Хуситы заявили об использовании гиперзвуковой ракеты против судна Израиля

Йеменские хуситы заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна в Аравийском море, их слова приводит издание Almasirah.

«Ракетные войска представили гиперзвуковую ракету Hathem-2 собственного производства», — добавили в издании. По данным Almasirah, иракское исламское сопротивление подтвердило проведение совместной военной операции с йеменскими хуситами по израильскому кораблю MSC Manzanillo в порту Хайфы.

«Вооруженные силы Йемена объявили, что ВМС провели качественную военную атаку по израильскому кораблю «MSC SARAH V» в Аравийском море», — уточнило издание.

Представитель вооруженных сил подтвердил, что операцию провели с использованием новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешных испытаний. Он пояснил, что ракета отличается способностью точного наведения на большие расстояния.

Гиперзвуковое оружие практически не используется армиями мира ввиду его отсутствия. На вооружении России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон» и «Авангард», российское Минобороны неоднократно отчитывалось о том, что использовало «Кинжалы» в ходе военной операции на Украине.

Также подобное оружие есть у Китая — примером ракеты является DF-27, она может преодолевать почти 5 тыс. км.

Великобритания планирует к 2030 году поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету собственного производства, а США уже разрабатывает такое оружие. В середине марта 2024 года американские ВВС провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля».

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.