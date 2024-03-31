CNN рассказал об американском штате, который останется без помощи НАТО

Речь идет о штате Гавайи, который не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО. В случае нападения на базу ВМС США Перл-Харбор, которая расположена там, союзники по альянсу не обязаны защищать этот штат, указывает CNN

Вид на гавань Перл-Харбор на Гавайях (Фото: Nasa / Zuma / Global Look Press)

Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО; если иностранное государство решит напасть на базу ВМС США Перл-Харбор или штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования неподалеку от Гонолулу, союзники по альянсу не обязаны их защищать, пишет CNN.

Статья 5 Вашингтонского договора посвящена принципу коллективной обороны НАТО. Нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО.

По словам главы аналитического центра Pacific Forum International Дэвида Санторо, «люди склонны считать, что Гавайи являются частью США и, следовательно, находятся под защитой НАТО». Он отметил, что подсказка скрыта в самом названии блока: North Atlantic Treaty Organisation — Организация Североатлантического договора. Гавайи, расположенные в Тихом океане, не являются частью Североамериканского континента.

НАТО была основана в 1949 году, а Гавайи стали 50-м штатом США десять лет спустя, в 1959 году.

Представитель Госдепартамента США подтвердил, что Гавайи не подпадают под действие ст. 5. Однако он отметил, что ст. 4 должна охватывать любые ситуации, касающиеся этого штата.

Статья 4 гласит, что договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой.

Военные базы США на Гавайях могут сыграть важную роль как в противодействии агрессии со стороны Северной Кореи, так и в защите Тайваня, отмечает CNN. Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и неоднократно заявлял, что намерен вернуть остров под свой контроль, не исключая при этом силового решения. «Закон об отношениях с Тайванем» обязывает Вашингтон предоставлять оружие для защиты Тайваня, а президент США Джо Байден допустил, что задействует американский военный персонал для его защиты в случае китайского вторжения, сообщает телеканал.

По мнению старшего директора Индо-Тихоокеанской программы по внешней политике и политике безопасности на Тихоокеанском форуме Джона Хеммингса, ситуация с Гавайями дает понять Пекину, что у стран Европы — членов НАТО есть «что-то вроде оговорки об освобождении от ответственности», когда речь идет о защите территории США в случае удара Китая по штату во время любой потенциальной тайваньской кампании. «Зачем нам оставлять этот вопрос без обсуждения, если это действительно остановит [Китай] от вторжения на Тайвань?» — добавил Хеммингс.

Он также напомнил об историческом значении Гавайев для США. «Здесь произошел Перл-Харбор. Здесь на нас напали, что привело нас во Вторую мировую войну. И кстати, именно это побудило нас помочь освободить Францию», — отметил Хеммингс. «Для американцев существует прямая связь между этим штатом и нашим участием во Второй мировой войне и в конечном итоге нашей помощью в содействии победе над странами Оси [Германия, Италия, Япония]», — заключил он.

Хеммингс также считает, что в зону действия НАТО должен быть включен остров Гуам — военная база Соединенных Штатов в Тихом океане, расположенная примерно в 3 тыс. миль к западу от Гавайев. Там находится база ВВС Андерсен, откуда США могут запускать свои бомбардировщики B-1, B-2 и B-52 через Индо-Тихоокеанский регион.