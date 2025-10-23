Североатлантический договор: статьи устава и как работает 5-я статья НАТО

Президент США Гарри Трумэн открывает Североатлантический оборонительный договор в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Министры иностранных дел и послы 12 стран-участниц договора, сидящие на сцене, слушают его выступление, прежде чем поставить свои подписи под историческим документом (Фото: AP / ТАСС)

Содержание:

Что такое договор НАТО

Североатлантический договор — это основополагающий документ НАТО. Он был подписан в Вашингтоне в 1949 году, поэтому его также называют Вашингтонским договором. Вступил в силу в августе 1949-го. Договор опирается на принципы Устава ООН и статью 51 о самообороне.

В договоре 14 статей, наиболее известные из которых — четвертая и пятая. Пятая статья определяет принцип коллективной обороны. За всю историю она применялась один раз — после терактов 11 сентября 2001 года в США. Четвертая статья закрепляет механизм взаимных консультаций между странами североатлантического блока при возникновении угроз безопасности, независимости или территориальной целостности любой из них. К ней обращались девять раз, включая запросы Польши и Эстонии в сентябре 2025 года после инцидентов с беспилотниками и российскими истребителями. Все решения в рамках альянса принимаются Североатлантическим советом на основе консенсуса.

Пятая статья НАТО: что считается нападением и какие меры возможны

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса. Иными словами, при нападении на государство-член НАТО остальные страны обязаны воспринимать произошедшее как угрозу собственной безопасности. Географические границы действия механизма коллективной обороны детализированы в шестой статье соглашения.

Формулировка 5-й статьи Североатлантического договора оставляет государствам-участникам значительную свободу интерпретации, предоставляя национальным правительствам право самостоятельно выбирать характер и масштаб поддержки — от дипломатических и экономических мер до технического содействия или прямого военного вмешательства.

В 2024 году НАТО расширило понимание того, что может считаться нападением, добавив кибератаку в качестве одного из поводов для задействования 5-й статьи. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне изменений заявил, что альянс никогда не будет уточнять, при каких конкретных условиях применяется пятая статья, чтобы «не давать это преимущество никакому потенциальному противнику».

Основу пятой статьи договора НАТО составляет норма о праве на самооборону, закрепленная в статье 51 Устава ООН. Данное положение обязывает альянс выстраивать свои действия в рамках применения статьи 5 в строгом соответствии с нормами международного права, направляя усилия на восстановление безопасности. Помимо этого, договор устанавливает требование незамедлительно информировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о любом вооруженном нападении и всех предпринятых в ответ мерах, которые следует прекратить, когда СБ ООН урегулирует ситуацию. Это значит, что:

НАТО обязано координировать свои действия с СБ ООН;

как только Совбез возьмет ситуацию под контроль, меры по статье 5 должны быть прекращены;

Совет Безопасности имеет приоритет в вопросах международной безопасности.

География применения статей 5 и 6

Шестая статья Вашингтонского договора устанавливает точные территориальные рамки применения механизма коллективной обороны, предусмотренного пятой статьей. Задействование механизма возможно при нападении на территорию:

государств-участников, расположенную на европейском или североамериканском континентах;

Турции;

алжирских департаментов Франции (данное положение утратило силу в 1963 году после обретения Алжиром независимости летом 1962-го);

островных территорий, находящихся под юрисдикцией участников блока в Североатлантической зоне к северу от Тропика Рака (северного тропика) — параллельной экватору линии, пролегающей на 23°26′16″ к северу от него. Она проходит через Мексику, Египет, Саудовскую Аравию, Индию, Китай и другие страны.

Знак тропика Рака, Нижняя Калифорния, Мексика (Фото: Claudio Soldi / Shutterstock)

Последнее ограничение предполагает, что действие договора не распространяется на территории стран-членов НАТО, которые находятся в Тихом океане или других регионах южнее Тропика Рака. Самый известный пример такой территории — Гавайи. НАТО было основано в 1949 году, а Гавайи стали 50-м штатом США десять лет спустя, в 1959 году. В Госдепе подтвердили, что Гавайи не подпадают под действие статьи 5, но применение статьи 4 не ограничено. Некоторые американские эксперты считают, что в зону действия 5-й статьи должен быть включен остров Гуам — военная база ВВС США в Тихом океане, расположенная примерно в 5 тыс. км к западу от Гавайев.

При вступлении новых членов в альянс подписываются протоколы о присоединении. Они не изменяют базовые географические ограничения статьи 6, но расширяют конкретный перечень территорий, на которые распространяется защита альянса. Исключением стала Турция, после присоединения которой в 1952 году в статью 5 были внесены изменения. Столтенберг в интервью The Washington Post в мае 2023 года заявил, что НАТО не планирует принимать в альянс страны Азии.

Статья 6 договора распространяет действие механизма коллективной защиты также на случаи агрессии против военных подразделений, морских судов или авиации государств-участников при условии, что они находятся:

непосредственно на национальной территории стран-членов блока либо в воздушном пространстве над ней;

на любой европейской территории, где на момент вступления соглашения в силу дислоцировались оккупационные контингенты договаривающихся государств;

в средиземноморской акватории или в зоне в Атлантике севернее Тропика Рака.

Единственный случай задействования 5 статьи

Боевики «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) 11 сентября 2001 года захватили четыре американских пассажирских самолета. Два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один протаранил здание Пентагона, четвертый упал в Пенсильвании. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.

Уже на следующий день, 12 сентября, НАТО приняло решение обратиться к статье 5. Альянс 2 октября официально подтвердил, что теракты были совершены извне, а именно «Аль-Каидой». Это стало ключевым моментом для задействования статьи 5, которая применяется только в случае внешней агрессии. Через два дня НАТО утвердило восемь мер по поддержке США:

Усиление разведывательной деятельности и обмена разведывательной информацией между странами-членами альянса. Предоставление помощи странам-членам, которые подверглись или могут подвергнуться террористическим атакам. Увеличение обеспечения безопасности объектов США и других стран на территории альянса. Обратные замены на предоставление воздушных сил и морских средств для различных операций. Упрощение процедур для американских и других судов альянса при транзите через Средиземное море и проливы. Увеличение доступа к авиационным маршрутам, портовой инфраструктуре и аэродромам государств-участников альянса в рамках антитеррористических операций. Размещение подразделений военно-морских группировок НАТО в восточном Средиземноморье для патрулирования и демонстрации военного присутствия. Развертывание самолетов раннего предупреждения НАТО для патрулирования над США.

Для реализации мер блок осуществил несколько контртеррористических операций, включая Eagle Assist («Помощь орлу»). Операция проходила в период с октября 2001-го по середину мая 2002 года. К выполнению задач привлекались семь воздушных судов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) альянса, патрулировавших воздушное пространство над американской территорией. Одновременно с этим альянс инициировал операцию Active Endeavour («Активное усилие») в акватории Средиземного моря — патрулирование и сопровождение морских судов в районе Гибралтарского пролива для недопущения терактов. Эта операция была завершена в 2016 году.

Военно-морские силы Германии наблюдают за морем с борта патрульного судна «Корморан» в заливе Кадис, Испания, 1 октября 2003 года. Патрулирование является частью операции НАТО Active Endeavour («Активные усилия») по наблюдению за ситуацией в Средиземном море (Фото: Christian Charisius / Reuters)

Четвертая статья НАТО: консультации при угрозе

Согласно четвертой статье соглашения, участники альянса обязуются проводить взаимные консультации всякий раз, когда хотя бы одно из государств-членов сочтет, что возникла угроза безопасности, независимости или территориальной целостности кого-либо из них. Любая страна-член НАТО может запросить консультации по статье 4 самостоятельно. Для этого она обращается к генеральному секретарю альянса, который созывает Североатлантический совет. Процедура не требует единогласного одобрения — достаточно запроса одной страны, чтобы запустить механизм.

В истории альянса (на октябрь 2025 года) статья 4 применялась девять раз:

Краткий обзор статей 1–14 Североатлантического договора

Североатлантический договор состоит из 14 статей, каждая из которых определяет ключевые аспекты функционирования альянса.

Статья Содержание 1-3 Основополагающие принципы: приверженность целям и принципам Устава ООН, мирное урегулирование международных споров, содействие развитию дружественных отношений и наращивание индивидуального и коллективного потенциала обороны. 4 Взаимное обязательство участников альянса проводить консультации в ситуациях, когда возникает потенциальная угроза безопасности, независимости или территориальной целостности какой-либо из сторон. 5-6 Принцип коллективной обороны и определение географической зоны его действия: территории в Европе, Северной Америке и Турции, острова в Северной Атлантике, а также боевые корабли и самолеты в этих регионах. 7-8 Соотношение договора с обязательствами по Уставу ООН и другими международными соглашениями сторон. 9 Учреждение Североатлантического совета и других вспомогательных органов, необходимых для выполнения договора. 10 Принцип «открытых дверей»: возможность приглашения любого европейского государства присоединиться к договору при единодушном согласии всех участников. 11-12 Процедуры ратификации договора и возможность его пересмотра через десять лет после вступления в силу или в любое последующее время. 13 Право любой договаривающейся стороны выйти из договора через 20 лет после его вступления в силу, предупредив об этом за год. 14 Определение США как депозитария договора, ответственного за уведомление всех сторон о ратификации и присоединении новых членов.

Фрагмент страницы Североатлантического договора (Фото: The National Museum of American Diplomacy)

Как принимаются решения: роль Североатлантического совета

Североатлантический совет — это центральный орган политического руководства альянса, наделенный полномочиями утверждать решения по всему спектру вопросов безопасности. В состав структуры входят постоянные дипломатические представители всех государств-участников блока, которые собираются для обсуждения и выработки позиции по ключевым проблемам. Заседания органа организуются на трех уровнях представительства под руководством генерального секретаря альянса:

на уровне постоянных дипломатических представителей (послов стран-участниц при НАТО) — регулярные еженедельные встречи;

на уровне руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств — несколько сессий ежегодно;

на уровне глав государств и правительств — саммиты организации.

Принятие любых решений в совете базируется на достижении консенсуса между участниками. Это подразумевает, что для одобрения какой-либо инициативы необходимо единогласное согласие всех государств-членов — процедура голосования в альянсе отсутствует.

Заседания органа могут быть регулярными и экстренными. Примерами первых являются встречи постоянных представителей стран-членов альянса или глав дипломатических ведомств. В таком случае Североатлантический совет собирается без специального созыва. При этом любая страна НАТО может запросить экстренное заседание по статье 4.

Как работает механизм созыва:

Страна обращается к генеральному секретарю НАТО с запросом о проведении консультаций по статье 4. Генсек созывает заседание Североатлантического совета, на котором присутствуют представители всех стран-членов. Заседание может быть проведено в кратчайшие сроки — в течение нескольких дней после запроса. Страна-инициатор представляет ситуацию, описывая угрозы своей безопасности. Союзники обсуждают ситуацию и вырабатывают согласованную позицию.

Таким образом, статья 4 договора НАТО носит политико-дипломатический характер. Она служит инструментом привлечения внимания союзников к проблемам безопасности и выработки согласованной позиции альянса, а не автоматическим механизмом военного реагирования. Решения Североатлантического совета по итогам консультаций носят по сути рекомендательный характер.