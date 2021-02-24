«Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления

Грунтовые воды подтопили рудники «Октябрьский» и «Таймырский», ведутся работы по ликвидации подтопления. В мае 2020-го на объекте «дочки» «Норникеля» произошла утечка 21 тыс. т дизтоплива, компанию обязали выплатить 146 млрд руб.

Рудник «Таймырский» компании «Норникель» (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норильский никель» частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте компании.

«12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте — 350 м», — говорится в сообщении.

Вода также подступает на горизонт рудника «Таймырский», добавили в компании. В связи с этим согласно технике безопасности и законодательству «Норникель» принял решение о частичной приостановке их работы. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации подтопления.

Первый вице-президент, главный операционный директор компании Сергей Дяченко прокомментировал работы, сообщив, что сейчас специалисты возводят перемычку, чтобы остановить дальнейшее поступление воды.