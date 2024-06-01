 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В НАТО назвали кибератаки условием для применения статьи о самообороне

Глава военного комитета НАТО Бауэр: из-за кибератак могут применить 5-ю статью
В НАТО договорились, что из-за кибератак могут задействовать статью о коллективной обороне, заявил глава военного комитета блока Бауэр. Он отметил, что в этом случае следует оценить масштаб атак и установить организатора
Роб Бауэр
Роб Бауэр (Фото: Lukas Balandis / imago-images.de / Global Look Press)

Кибератака может стать поводом для задействования 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

«В НАТО мы со всеми союзниками договорились, что в принципе кибератака может стать <...> поводом для задействования 5-й статьи», — подчеркнул он.

Принцип коллективной обороны НАТО закреплен в ст. 5 Вашингтонского договора. Он означает, что нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех членов. Впервые за свою историю блок применил эту статью после терактов 11 сентября 2001 года в США.

В такой ситуации должен учитываться ряд факторов, в частности, следует установить, кто стоит за атакой, отмечает Бауэр. Речь идет о непосредственных организаторах, а не о том, где расположены серверы, с которых осуществили атаку, уточнил он.

Кроме того, необходимо понять, насколько нападение было «разрушительным для общества». «Если это означает, что критические сервисы наших обществ поставлены под угрозу таким образом, что общества не могут функционировать, тогда мы близко подходим к точке, где мы можем отреагировать способом, близким к ответу на физическую атаку», — сказал глава военного комитета НАТО.

Захарова назвала спекуляциями обвинения России в кибератаках
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О том, что кибератаки могут быть поводом для задействования статьи о коллективной самообороне НАТО, не раз говорил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он не исключал такого сценария осенью 2022 года после подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

25 мая Столтенберг предупредил, что статью о коллективной самообороне могут применить, если кибератаки будут масштабными. В таком случае «мы сможем применить статью номер пять и ответить не только в киберпространстве, но и в других сферах, чтобы защитить союзников по НАТО», сказал он.

В начале мая поверенного в делах посольства России в Берлине вызвали в МИД Германии из-за взлома почтового сервера правящей Социал-демократической партии в январе 2023 года. За атакой, как считают власти, стоит группировка APT28, которую связали с Россией. В этот же день МИД Чехии заявил, что в 2023 году некоторые учреждения страны стали жертвами APT28.

Евросоюз осудил «злонамеренную киберкампанию» APT28. НАТО опубликовало заявление о том, что группировка атаковала правительственные учреждения, операторов критически важной инфраструктуры и другие организации «на территории всего альянса», в том числе в Литве, Польше, Словакии и Швеции. Блок считает этих хакеров «спонсируемыми Россией».

МИД России назвал заявления о причастности Москвы безосновательными спекуляциями.

У россиян могут все чаще изымать загранпаспорта и отказывать в выезде

Минюст объявил новых иноагентов. Список

В Татарстане устроили акцию по уничтожению электронных сигарет трактором. Видео

Данила Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства. Подробности

США позволят Украине наносить удары по российским командным пунктам

Фонд Джорджа Клуни будет добиваться выдачи ордеров на арест журналистов из России

Видеокадры с освобожденными российскими и украинскими военными в рамках обмена

Познер заявил, что его выступления с Ургантом в Европе не касаются политики

Нарушения ПДД на электросамокатах будут фиксировать отдельные камеры

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Алла Пугачева выпустила новую песню «Не высовывайся, дочка» об Орбакайте

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

В России есть 16 уникальных акций — у них вообще нет конкурентов

Золото на исторических максимумах: 5 способов купить драгметалл
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
кибератаки НАТО самооборона ответ
Материалы по теме
Генсек НАТО пообещал «ответ в других сферах» на крупные кибератаки
Политика
Россияне и украинцы стали самыми частыми киберпреступниками в ЕС
Общество
Антонов назвал бездоказательными обвинения России в кибератаках на ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
Звезда НБА дебютировал в профессиональном футболе Спорт, 17:58
Два беспилотника сбили над Белгородской областью Политика, 17:55
МВД Грузии завело дело после нападения на офис партии Саакашвили Политика, 17:50
Орбан заявил о планах Венгрии помешать ЕС вступить в войну с Россией Политика, 17:46
В НАТО назвали кибератаки условием для применения статьи о самообороне Политика, 17:40
Власти Украины закрыли движение по плотине ДнепроГЭС на два дня Политика, 17:22
В Белгороде сработала ПВО во время ракетной опасности Политика, 17:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Созданный в 2018 году «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ Спорт, 16:59
Школа получила повреждения в результате обстрела белгородского села Политика, 16:52
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 16:47
В боях возле Часова Яра погиб доброволец из Нидерландов Политика, 16:45
МВД посоветовало россиянам проверить загранпаспорта перед отпусками Общество, 16:36
Линекер будет болеть против «Боруссии» в ЛЧ из-за контракта с Rheinmetall Спорт, 16:21
В Кировоградской области Украины прогремели взрывы Политика, 16:17