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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израильские истребители нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в координации с США и другими союзниками. В ночь на 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью дрона, погиб один человек. Число жертв удара Израиля пока не названо

Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов в Тель-Авиве
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Израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы, передает местный телеканал Al Masirah.

По данным местного Минздрава, в результате атаки есть погибшие и раненые, у нескольких человек тяжелые ожоги. Источник телеканала заявил, что целью ударов были электростанции и дизельные резервуары в провинции Ходейда.

Представитель хуситов (движения «Ансар Аллах») Мухаммед Абдель Салям назвал произошедшее «жестокой израильской агрессией» с целью усилить страдания йеменского народа и заставить Йемен прекратить поддержку Палестины, но он не собирается отказываться от нее.

В израильской армии подтвердили, что истребители нанесли удар «по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы».

Источник американского портала Axios из числа израильских чиновников уточнил, что удар был скоординирован с США и международной коалицией, которая противодействует хуситам. Axios подчеркивает, что это первая атака израильтян по Йемену.

Al Arabiya в X передает, что в атаке участвовало 12 израильских истребителей, на месте удара начался крупный пожар.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву беспилотником в ночь на 19 июля. Дрон упал возле американского посольства. В ходе атаки погиб 50-летний мужчина, еще несколько человек пострадали.

Хуситы заявили, что для атаки использовали новый беспилотник «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника». Всего было запущено четыре дрона и ракета, не удалось перехватить только один БПЛА, уточнили в Саудовской Аравии. Хуситы пообещали продолжить атаки на Израиль, поскольку они требуют прекращения войны в секторе Газа.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль Йемен Палестина сектор Газа
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