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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили об использовании гиперзвуковой ракеты против судна Израиля

Хуситы заявили об использовании гиперзвуковой ракеты против израильского судна
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы заявили, что впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна в Аравийском море, их слова приводит издание Almasirah.

«Ракетные войска представили гиперзвуковую ракету Hathem-2 собственного производства», — добавили в издании. По данным Almasirah, иракское исламское сопротивление подтвердило проведение совместной военной операции с йеменскими хуситами по израильскому кораблю MSC Manzanillo в порту Хайфы.

«Вооруженные силы Йемена объявили, что ВМС провели качественную военную атаку по израильскому кораблю «MSC SARAH V» в Аравийском море», — уточнило издание.

Представитель вооруженных сил подтвердил, что операцию провели с использованием новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешных испытаний. Он пояснил, что ракета отличается способностью точного наведения на большие расстояния.

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Фото:Osamah Yahya / dpa / Global Look Press

Гиперзвуковое оружие практически не используется армиями мира ввиду его отсутствия. На вооружении России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Циркон» и «Авангард», российское Минобороны неоднократно отчитывалось о том, что использовало «Кинжалы» в ходе военной операции на Украине.

Также подобное оружие есть у Китая — примером ракеты является DF-27, она может преодолевать почти 5 тыс. км.

Великобритания планирует к 2030 году поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету собственного производства, а США уже разрабатывает такое оружие. В середине марта 2024 года американские ВВС провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля».

С осени 2023 года йеменские хуситы атакуют в Красном море и Аденском заливе корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Повстанцы настаивают, что таким образом поддерживают сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. При этом атакам также подвергались корабли, не имеющие отношения к Израилю.

В ответ на это Великобритания и США с января стали наносить удары по объектам движения в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
хуситы Йемен Израиль Аравийское море гиперзвуковая ракета
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