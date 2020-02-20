Иран начал готовиться к радикальным выборам

Ухудшение отношений с США и экономический кризис обернутся по итогам выборов усилением консервативных сил в иранском парламенте, прогнозируют эксперты. Это значит, что отношения Тегерана с Западом ждет дальнейший пересмотр

Иранский парламент (Фото: Vahid Salemi / AP)

Реформистам преградили путь

В пятницу в Иране пройдут очередные парламентские выборы, по итогам которых ожидается усиление консервативного лагеря. Проблемы у политиков реформистского и умеренного толка начались еще на старте кампании в декабре прошлого года. Все желающие принять участие в выборах должны пройти проверку Советом стражей конституции (в него входит 12 человек — шесть представителей духовенства, назначаемых верховным лидером и руководителем страны Али Хаменеи, и шесть юристов от парламента), которую, как было объявлено в начале февраля, преодолели менее половины кандидатов — из почти 16 тыс. претендентов зарегистрированы были 7148 человек. По оценке британской The Guardian, отсеяно было 60% кандидатов, и это самый высокий показатель дисквалифицированных со времен революции 1979 года. На выборах 2016 года отсев составил 40% при примерно 12 тыс. претендентах.

Президент страны Хасан Роухани, политик умеренных взглядов, и председатель парламента Али Лариджани, принадлежащий к консерваторам, подавали в совет просьбы о пересмотре результатов отбора кандидатов. Однако получили отказ, при этом Совет стражей Конституции обвинил их в том, что они «плохо информированы» о том, что происходит в стране. В январе Роухани жестко раскритиковал совет за дисквалификацию реформистов и умеренных кандидатов и заявил, что «все одобренные Советом стражей Конституции кандидатуры представляют одну и ту же фракцию — сторонников жесткого курса».

В Иране, где политических партий в традиционном европейском понимании нет, политики делятся на три лагеря — реформисты (представляют наиболее либеральную часть политического спектра, выступают за сотрудничество с Западом), консерваторы (поддерживают политику верховного лидера, наиболее консервативные идеи, в том числе ограничения сотрудничества с Западом) и умеренные, занимающие промежуточные позиции.

Парламентские выборы фактически подконтрольны верховному лидеру, что и проявилось в массовой дисквалификации реформистов, считает консультант ПИР-Центра Юлия Свешникова. «По сути, весь состав Совета стражей Конституции зависит от Али Хаменеи, который прямо и косвенно через членов совета влияет на тех кандидатов, которые в итоге будут принимать участие в выборах», — объясняет она. «Шансов у сторонников Роухани, сторонников условного либерального курса, довольно мало», — согласен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин: «Конечно, парламент будет заполнен по большей части оппозицией президенту, радикалами, представленными в основном Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Возможно, будут также представлены «колеблющиеся» консерваторы».