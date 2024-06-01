В НАТО назвали кибератаки условием для применения статьи о самообороне

В НАТО договорились, что из-за кибератак могут задействовать статью о коллективной обороне, заявил глава военного комитета блока Бауэр. Он отметил, что в этом случае следует оценить масштаб атак и установить организатора

Роб Бауэр (Фото: Lukas Balandis / imago-images.de / Global Look Press)

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«В НАТО мы со всеми союзниками договорились, что в принципе кибератака может стать <...> поводом для задействования 5-й статьи», — подчеркнул он.

Принцип коллективной обороны НАТО закреплен в ст. 5 Вашингтонского договора. Он означает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов. Впервые за свою историю блок применил эту статью после терактов 11 сентября 2001 года в США.

В такой ситуации должен учитываться ряд факторов, в частности, следует установить, кто стоит за атакой, отмечает Бауэр. Речь идет о непосредственных организаторах, а не о том, где расположены серверы, с которых осуществили атаку, уточнил он.

Кроме того, необходимо понять, насколько нападение было «разрушительным для общества». «Если это означает, что критические сервисы наших обществ поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать способом, близким к ответу на физическую атаку», — сказал глава военного комитета НАТО.

О том, что кибератаки могут быть поводом для задействования статьи о коллективной самообороне НАТО, не раз говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он не исключал такого сценария осенью 2022 года после подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

25 мая Столтенберг предупредил, что статью о коллективной самообороне могут применить, если кибератаки будут масштабными. В таком случае «мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», сказал он.

В начале мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии в январе 2023 года. За атакой, как считают власти, стоит группировка APT28, которую связали с Россией. В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения страны стали жертвами APT28.

Евросоюз осудил «злонамеренную киберкампанию» APT28. НАТО опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок считает этих хакеров «спонсируемыми Россией».

МИД России назвал заявления о причастности Москвы безосновательными спекуляциями.