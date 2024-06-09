В Иране определили кандидатов на пост президента после гибели Раиси

В Иране объявили кандидатов на пост президента

В Иране объявили шесть кандидатов в президенты на внеочередных выборах в связи с гибелью Раиси. Бывший глава Ирана Ахмадинеджад не прошел квалификацию, первая зарегистрировавшаяся женщина Элахиян сняла кандидатуру

Мостафа Пурмохаммади (Фото: Zuma / ТАСС) Саид Джалили (Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press) Мохаммад-Багер Галибаф (Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press) Алиреза Закани (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters) Масуд Пезешкиан (Фото: Zuma / ТАСС) Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми (Фото: Zuma / ТАСС)

В Иране завершилась квалификационная процедура для кандидатов в президенты на внеочередных выборах в связи с гибелью главы страны Эбрахима Раиси, утверждены претенденты, заявил пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами, передает Tasnim.

Кандидатов было около 20, одобрены шесть кандидатур:

экс-глава МВД и Минюста Мустафа Пурмохаммади (снял свою кандидатуру на выборах в 2013 году);

представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили;

действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (участвовал в выборах три раза — в 2005 году занял четвертое место, в 2013-м — второе, в 2017-м снял свою кандидатуру);

мэр Тегерана Алиреза Закани (в 2013 и 2017 годах не прошел квалификацию, в 2021-м снял свою кандидатуру в пользу Раиси);

экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан;

глава Фонда по делам мучеников и ветеранов, бывший первый заместитель председателя иранского парламента Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

Эслами добавил, что после объявления кандидатов начинается предвыборная агитация. Она завершится в канун выборов, 27 июня. Пресс-секретарь Совета стражей преступлений Хади Тахан Назиф заявил, что итоговые результаты квалификационной проверки объявят завтра.

Первая женщина, зарегистрировавшаяся в качестве кандидата на пост президента Ирана, — бывший депутат иранского парламента Зохре Элахиян — заявила, что сняла свою кандидатуру. Также квалификацию не прошел бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (возглавлял страну в 2005–2013 годах). Его не допустили до выборов в третий раз.