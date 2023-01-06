Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Около 12 тыс. военных ВСУ прошли подготовку в странах Запада Политика, 05:42
В ЕС выразили недоверие перемирию в Рождество и призвали вывести войска Политика, 05:20
Турция заморозила средства для оппозиционной партии за полгода до выборов Политика, 04:56
В Европе предупредили об увеличении задержек рейсов из-за боев на Украине Общество, 04:13
Экс-премьер Дагестана погиб в ДТП в Махачкале Общество, 03:49
Пригожин сравнил бои за Артемовск с Бородино и Куликовым полем Политика, 03:20
Минобороны Украины объяснило проблемные случаи с дисциплиной в ВСУ Политика, 03:01
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В конгрессе США впервые с Гражданской войны не выбрали спикера на 9 раз Политика, 02:28
Губернатор сообщил о гибели шести сахалинцев на спецоперации Политика, 02:18
США выступили против контактов турецких властей с Сирией Политика, 01:32
Байден заявил о «критической точке» конфликта на Украине Политика, 01:12
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Пентагон назвал БМП Bradley для Украины «убийцами танков» Политика, 00:29
Политика ,  
0 

Турция заморозила средства для оппозиционной партии за полгода до выборов

В Турции за полгода до выборов заморозили счета третьей крупнейшей парламентской партии
Лидер ДПН обвинил власти Турции в попытке давления на оппозицию через суды. Эта политическая сила наиболее популярна на востоке страны в населенных курдами регионах. На последних выборах она получила почти 12% голосов

Конституционный суд Турции принял решение о блокировке банковских счетов третьей парламентской партии страны, прокурдской «Демократической партии народов» (ДПН). Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкие власти обвиняют партию в связях с курдскими вооруженным формированиями, которых власти страны обвиняют в терроризме. В решении турецкого суда говорится, что партия использовала свои финансы для финансирования террористической деятельности.

Блокировке произошла преддверии парламентских и президентских выборов, которые пройдут в июне этого года. Согласно турецким законам, все парламентские партии получают финансирование от государства, которое тратится на избирательную кампанию и работу штабов. Счета, на которые должны были прийти выделенные государством деньги, будут заблокированы. В этом месяце партия должна была получить от турецких властей 179,8 млн лир ($9,5 млн).

В самой партии обвинения турецких властей опровергают. Как заявил Financial Times представитель ДПН Эбру Гюней, правительство Турции использует суды в качестве инструмента давления на оппозицию

ДПН — левая партия, которая выступает за защиту национальных меньшинств. Традиционно она набирает больше голосов на востоке страны, где проживает большое курдское население. На последних выборах в 2018 году партия получила 11,7% голосов и 67 мест в парламенте.

В середине ноября в стамбульском районе Бейоглу произошел взрыв. Погибли шесть человек. Генеральная прокуратура Стамбула квалифицировала случившееся как теракт. Власти арестовали по подозрению в совершении теракта гражданку Сирии 1999 года рождения. На допросе женщина призналась, что связана с «Рабочей партией Курдистана», которую Анкара считает террористической.

Читайте на РБК Pro
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Игры кончились: почему чиновники США против слияния Microsoft и Blizzard
Высший пилотаж: как заполучить вакансию, которая нигде не размещена
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Турция курды терроризм суд блокировка
Материалы по теме
Турция попросила Россию открыть небо Сирии для операции против курдов
Политика
Протесты в Париже из-за убийства курдов. Видео
Политика
В Париже начались беспорядки после стрельбы у курдского центра
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter