завершения установки перемычки будет понятен объем воды, накопленной в горных выработках, и дополнены мероприятия по скорейшему их осушению», — заявил он.

Ранее, в ночь с 19 на 20 февраля, произошла авария на Норильской обогатительной фабрике, которая принадлежит «дочке» «Норникеля», ООО «Медвежий ручей». В результате обрушения погибли трое рабочих, еще пятеро пострадали. Президент «Норникеля» Владимир Потанин назвал причиной обрушения «грубое нарушение техники безопасности».

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<p>ТЭЦ-3 в Норильске</p>

В мае прошлого года произошла авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), в результате которой из разгерметизировавшегося хранилища вылилось более 21 тыс. т дизтоплива, большая часть которого попала в близлежащие реки. По факту произошедшего были заведены уголовные дела. Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в 148 млрд руб. «Норникель» называл эту сумму завышенной и предлагал другую оценку — 21,4 млрд руб. В компании также отмечали, что уже вложили собственные средства в устранение последствий аварии.

5 февраля суд обязал взыскать с «Норникеля» 146,177 млрд руб. Это крупнейшая выплата за ущерб экологии в российской истории. Компания не стала оспаривать решение суда. Потанин назвал решение суда уроком для «Норильского никеля» и пообещал, что компания будет серьезнее относиться к вопросам экологии и промышленной безопасности.

Авторы
Виктория Тютина, Михаил Юшков
Норникель рудник приостановка
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