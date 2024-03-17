Хуситы заявили о сотрудничестве с Москвой и Пекином против США и Великобритании

Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем против Запада

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» взаимодействует с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить однополярный мир. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум.

«Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и углубление отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это в общих интересах и необходимо для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [проблемы] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность», — написал представитель «Ансар Аллах» в соцсети X.

По словам аль-Кахума, крупные страны «постучались в двери» Йемена с целью выстраивания с ним отношений на равных. Такое сотрудничество нужно для «подготовки к историческому поражению» США, Великобритании и Запада, которое приведет к падению «колониального проекта».

В конце января «Ансар Аллах» пообещало не атаковать российские и китайские корабли в Красном море. Об этом заявил в интервью газете «Известия» член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити.

Он отметил, что хуситы нападают только на израильские суда и связанные с этим государством корабли. «Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — подчеркнул аль-Бахити.

Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября 2023 года, таким образом поддерживая палестинское исламистское движение ХАМАС в войне с Израилем. В ответ международная коалиция во главе с США с декабря проводит в регионе операцию «Страж процветания» по защите судоходства.