И действительно ли ее причиной стал недавний теракт в Стамбуле

Почему Турция начала в Сирии новую военную операцию «Коготь-меч» И действительно ли ее причиной стал недавний теракт в Стамбуле

Турция, начавшая ударами с воздуха новую военную операцию на севере Сирии, скорее всего, стремится реализовать давний план создания 30-километровой зоны безопасности вдоль всей границы

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Удары по северу Сирии

В понедельник, 21 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара проведет консультации по наземной военной операции в Сирии. Накануне Турция нанесла авиаудары по курдским районам в этой стране и Ираке. «Это не ограничится только воздушной операцией. Сколько сил сухопутных войск должно быть задействовано в этой [наземной] операции, наши соответствующие подразделения, Минобороны и Генштаб решат вместе. Мы проведем консультации, а затем предпримем соответствующие шаги. Мы уже установили дипломатические отношения со странами, которые здесь присутствуют, и мы предприняли и предпринимаем соответствующие шаги», — сказал турецкий лидер.

Начатая 20 ноября турецкая операция получила название «Коготь-меч», ее цель — курдские базы, на которых, как утверждает Министерство обороны Турции, готовился теракт в Стамбуле. «Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были успешно уничтожены», — заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Всего удары были нанесены по 89 целям, утверждает Анкара.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула, популярной среди туристов, произошел взрыв, в результате которого погибли шесть человек и по меньшей мере 81 пострадал, в том числе трое россиян. Турция возложила ответственность за теракт на группировку «Рабочая партия Курдистана». По данным турецкой полиции, теракт совершила гражданка Сирии, которая признала связи с РПК. По делу задержаны не менее 50 человек. РПК заявила, что не стала бы «наносить удары непосредственно по гражданским лицам», она отрицает свою причастность к взрыву.

Курдские вооруженные формирования в Сирии пообещали принять ответные меры, уточнив, что турецкие удары были нанесены по городу Кобани, а также по другим городам на границе Сирии и Турции. Не менее 30 человек погибли из-за массированных ударов турецких войск по курдским районам в северных сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке (это уже ближе к границе с Ираком). Среди них 15 мирных жителей и 15 солдат сирийской армии, сообщил вещающий из Ирака телеканал Rudaw со ссылкой на генеральное командование Сирийских демократических сил.

Днем в понедельник ракетной атаке подвергся турецкий город Каркамыш. Об этом сообщил CNN Turk со ссылкой на министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. «По предварительной информации, погибли трое наших граждан, один из них ребенок, другой — учитель», — сказал он.

Создание коридора безопасности для Турции

Эрдоган также сказал в понедельник, что Анкара начала операцию из-за невыполнения Россией ее обязательств в регионе. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — сказал турецкий лидер в интервью газете Daily Sabah.

Эрдоган не первый раз обвиняет Москву в невыполнении Сочинского соглашения. Москва, в свою очередь, также упрекала Анкару в нарушении договоренностей.

Соглашение, о котором идет речь, было достигнуто в октябре 2019 года на встрече Владимира Путина и Эрдогана и дополняло ранее подписанные договоренности между Москвой и Анкарой, например о создании идлибской зоны деэскалации, и касалось ситуации на сирийско-турецкой границе. Заключить его потребовалось после того, как Турция начала в этих районах военную операцию «Источник мира». Кроме того, переговоры совпали с решением США вывести свои силы из этих районов (в итоге американцы из Сирии уходить не стали).

По соглашению устанавливались режим прекращения огня и организация совместных российско-турецких военных патрулей. Кроме того, по нему от турецкой границы должны были быть отведены силы курдов. Содействовать выводу должны были российская военная полиция и сирийская пограничная служба.

Из-за решения Турции начать операцию на севере Сирии скорее пострадает имидж США, чем России, отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. Курдам всегда оказывали поддержку американцы, напоминает он. В 2019 году курдские Отряды народной самообороны пошли на Сочинские соглашения, поскольку рассчитывали на вывод американских войск из Сирии, говорит Семенов. «А потом Вашингтон все переиграл, и курды фактически отказались выполнять договоренности, — добавляет он. — И так как курды — это американские прокси, это скорее не к нам вопрос. Это имиджевая потеря Байдена».

«В Сирии как таковых зон ответственности нет, — продолжает эксперт. — Все перемешано. Иногда американцы создают базы прямо рядом с российскими постами». С учетом того что Москве сейчас не до сирийских проблем, допускает эксперт, у Турции появился шанс реализовать давний план по созданию 30-километровой зоны безопасности к югу от турецкой границы. Сейчас эта зона ограничена несколькими участками, самый большой из которых — длиной 120 км между Тель-Абьядом и Рас-эль-Айном.

«Мы работаем над недостающими частями нашей работы по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль наших южных границ, — говорил весной этого года Эрдоган. — Районы, которые являются центром нападений против нашей страны, являются нашим приоритетом. Как только Вооруженные силы Турции и разведслужбы завершат подготовку, эти операции начнутся».