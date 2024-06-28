 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
0 

В Иране начались выборы президента. Что важно знать

На этот пост претендуют четыре человека, в том числе представитель реформаторов
Эксперт Смагин: исход выборов в Иране не повлияет на его отношения с Россией
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
В Иране выбирают нового президента. На этот пост претендуют четыре человека — три консерватора и реформатор. Социологи утверждают, что победитель будет определен лишь во втором туре. Подробнее — в материале РБК
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

28 июня в Иране проходят досрочные выборы президента. Это вторая по значимости должность в стране, верховным лидером которой с 1989 года является аятолла Али Хаменеи. Прежний президент Ирана, избранный в 2021 году Эбрахим Раиси, в мае 2024 года погиб в вертолетной катастрофе.

Как устроена политическая система Ирана и за что в ней отвечает президент
База знаний
Фото:Majid Saeedi / Getty Images

Кто претендует на президентский пост

За финальный отбор кандидатов в президенты в стране отвечает Совет стражей Конституции Ирана (некий аналог конституционного суда), в который входят 12 человек — шесть представителей духовенства, которых назначает верховный лидер, и шесть юристов, которых назначает парламент. Всего о своем намерении баллотироваться заявили 278 человек, избирательная комиссия приняла документы у 81. К выборам допустили шестерых, но двое за день до голосования сняли свои кандидатуры. Иранцы будут выбирать между четырьмя кандидатами — тремя сторонниками жесткой консервативной линии (к этому крылу относился и Эбрахим Раиси) и одним реформатором.

  • Мохаммад Багер Галибаф, 62 года — спикер меджлиса (парламента) Ирана с 2020 года, бывший мэр Тегерана (2005–2017), бывший командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции (ВВС КСИР, 1997–2000). Выдвигался на пост президента трижды — в 2005, 2013 и 2017 годах; в последний раз снял свою кандидатуру в пользу Раиси.
  • Саид Джалили, 58 лет — представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года, также входит в Совет по определению политической целесообразности, который разрешает споры между парламентом и Советом стражей Конституции. Когда президентом был Махмуд Ахмадинежад (2005–2013), взявший курс на ускоренное развитие иранской ядерной программы, Джалили был секретарем Высшего совета безопасности и главным переговорщиком по ядерной программе. Дважды баллотировался в президенты — в 2013 и 2021 годах; в последний раз снял свою кандидатуру в пользу Раиси.
  • Мостафа Пурмохаммади, 63 года — бывший министр юстиции (2013–2017) и внутренних дел (2005–2008), единственный представитель духовенства в этой гонке. Выдвигался на выборах президента 2013 года, но снял свою кандидатуру.
  • Масуд Пезешкиан, 69 лет — депутат меджлиса с 2008 года (занимал в том числе должность вице-спикера), единственный представитель реформаторов на этих выборах. В прошлом министр здравоохранения (2001–2005), кардиохирург; до политической карьеры на протяжении пяти лет возглавлял Тебризский университет медицинских наук. Подавал документы на участие в президентских выборах 2021 года, но не был допущен. В то время как позиции других кандидатов созвучны с политикой Раиси, Пезешкиан периодически критикует власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба.

Среди тех, кто в последний момент отказался от участия в выборах, — Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми (53 года), глава Фонда по делам мучеников и ветеранов с 2021 года, после гибели Раиси стал вице-президентом. Он заявил, что сделал это по просьбе Коалиционного совета сил Исламской революции (объединение иранских консерваторов), «чтобы сохранить единство сил революции». Алиреза Закани (58 лет), мэр Тегерана с 2021 года, также снял свою кандидатуру, призвав Джалили и Галибафа объединиться и «предотвратить образование третьего правительства Роухани» (Хасан Роухани — президент-реформатор, занимал пост с 2013 по 2021 год, при нем была заключена иранская ядерная сделка). Закани дважды пытался баллотироваться — в 2013 и 2017 годах, но оба раза не прошел отбор; в 2021 году все-таки был допущен к выборам, но снял свою кандидатуру в пользу Раиси.

Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Каковы рейтинги кандидатов

Согласно опросам разных аналитических центров, наибольшая поддержка у Галибафа, Джалили и Пезешкиана; однако, скорее всего, понадобится второй тур (предварительно он запланирован на 5 июля). Исследование Института опросов общественного мнения Mellat при Исследовательском центре меджлиса (его опубликовало 26 июня агентство Tasnim), в частности, дает такие результаты: 23,5% у Пезешкиана, 16,9% у Галибафа, 16,3% у Джалили.

При этом Джалили ближе всех к аятолле Хаменеи, входит в его окружение, говорит эксперт Российского совета по международным делам, автор телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никита Смагин. «Но другое дело, что его вряд ли выберут — у него нет поддержки среди населения. Поэтому почти наверняка победителем станет Галибаф — определенную поддержку он имеет, и это выделяет его среди других кандидатов», — сказал РБК эксперт. На это, по мнению Смагина, работает и отказ двух кандидатов от участия в голосовании. «В теории политтехнология понятная: сначала создать атмосферу плюрализма и выбора, чтобы привлечь избирателей, а потом сняться в пользу того, кто нужен власти. И электорат Закани и Газизаде Хашеми переходит к Галибафу», — отметил аналитик.

В чем главная проблема выборов в Иране

В Иране зарегистрировано около 250 партий, однако политических течений там, по сути, три, поясняет старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин: фундаменталисты, которые выступают за то, чтобы вернуться к истокам Исламской революции 1979 года; консерваторы, или центристы, которые следуют заветам первого верховного лидера, но действуют более гибко; реформаторы, которые не покушаются на основы Исламской Республики, но выступают за преобразования — в частности, хотят, чтобы верховный лидер стал исключительно духовным лицом, а управлением занимались республиканские институты.

Ни одно из этих движений не выступает за разрушение иранской системы власти, но внутри этой системы, в том числе в меджлисе, идут жесткие политические баталии. Что касается отбора кандидатов, то допустили тех, у кого есть поддержка населения и кто при этом достаточно лоялен, чтобы не причинить ущерб политической системе, говорит Смагин. Он обращает внимание, что часто до выборов допускали сильных кандидатов от реформаторов, которые в итоге выигрывали; последний пример — Хасан Роухани. «Но в нынешней системе реформаторы утратили какое-либо влияние, поэтому их не допускают до выборов. А те, кто допущен, не особо известны и реальной поддержки не имеют», — считает эксперт.

Насколько Иран приблизился к созданию ядерного оружия
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

Проблема иранских выборов, будь то президентские или парламентские, — это падающая явка. Она стала снижаться с 2020 года, когда в разгар пандемии избирали депутатов меджлиса: тогда явка составила 42,5%, что почти на 20% меньше, чем в 2016 году; в 2021-м явка на президентских выборах была 48,8%, в 2024-м на парламентских — 41%. Опубликованный Tasnim опрос показал, что сейчас голосовать собираются 45,7% избирателей. Аятолла Хаменеи заявил, что «каждый, кто заинтересован в сильном Иране, должен принять участие в выборах», грядущее голосование станет «испытанием для иранцев» и их вовлеченность — это «один из способов победить врага».

По оценке Сажина, Масуда Пезешкиана допустили до выборов, именно чтобы повысить явку. «Как писали иранские аналитики, действующую власть поддерживают 30–35% населения. Явка в районе этих цифр указывает на то, что голосовать приходят сторонники аятоллы», — пояснил РБК эксперт.

Как итоги выборов повлияют на политику Тегерана

Кто бы ни стал президентом, он с первого дня столкнется с серьезными вызовами, считают аналитики Международной кризисной группы (International Crisis Group). «Социальное недовольство, которое неоднократно выливалось в протесты, и анемичная экономика — ключевые внутренние проблемы. Во внешней политике первое место занимают напряженные отношения с Израилем и США, а также будущее иранской ядерной программы», — отмечают они.

Кандидаты на предвыборных дебатах (за две недели их прошло три круга) рассуждали, как они собираются решать экономические проблемы. На фоне американских санкций — с заключением иранской ядерной сделки в 2016 году они были частично сняты, но после того, как в 2018-м США вышли из нее, ограничения вновь ударили по иранскому экспорту — из-за сократившихся государственных доходов правительство пошло на непопулярные шаги, повысив налоги и сохранив дефицит бюджета. Инфляция в Иране достигла 40% (в 2016 году она составляла 7,2%), а покупательная способность снизилась. «Цены на основные товары, такие как молочные продукты, рис и мясо, за последние месяцы взлетели до небес. Субсидируемая цена на лаваш, самый популярный продукт среди иранских домохозяйств, за последние три года выросла как минимум на 230%, а красное мясо стало для многих слишком дорогим: его цена выросла на 440%, до $10 за килограмм», — отмечает Reuters.

И хотя иранская экономика избежала полного обвала — в основном благодаря экспорту нефти в Китай и высоким ценам на энергоносители, — экспорт нефти по-прежнему ниже уровня, который был до 2018 года. На этом фоне кандидаты в президенты обещают расширять контакты с азиатскими странами, сохраняя подход Эбрахима Раиси, но не уточняют, что будут делать с западными санкциями.

Что касается внешней политики — отношений с Москвой, в частности, то, по оценке экспертов, она не изменится. «Отношения России и Ирана находятся на пути устойчивого сближения. Обе стороны понимают, что им это выгодно, они нуждаются друг в друге, и тут президент не в силах что-то поменять, даже если бы хотел», — сказал Никита Смагин.

Отношения России и Ирана опираются на Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, заключенный в 2001 году; каждые пять лет он автоматически продлевается. В последние годы партнеры пришли к выводу, что документ не отвечает новым геополитическим реалиям и более высокому уровню сотрудничества. С января 2022 года идет работа над новым документом — договором о всеобъемлющем сотрудничестве; она началась после визита Раиси в Москву. 26 июня посол России в Иране Алексей Дедов сообщил, что работа над соглашением подошла к концу.

Верховный лидер в Иране определяет стратегию и красные линии, за которые нельзя заходить, а президент и парламент принимают текущие решения; единственное, на что повлияют выборы, это на расклады внутри элит в преддверии транзита — перехода власти к новому верховному лидеру после ухода по естественным причинам аятоллы Хаменеи, резюмировал Смагин.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Иран Эбрахим Раиси Али Хаменеи выборы президента
Материалы по теме
Россия и Иран подписали стратегический газовый меморандум
Бизнес
Иран задумался над признанием армии Канады террористической организацией
Политика
Канада включила иранский КСИР в список террористических организаций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Путин призвал выпускников самореализовываться Политика, 09:27
Маск назвал дебаты «подготовкой к замене» Байдена Политика, 09:24
Казахстанская биржа обсудит исключение Мосбиржи из числа ее акционеров Финансы, 09:21
ВВП Гайаны растет быстрее всех в мире, но жители живут все хуже. Почему Pro, 09:16
Ректор Литинститута — РБК: «Запреты и цензура ничего хорошего не дадут» Общество, 09:00
Ректор литинститута назвал отвратительной практику доносов Общество, 09:00
Где соврали Байден и Трамп на дебатах Политика, 08:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В России меняется подход к крупным нарушениям на таможне. В чем суть Pro, 08:53
Один человек погиб после обрушения части крыши в аэропорту в Индии Общество, 08:53
Новостройка с собственным пляжем: жилой район City Bay РБК и City Bay, 08:39
Производитель аналога «Оземпика» официально раскрыл планы провести IPO Инвестиции, 08:30
Дебаты Трампа и Байдена менее чем за 5 минут. Видео Политика, 08:29
NBC узнал о планах США по эвакуации в случае войны Израиля с Ливаном Политика, 08:24
Как курс рубля и выборы в США повлияют на акции российских нефтяников Pro, 08:16