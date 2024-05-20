Аналитики рассказали о смене преемника верховного лидера Ирана
После гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси вероятным преемником 85-летнего Верховного лидера страны Али Хаменеи станет его сын Моджтаба, заявил Politico старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу.
«Раиси представляет более молодую версию революционной элиты Ирана — гораздо менее компетентную, но гораздо более ревностную. Именно таких людей Хаменеи хочет видеть у руля — смерть Раиси сужает процесс выбора его преемника, и одним из потенциальных кандидатов является собственный сын Хаменеи», — сказал он.
О том, что гибель Раиси «расчищает тернистый путь» для Моджтабы Хаменеи, пишет также The Guardian
После Исламской революции 1978-79 годов в Иране основная власть принадлежит духовному лидеру, президент является вторым лицом в государстве, выполняя роль главы исполнительной власти. При этом правительство подотчетно духовному лидеру и меджлису (Исламский консультативный совет). Хаменеи является Верховным лидером Ирана с 1989 года.
В то же время Politico отмечает, что заявления о том, что Раиси мог быть возможным преемником Хаменеи, звучали на фоне «лояльности режиму». Но в последнее время такой сценарий наследования казался маловероятным из-за критики президента. Его авторитет подрывали в том числе обстоятельства выборов 2021 года, по итогам которых он стал президентом — явка на голосовании тогда была рекордно низкой.
Слухи о том, что Моджтаба может унаследовать пост своего отца, ходят уже давно — примерно с 2005 года, уточняет Middle East Eye (MEE). Так, во время выборов 2005 года лидер реформистов Мехди Карруби написал Хаменеи письмо, в котором призвал его «обуздать влияние» Моджтабы, второго из четырех своих сыновей.
Верховного лидера Ирана выбирает Ассамблея экспертов из 88 членов. В ноябре 2023 года один из членов Ассамблеи, аятолла Рахим Тавакол, сообщил, что список людей, которые могли бы стать преемниками 84-летнего Хаменеи, составляет секретная комиссия. В феврале другой представитель Ассамблеи Махмуд Мохаммади Араги заявил агентству ILNA, что Хаменеи выступил против того, чтобы эксперты даже обсуждали возможность того, что один из его четырех сыновей унаследует пост верховного лидера.
В то же время осведомленный источник MEE из числа консерваторов считает, что слова Хаменеи не означают, что Моджтабе заказан путь в Верховные лидеры. «Более того, если Ассамблея назначит его лидером, это будет считаться демократическими выборами, за которые проголосует народ, что позволит избежать опасений монархического характера», — сказал собеседник издания.
MEE пишет, что среди тех, кто борется за власть, есть группа ультраконсервативных радикалов, известная как «Фронт выносливости», которая имеет членов и сторонников во всех иранских институтах. По словам высокопоставленного священнослужителя из города Кум (один из центров шиитского богословия), эта группа продвигает на пост Верховного лидера страны «кого-то очень близкого» к основателю и лидеру «Фронта» Мохаммеду Таги Месбе Езиди, который умер в 2021 году. При этом собеседник издания уточнил, что это — не Раиси.
Президент Раиси погиб при крушении вертолета в горах на севере Ирана, когда возвращался после визита в Азербайджан. Вместе с ним погибли все находившиеся на борту: глава МИД Хосейни Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.
Предварительно, причиной катастрофы стали плохие погодные условия, в частности сильный туман. Он осложнил поисковую операцию, она продлилась более 12 часов. Тела погибших доставили в Тебриз, который расположен примерно в 100 км от места крушения. Там же 21 мая пройдут похороны. В Иране объявлен пятидневный траур.
Полномочия президента временно исполняет первый заместитель Мохаммед Мохбер. В течение 50 дней власти Ирана должны организовать выборы нового главы государства. Правительство пообещало, что «сбоев» в управлении страной не будет.
Кто такой Эбрахим Раиси
Эбрахим Раиси родился 14 декабря 1960 года в семье священнослужителя во втором по величине городе Ирана Мешхеде, расположенном в провинции Хорасан-Резави. Когда ему было пять лет, его отец скончался. В 15 лет Раиси поступил на обучение в духовную семинарию города Кума, одно из ведущих мировых образовательных богословских учреждений для шиитов. Затем Раиси получил докторскую степень в юриспруденции в Университете им. Шахида Мотахари в Тегеране. В студенческие годы активно участвовал в народных волнениях, которые привели к Исламской революции 1979 года и упразднению монархии.
Раиси начал свою карьеру в качестве прокурора в 1980-х годах. В 1988 году вошел в специальный комитет, который казнил тысячи политических заключенных преимущественно из числа участников леворадикальной Организации моджахедов иранского народа, противостоявшей режиму аятоллы. За те события Раиси получил прозвище «тегеранский мясник». В 2019 году правительство США также включило его в санкционный список с формулировкой «за административный надзор за казнями лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними, а также за пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания в отношении иранских заключенных, включая ампутации конечностей».
В 1989 году Раиси был назначен на должность столичного прокурора, а в 2004-м стал заместителем председателя Верховного суда. На этой должности он пробыл последующие десять лет до назначения генеральным прокурором Ирана в 2014 году. В 2016-м Раиси возглавил крупнейший религиозный фонд Ирана «Астане Кодсе Разави».
В 2017 году баллотировался на пост президента Ирана, но уступил действующему президенту Хасану Роухани. На следующих президентских выборах 2021 года Раиси одержал победу, заручившись поддержкой консервативных групп и набрав 62% голосов (при этом явка стала самой низкой за историю Исламской Республики).
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