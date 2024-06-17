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Война с хуситами ,  
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США ввели санкции против компаний из Китая и Омана за поставки хуситам

Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США ввели санкции против физических и юридических лиц из Китая и Омана, которых подозревают в поставках оружия хуситам. Об этом сообщила пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Эта акция направлена против ключевых действующих лиц, которые позволили хуситам получать доход и приобретать ряд материалов для производства современного оружия, которое они сейчас используют для совершения продолжающихся террористических атак на коммерческие суда», — объяснили в Минфине США введение ограничений.

В итоге под американские санкции попали:

  • Али Абд-аль-Ваххаб Мухаммад аль-Вазир и его компания Guangzhou Tasneem Trading Company Limited. Компания базируется в Китае и, по данным властей США, покупала оружие для хуситов и отправляла его в Йемен;
  • гонконгская Tasneem Trading Company Limited, являющаяся материнской компанией Guangzhou Tasneem;
  • оманская компания International Smart Digital Interface и ее оператор Муаз Ахмед Мохаммед аль-Хайфи. Его компания «приобрела и способствовала доставке в Йемен компонентов крылатых ракет, производственного оборудования и других материалов двойного назначения»;
  • китайская фирма Ningbo Beilun Saige Machine Co., Ltd, которая занималась закупкой материалов, необходимых для производства беспилотников и другого оружия;
  • китайская Dongguan Yuze Machining Tools Company Limited, которая помогала хуситам с оборудованием для их собственного производства оружия.

Кроме того, ограничения были введены в отношении судна OTARIA под флагом Камеруна, которым управляет базирующаяся в ОАЭ компания Stellar Wave Marine LL, и капитана судна Вячеслава Салыги. Так, в конце мая 2024 года на это судно были погружены товары, связанные с финансистом-хуситом Саидом аль-Джамалем, для доставки в Сингапур.

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В январе текущего года США и Великобритания внесли в санкционный список самих хуситов. Под ограничения попали лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси и военачальники йеменского движения.

В Минфине США отметили, что попавшие под санкции «ключевые лица» йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» поддерживали недавние нападения на суда в Красном море и Аденском заливе, в том числе захват в заложники гражданских экипажей. Фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними бизнес.

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Теги
хуситы санкции США Китай поставки оружия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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