«Норникель» частично приостановил работу двух рудников из-за подтопления
«Норильский никель» частично приостановил работу рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления. Об этом сообщается на сайте компании.
«12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника «Октябрьский» на горизонте — 350 м», — говорится в сообщении.
Вода также подступает на горизонт рудника «Таймырский», добавили в компании. В связи с этим согласно технике безопасности и законодательству «Норникель» принял решение о частичной приостановке их работы. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации подтопления.
Первый вице-президент, главный операционный директор компании Сергей Дяченко прокомментировал работы, сообщив, что сейчас специалисты возводят перемычку, чтобы остановить дальнейшее поступление воды.