Выборы президента и парламента Турции. Что важно знать

Выборы 14 мая могут положить конец более чем 20-летнему нахождению у власти Реджепа Тайипа Эрдогана. Кто его основной соперник и как в случае его победы могут измениться отношения Турции и России — в материале РБК

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14 мая в Турции пройдут выборы президента и 600 депутатов Великого национального собрания (парламента). На выборах главы государства, согласно прогнозам социологов, возможен второй тур.

Кто претендует на пост президента

Хотя в президентских выборах участвуют четыре кандидата, только два из них имеют реальные шансы на победу. Это действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Эрдоган возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Кылычдароглу возглавляет Республиканскую народную партию (РНП; старейшая партия в стране и вторая по числу мандатов в парламенте после блока Эрдогана). Он был выдвинут Народным альянсом, состоящим из шести партий. РНП не только сильнейшая в нем, но и единственная левая — остальные относятся к правым. Кроме РНП только Хорошая партия представлена в парламенте. Два наиболее популярных политика страны — мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оба состоят в РНП) — в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами, как и лидеры других входящих в альянс партий.

Мухаррем Индже, третий кандидат, до 2018 года тоже был членом РНП, но после проигрыша Эрдогану на президентских выборах 2018 года обвинил ее в недостаточной поддержке и покинул. Позднее Индже основал Партию родной страны, на нынешние выборы он был выдвинут как кандидат от блока малых партий. Ряд политиков расценили его выдвижение как попытку оттянуть голоса у Народного альянса и обеспечить победу Эрдогану. Индже неоднократно заявлял о своих разногласиях с Народным альянсом и с РНП, но избегал критики в адрес Кылычдароглу. 4 мая Индже заявил о своей готовности поддержать бывшего товарища, если Народный альянс откажется от плана сделать двух бывших соратников Эрдогана вице-президентами в случае победы. Речь идет об экс-министре экономики и иностранных дел, лидере Партии демократии и прорыва Али Бабаджане и экс-премьере, лидере Партии будущего Ахмете Давутоглу (ранее несколько лет возглавлял Партию справедливости и развития). Однако Кылычдароглу на этот компромисс не пошел.

Наконец, также участвующий в президентской гонке Синан Оган выдвинут от националистического альянса. У него единственного из кандидатов иностранные корни. Политик азербайджанско-турецкого происхождения больше известен в качестве эксперта, он автор более 500 научных статей и входит в число экспертов российского дискуссионного клуба «Валдай».

Когда определится победитель

По данным агрегированных Politico опросов общественного мнения (Poll of Polls), избежать второго тура президентских выборов едва ли удастся: ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не набирают большинство голосов в первом туре. Издание предсказывает, что действующий президент получит 44% голосов, его оппонент — 49%. Оставшиеся голоса распределятся между двумя другими кандидатами. Во втором туре шансы на победу у Эрдогана и Кылычдароглу пока равны.

Euronews проанализировал данные шести турецких аналитических центров, пять из шести фиксируют преимущество Кылычдароглу в первом туре, однако его не хватит, чтобы перешагнуть 50-процентный барьер. Ожидается, что ко второму туру Кылычдароглу получит голоса избирателей Индже, что увеличит его отрыв от Эрдогана.

Как проходят президентские выборы в Турции

Длительность полномочий президента в Турции ограничена двумя сроками по пять лет, но Эрдоган занимает эту должность с 2014 года и баллотируется на третий срок. Эту возможность он получил по итогам конституционного референдума 2017 года, когда страна отказалась от парламентской формы правления в пользу президентской. Всего Эрдоган находится у власти более 20 лет — с 2003 по 2014 год он занимал должность премьер-министра, которая была упразднена в 2018 году.

Голосование начнется в восемь утра воскресенья, участки закроются в 17:00, к полуночи будут объявлены первые результаты. Ожидается, что в стране проголосуют около 61 млн избирателей, еще 3 млн граждан, проживающих за рубежом, начали голосовать досрочно с 27 апреля и продолжат по 9 мая.

Если ни одному из кандидатов не удастся перешагнуть барьер в 50% голосов, второй тур состоится 28 мая.

Согласно опросу Metropoll, на выборах ожидается рекордная явка: более 84% опрошенных заявили, что будут участвовать в голосовании, еще более 11% — скорее всего, будут участвовать.

Кто лидирует на парламентских выборах

Позиции Партии справедливости и развития на парламентских выборах, согласно опросам общественного мнения, гораздо прочнее, чем на президентских. Всего на выборах будут представлены 32 партии и пять альянсов, шансы преодолеть семипроцентный барьер есть у трех. Помимо Республиканского альянса Эрдогана и Народного альянса Кылычдароглу, это Альянс труда и свободы, в который входят Левая партия зеленых и Рабочая партия Турции. В партийный список «зеленых» включены кандидаты от левой Демократической партии народов, третьей по численности фракции в нынешнем парламенте, которая борется за интересы этнических меньшинств, в том числе курдов, но не участвует в этих парламентских выборах самостоятельно.

Анализ опросов общественных мнений, проведенный Euronews, показывает, что Партия справедливости и развития лидирует с 32,8% голосов, у идущей второй Республиканской народной партии 27,6%. На третьем месте Демократическая партия народов с 10,7%. Далее идут Хорошая партия из Народного альянса с 10,5% голосов и Партия националистического движения из Республиканского альянса с 6,5% голосов. Другие партии не набирают и 3%. Таким образом, альянс Эрдогана может вновь получить большинство в парламенте Турции.

Каковы главные темы предвыборной кампании

Внутриполитическая проблематика доминирует в предвыборных дебатах. Главный вопрос — как преодолеть экономический кризис. По данным The Economist, сейчас инфляция в годовом исчислении составляет в Турции 55% (годом ранее — 85%). Турецкая лира упала на 80% за последние пять лет, у республики самый большой за последние 40 лет дефицит платежного баланса.

Правительство Эрдогана приняло серию антикризисных мер, среди которых повышение размера минимальной оплаты труда на 55%, до 8500 лир (33,6 тыс. руб.), и базовой пенсии (в марте было принято решение, что она составит 7500 лир, или 29,6 тыс. руб.). Об очередном повышении зарплаты, на этот раз госслужащим, президент объявил менее чем за неделю до голосования. «Мы повышаем минимальную заработную плату государственных служащих до 15 тысяч лир (около 59,7 тыс. руб.)», — заявил он.

Другой принципиальный вопрос — ликвидация последствий землетрясения 6 февраля 2023 года, которое унесло жизни более 50 тыс. человек в 11 провинциях страны, миллионы домов оказались разрушены. После предыдущего масштабного землетрясения 1999 года правящий альянс не смог эффективно решить проблемы пострадавших, что стало одним из факторов победы в 2002 году партии Эрдогана.

По-прежнему остро стоит миграционный вопрос: в Турции проживают несколько миллионов сирийских беженцев, что также оказывает серьезную нагрузку на экономику.

Как смена президента может повлиять на отношения с Россией

После начала украинского конфликта Турция не стала вводить санкции в отношении России и сохранила с ней прямое авиасообщение. При посредничестве Анкары была заключена зерновая сделка, которая позволила разблокировать вывоз зерна из украинских портов. Анкара помогла Москве и Киеву осуществить несколько обменов пленными, включая взятых на «Азовстали», а также украинского политика Виктора Медведчука. Эрдоган неоднократно выступал с предложением организовать переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президенты России и Турции продолжают поддерживать тесные контакты. В конце апреля они совместно (по видеосвязи) приняли участие в торжественной церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую», построенную в Турции компанией «Росатом». Хотя участие Эрдогана было под вопросом — из-за желудочного гриппа (по официальной версии) ему пришлось пропустить несколько мероприятий.

«Нынешняя церемония свидетельствует также о том, что руководство Турецкой Республики и лично президент уделяют большое внимание расширению российско-турецких отношений, причем по всем направлениям», — сказал Путин на церемонии. Российский лидер отметил, что строительство АЭС — «еще один убедительный пример того», как много Эрдоган делает «для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан». «Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению», — отметил Путин, не упоминая прямо предстоящие выборы.

В избирательной программе Народного альянса, от которого баллотируется Кылычдароглу, говорится, что в случае победы он настроен выстраивать равноправные отношения с Россией, США и ЕС. Кылычдароглу свои взгляды на отношения с Москвой также сформулировал в письме к российскому экспертному сообществу (есть в распоряжении РБК). Приоритетом в случае победы на выборах он называет завершение украинского конфликта («Мы продолжим играть посредническую роль в разрешении разногласий между нашими двумя соседями») и продолжение зерновой сделки. По его мнению, здоровые отношения с Россией — в интересах Турции. Они сохранятся, заверяет глава РНП. «Хотел бы прокомментировать сообщения в мировых СМИ, в которых говорится, что турецко-российские отношения возьмут другой курс по сравнению с нынешней ситуацией во время моего президентства и прихода к власти Народного альянса. В нашем правительстве мы всегда будем отстаивать интересы Турции. Следовательно, в интересах Турции, чтобы турецко-российские отношения оставались здоровыми и достойными», — заключил Кылычдароглу.