В Турции за полгода до выборов заморозили счета третьей крупнейшей парламентской партии

Турция заморозила средства для оппозиционной партии за полгода до выборов

Лидер ДПН обвинил власти Турции в попытке давления на оппозицию через суды. Эта политическая сила наиболее популярна на востоке страны в населенных курдами регионах. На последних выборах она получила почти 12% голосов

Конституционный суд Турции принял решение о блокировке банковских счетов третьей парламентской партии страны, прокурдской «Демократической партии народов» (ДПН). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкие власти обвиняют партию в связях с курдскими вооруженным формированиями, которых власти страны обвиняют в терроризме. В решении турецкого суда говорится, что партия использовала свои финансы для финансирования террористической деятельности.

Блокировке произошла преддверии парламентских и президентских выборов, которые пройдут в июне этого года. Согласно турецким законам, все парламентские партии получают финансирование от государства, которое тратится на избирательную кампанию и работу штабов. Счета, на которые должны были прийти выделенные государством деньги, будут заблокированы. В этом месяце партия должна была получить от турецких властей 179,8 млн лир ($9,5 млн).

В самой партии обвинения турецких властей опровергают. Как заявил Financial Times представитель ДПН Эбру Гюней, правительство Турции использует суды в качестве инструмента давления на оппозицию

ДПН — левая партия, которая выступает за защиту национальных меньшинств. Традиционно она набирает больше голосов на востоке страны, где проживает большое курдское население. На последних выборах в 2018 году партия получила 11,7% голосов и 67 мест в парламенте.

В середине ноября в стамбульском районе Бейоглу произошел взрыв. Погибли шесть человек. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала случившееся как теракт. Власти арестовали по подозрению в совершении теракта гражданку Сирии 1999 года рождения. На допросе женщина призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара считает террористической.