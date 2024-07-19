Тель-Авив повысил режим готовности после удара дрона по посольству США

США удалось сбить ракету и три дрона, запущенных хуситами, но один дрон все же упал в центре Тель-Авива рядом с американским посольством — взрыв слышали во всей округе. Погиб 50-летний мужчина, еще восемь доставлены в больницы

Рон Хульдаи (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Тель-Авив переходит на более высокий уровень готовности после ночного удара беспилотника, сообщил мэр Рон Хульдаи, передает Times of Israel.

«Война все еще здесь, и она трудная и болезненная», — сказал он, заверив в готовности властей к новым ударам.

При ночном ударе дрона погиб 50-летний мужчина, еще восемь были госпитализированы, из них четверо ранены осколками или ударной волной, остальные находятся в состоянии шока.

Дрон упал возле посольства США на пересечении улиц Бен-Иегуда и Шалом-Алейхем. В Белом доме рассказали Ynet, что в курсе произошедшего и следят за развитием событий.

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Проживающие в районе падения БПЛА жители Тель-Авива рассказали, что при ударе предметы в их домах разлетелись в стороны, «все здание затряслось». Взрыв был слышен во многих городах центрального Израиля.

Йеменские хуситы затем объявили об атаке на Тель-Авив новым беспилотником «Яффа», которому «удалось прорвать системы обороны противника». Повстанцы пообещали продолжить атаки на Израиль с требованием прекратить войну в секторе Газа.

Всего хуситы запустили одну ракету и четыре беспилотника, американские войска перехватили все цели, кроме одного дрона, уточнили в Саудовской Аравии.