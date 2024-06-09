В Иране объявили кандидатов на пост президента
В Иране завершилась квалификационная процедура для кандидатов в президенты на внеочередных выборах в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси, утверждены претенденты, заявил пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами, передает Tasnim.
Кандидатов было около 20, одобрены шесть кандидатур:
- экс-глава МВД и Минюста Мустафа Пурмохаммади (снял свою кандидатуру на выборах в 2013 году);
- представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;
- действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (участвовал в выборах три раза — в 2005 году занял четвертое место, в 2013-м — второе, в 2017-м снял свою кандидатуру);
- мэр Тегерана Алиреза Закани (в 2013 и 2017 годах не прошел квалификацию, в 2021-м снял свою кандидатуру в пользу Раиси);
- экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан;
- глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.
Эслами добавил, что после объявления кандидатов начинается предвыборная агитация. Она завершится в канун выборов, 27 июня. Пресс-секретарь Совета стражей преступлений Хади Тахан Назиф заявил, что итоговые результаты квалификационной проверки объявят завтра.
Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана, — бывший депутат иранского парламента Зохре Элахиян — заявила, что сняла свою кандидатуру. Также квалификацию не прошел бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (возглавлял страну в 2005–2013 годах). Его не допустили до выборов в третий раз.
19 мая президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета на севере страны, возвращаясь из Азербайджана. Вместе с ним жертвами катастрофы стали восемь человек, среди которых глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем. То, что крушение произошло в результате диверсии, власти Ирана исключали.
Раиси похоронили 23 мая. Ему было 63 года. Исполняющим обязанности президента назначен первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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