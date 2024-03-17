 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем против Запада

Хуситы заявили о сотрудничестве с Москвой и Пекином против США и Великобритании
Сюжет
Война с хуситами

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» взаимодействует с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить однополярный мир. Об этом заявил член политбюро движения Али аль-Кахум.

«Между Йеменом, Россией, Китаем и странами БРИКС происходит постоянное взаимодействие и углубление отношений, а также обмен знаниями и опытом в различных областях. Это в общих интересах и необходимо для того, чтобы утопить Америку, Великобританию и Запад в болоте [проблемы] Красного моря, чтобы они увязли, ослабли и не смогли поддерживать однополярность», — написал представитель «Ансар Аллах» в соцсети X.

По словам аль-Кахума, крупные страны «постучались в двери» Йемена с целью выстраивания с ним отношений на равных. Такое сотрудничество нужно для «подготовки к историческому поражению» США, Великобритании и Запада, которое приведет к падению «колониального проекта».

Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России
Бизнес
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

В конце января «Ансар Аллах» пообещало не атаковать российские и китайские корабли в Красном море. Об этом заявил в интервью газете «Известия» член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити.

Он отметил, что хуситы нападают только на израильские суда и связанные с этим государством корабли. «Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — подчеркнул аль-Бахити.

Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября 2023 года, таким образом поддерживая палестинское исламистское движение ХАМАС в войне с Израилем. В ответ международная коалиция во главе с США с декабря проводит в регионе операцию «Страж процветания» по защите судоходства.

Читайте на РБК Pro
Почему экономика России растет вопреки прогнозам — The Economist
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
хуситы Йемен США Великобритания Запад Китай Россия однополярный мир Красное море
Материалы по теме
Хуситы предупредили об атаках на корабли в Индийском океане
Политика
США уничтожили ракету и четыре дрона хуситов в Йемене
Политика
FT узнала о тайных переговорах США с Ираном о хуситах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Рогов заявил о пожаре на участке в Запорожской области после атаки дронов Политика, 08:23
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 08:15
В Южной Осетии рассказали об обсуждении с Россией присоединения Политика, 08:10
В Белгороде и его окрестностях объявили ракетную опасность Политика, 08:08
ФСБ сообщила о попытке заставить военного залить зеленкой урну на выборах Политика, 07:58
Хуситы заявили о сотрудничестве с Россией и Китаем против Запада Политика, 07:45
Даниил Медведев вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Спорт, 07:42
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 07:10
Минобороны сообщило о 35 сбитых за ночь дронах Политика, 07:10
В Подмосковье сбили еще два беспилотника Политика, 06:57
В Ярославской области сбили четыре беспилотника Политика, 06:40
Немецкий министр призвала ввести уроки гражданской обороны в школах Общество, 06:31
В Калужской области сбили четвертый беспилотник за ночь Политика, 06:24
В Белгородской области четыре дрона атаковали поселок Октябрьский Политика, 05:51