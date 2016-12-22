СМИ узнали о вошедших в сирийский Африн турецких танках

Турецкие танки оказывают поддержку в наступлении на Африн формированиям «Свободной сирийской армии», сообщили военные источники телеканала NTV, уточнив, что они уже вошли в регион. Курды в свою очередь эту информацию опровергают

Фото: NTV

Во второй день проведения Турцией операции «Оливковая ветвь» против курдов формирования оппозиционной «Свободной сирийской армии» вошли в Африн и начали широкомасштабную операцию на суше. Поддержку в наступлении им, согласно данным военных источников телеканала NTV, оказывают турецкие танки.​

Территория этого региона занята представителями сирийской курдской партии «Демократический союз» (PYD) и Рабочей партии Курдистана (PKK). Обе Анкара считает «террористическими организациями».

В ходе наступления сирийская оппозиция и турецкие танки, как уточнили собеседники NTV, уже уничтожили «артиллерийскими выстрелами цели на границе региона». Что именно они представляли из себя, источники телеканала не уточнили. Ранее 21 января начальник Генерального штаба Турции генерал Хулуси Акар заявлял, что операция «Оливковая ветвь» будет нацелена исключительно на «террористов, их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование».

Выстрелы, как замечает NTV, при реализации этой операции были слышны в том числе жителям​ пограничной линии от турецкого района Килис до области Хатай. Турецкие танки, как заметили собеседники телеканала, скорее всего, были привлечены к осуществлению операции в городах — в деревнях региона «сопротивление» союзникам, по их данным, было оказано не так активно.

В целом же операция, как подчеркнули военные источники NTV, «была уважительной по отношению к территориальной целостности Сирии».

Переброска танков в приграничную турецкую провинцию Хатай (Видео: Anadolu)

Позже информацию о начале Турцией наземной операции в Африне подтвердил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает местная газета Milliyet. «Оливковая ветвь», по его данным, будет проводиться в четыре этапа. В ходе этой операции, как уточнил Йылдырым, «будет создана 30-километровая зона безопасности», а все «террористические организации будут уничтожены».

При этом представитель «Отрядов народной самообороны» (YPG) — боевого крыла Курдского верховного комитета, непосредственно участвующего в сирийском вооруженном конфликте — Бикурк Хасака заявил Reuters, что границу Африна турецкие войска не пересекали. По его данным, турецкие военные только «попытались» сделать это, но были вынуждены отступить. Эти данные агентству подтвердил другой представитель YPG Нури Махмуди.

Военная операция Турции в сирийском регионе Африн началась 20 января. О ее начале тогда объявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Во время своего выступления он раскритиковал США за то, что они оказывают поддержку сирийским курдам. После Африна турецкие формирования планируют переместиться в регион Манбидж, где намерены продолжить «антитеррористическую операцию».

В Сирии действия Турции осудили, назвав их «актом агрессии» и посягательством на суверенитет страны. Самолеты турецкой авиации армия Башара Асада обещала сбивать.