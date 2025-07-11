В Ираке курды начали сдавать оружие после самороспуска партии

В Турции, Ираке и Сирии началась сдача оружия курдами. Сдать оружие до этого призвал глава РПК Абдулла Оджалан, который сидит в тюрьме в Турции

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В провинцию Сулеймания в северном Ираке прибыли первые курды из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), для того чтобы сдать оружие, сообщает телеканал NTV. По его данным, в составе первой группы 20–30 членов РПК, их возглавляет высокопоставленный функционер партии.

Разоружение проходит в пещере у подножия горы Касана, недалеко от дороги в Сулейманию, передает из Северного Ирака корреспондент NTV.

CNN Turk добавляет, что курды бросают свое оружие прямо в огонь в присутствии представителей разведок Турции и Ирака. Если процесс разоружения в Сулеймании пройдет без осложнений, то в будущем станут разбивать желающих на группы по 40–50 человек, отмечает телеканал.

Помимо Ирака оставить оружие можно будет в самой Турции и Сирии. Ожидается, что сделать это должны будут около 2 тыс. человек за 3–5 месяцев. По данным CNN Turk, в Турции изъявила желание разоружиться группа из примерно 200 человек. Самое тяжелое вооружение, что у них есть, — это минометы и снаряды к ним. Курдские формирования получали их от США. У них нет танков, ракет и зенитного оружия, писал Reuters.

Курды — это ираноязычный народ на Ближнем Востоке. Они проживают преимущественно на сопредельных территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии и в других странах. Общая численность — примерно 30 млн человек, из них более половины живут в Турции, составляя примерно 18–20% местного населения. Неофициальной столицей турецких курдов считается город Диярбакыр. Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году, с 1984 года вела партизанско-террористическую борьбу с правительством и турецкой армией за создание независимого Курдистана. Основатель и лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

В феврале 2025-го лидер РПК Абдулла Оджалан в письме к соратникам из тюрьмы призвал РПК сложить оружие и самораспуститься. В мае по итогам двухдневного съезда с участием 232 делегатов партия объявила о прекращении вооруженной борьбы и самороспуске.

Анкара пообещала проконтролировать разоружение членов РПК при содействии Багдада и Дамаска. Также власти Турции собираются пересмотреть статус около 5000 членов РПК в тюрьмах с учетом совершенных ими преступлений, оставшихся приговоров, их возраста и состояния здоровья. Некоторых после пересмотра их дел могут отпустить на свободу.