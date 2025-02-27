Оджалан из тюрьмы призвал Рабочую партию Курдистана сложить оружие

РПК начала борьбу с турецкими властями около 40 лет назад. Ее основатель обосновал призыв к самороспуску тем, что изменились механизмы достижения целей курдов

Абдулла Оджалан (Фото: STR New / Reuters)

Лидер Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) Абдулла Оджалан из тюрьмы обратился к соратникам с письмом, в котором призвал их сложить оружие и распустить РПК. Заявление приводит CNN Turk.

«Я призываю сложить оружие и беру на себя историческую ответственность за этот призыв. Как это сделала бы добровольно каждая современная община и партия, чье существование не было уничтожено силой, созовите свой съезд и примите свое решение. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься», — заявил Оджалан.

В письме он объяснил, что на возникновение партии в прошлом веке повлияло «открытое отрицание курдской реальности и ограничение основных прав и свобод», хотя «на протяжении более чем 1000 лет» отношения турков и курдов основывались на сотрудничестве.

«Последние 200 лет капиталистической современности были отмечены в первую очередь целью разорвать этот союз», — отметил Оджалан. Однако в нынешних условиях нужно полагаться на демократические механизмы достижения целей курдов, в связи с чем РПК нужно самораспуститься.

Заявление было сделано после встречи Оджалана с представителями прокурдской Турецкой демократической партии в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море.

Оджалан основал РПК в 1978 году, с 1984 года организация ведет повстанческую борьбу против Турции. Партия придерживается идей марксизма-ленинизма, сначала она выступала за независимое государство курдов (Курдистан), но потом стала выдвигать смягченные требования о расширении прав курдов и об их автономии на юго-востоке Турции. Reuters приводит оценку, согласно которой в ходе борьбы РПК погибли 40 тыс. человек, в основном боевики.

В конце 1990-х Оджалан был задержан турецким спецназом в Кении, в 1999-м лидера РПК приговорили к смертной казни. Но в 2002-м такую меру наказания в Турции отменили и заменили пожизненным сроком. С тех пор он находится на острове Имралы.

Десять лет назад РПК и Анкара предприняли попытку примирения, но она не увенчались успехом, что привело к новому всплеску насилия. Оно распространилось не только на юго-восток Турции, но и на крупные города страны. Так, в 2023-м РПК взяла на себя ответственность за взрыв у здания МВД в Анкаре.