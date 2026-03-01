Операция США против Ирана

Иран подтвердил смерть верховного лидера Али Хаменеи

Смерть верховного лидера Ирана подтвердили пять иранских агентств. Хаменеи умер утром 28 февраля в ходе операции США и Израиля, работая в своей резиденции, пишет Fars.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в ходе операции США и Израиля. Эту информацию подтвердили иранские проправительственные агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr и Fars.

Хаменеи «был убит в совместной атаке преступной Америки и сионистского режима в утро понедельника, девятого числа месяца эсфанд», — написало Mehr.

Fars сообщило, что Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции. Его убили рано утром 28 февраля, пишет агентство.

Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

«Корпус стражей исламской революции, вооруженные силы Исламской Республики и огромный народный басидж будут мощно продолжать путь своего вождя и стойко противостоять внутренним и внешним заговорам, а также наказанию поучительных нарушителей суверенитета исламской родины», — говорится в заявлении КСИР после смерти лидера.

«Это великое преступление никогда не останется без ответа и откроет новую страницу в истории исламского мира и шиитства», — говорится в заявлении правительства Ирана, цитирует IRNA.

На фоне подтверждения смерти Хаменеи граждане Ирана начали спонтанно двигаться от мечетей к Тегеранскому университету и площади Энкалаб, пишет Mehr.

Ранее о смерти Хаменеи написал президент США Дональд Трамп. «Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мертв», — заявил он в соцсети Truth Social. О гибели аятоллы также сообщили ряд западных СМИ со ссылкой на израильские источники. Иранские агентства ранее опровергали смерть лидера. Агентство Fars писало о гибели дочери, зятя, внука и одной из невесток Хаменеи. 

При этом на фоне сообщений о гибели Хаменеи на его аккаунте в Х появился пост: «Во имя Нами Хайдера (мир ему)». Публикация сопровождалась фотографией, изображающей золотые мечи, падающие с неба.

