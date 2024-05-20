Аналитики рассказали о смене преемника верховного лидера Ирана

Гибель президента Раиси, которого называли возможным преемников Верховного лидера Ирана, аятоллы Хаменеи, делает вероятным кандидатом на этот пост сына последнего, пишет Politico. Сам Хаменеи выступал против этого

Моджтаба Хаменеи (в центре) (Фото: Saeid Zareian / Dpa / Global Look Press)

После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси вероятным преемником 85-летнего Верховного лидера страны Али Хаменеи станет его сын Моджтаба, заявил Politico старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу.

«Раиси представляет более молодую версию революционной элиты Ирана — гораздо менее компетентную, но гораздо более ревностную. Именно таких людей Хаменеи хочет видеть у руля — смерть Раиси сужает процесс выбора его преемника, и одним из потенциальных кандидатов является собственный сын Хаменеи», — сказал он.

О том, что гибель Раиси «расчищает тернистый путь» для Моджтабы Хаменеи, пишет также The Guardian

После Исламской революции 1978-79 годов в Иране основная власть принадлежит духовному лидеру, президент является вторым лицом в государстве, выполняя роль главы исполнительной власти. При этом правительство подотчетно духовному лидеру и меджлису (Исламский консультативный совет). Хаменеи является Верховным лидером Ирана с 1989 года.

В то же время Politico отмечает, что заявления о том, что Раиси мог быть возможным преемником Хаменеи, звучали на фоне «лояльности режиму». Но в последнее время такой сценарий наследования казался маловероятным из-за критики президента. Его авторитет подрывали в том числе обстоятельства выборов 2021 года, по итогам которых он стал президентом — явка на голосовании тогда была рекордно низкой.

Слухи о том, что Моджтаба может унаследовать пост своего отца, ходят уже давно — примерно с 2005 года, уточняет Middle East Eye (MEE). Так, во время выборов 2005 года лидер реформистов Мехди Карруби написал Хаменеи письмо, в котором призвал его «обуздать влияние» Моджтабы, второго из четырех своих сыновей.

Верховного лидера Ирана выбирает Ассамблея экспертов из 88 членов. В ноябре 2023 года один из членов Ассамблеи, аятолла Рахим Тавакол, сообщил, что список людей, которые могли бы стать преемниками 84-летнего Хаменеи, составляет секретная комиссия. В феврале другой представитель Ассамблеи Махмуд Мохаммади Араги заявил агентству ILNA, что Хаменеи выступил против того, чтобы эксперты даже обсуждали возможность того, что один из его четырех сыновей унаследует пост верховного лидера.

В то же время осведомленный источник MEE из числа консерваторов считает, что слова Хаменеи не означают, что Моджтабе заказан путь в Верховные лидеры. «Более того, если Ассамблея назначит его лидером, это будет считаться демократическими выборами, за которые проголосует народ, что позволит избежать опасений монархического характера», — сказал собеседник издания.

MEE пишет, что среди тех, кто борется за власть, есть группа ультраконсервативных радикалов, известная как «Фронт выносливости», которая имеет членов и сторонников во всех иранских институтах. По словам высокопоставленного священнослужителя из города Кум (один из центров шиитского богословия), эта группа продвигает на пост Верховного лидера страны «кого-то очень близкого» к основателю и лидеру «Фронта» Мохаммеду Таги Месбе Езиди, который умер в 2021 году. При этом собеседник издания уточнил, что это — не Раиси.

Президент Раиси погиб при крушении вертолета в горах на севере Ирана, когда возвращался после визита в Азербайджан. Вместе с ним погибли все находившиеся на борту: глава МИД Хосейни Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.

Предварительно, причиной катастрофы стали плохие погодные условия, в частности сильный туман. Он осложнил поисковую операцию, она продлилась более 12 часов. Тела погибших доставили в Тебриз, который расположен примерно в 100 км от места крушения. Там же 21 мая пройдут похороны. В Иране объявлен пятидневный траур.

Полномочия президента временно исполняет первый заместитель Мохаммед Мохбер. В течение 50 дней власти Ирана должны организовать выборы нового главы государства. Правительство пообещало, что «сбоев» в управлении страной не будет.