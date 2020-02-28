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Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное

Сирия и Турция обменялись ударами в сирийском Идлибе. Ситуация в регионе продолжает обострятся с 10 февраля. Главное — в материале РБК
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики ведут огонь на линии фронта в провинции Идлиб (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Что произошло

  • Ночью 28 февраля Сирия и Турция обменялись авиаударами в районе Идлиба.
  • Турция сообщила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных. 
  • После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать наносить воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
  • Источники газеты Daily Sabah, сообщили, что ответным ударом был уничтожен конвой правительственных войск Сирии. 
  • Ситуация в Идлибе продолжает обострятся с 10 февраля: тогда в результате артобстрела турецкого поста погибли пять турецких военных. После этого Турция обстреляла 115 целей сирийской армии.

Позиция России

  • В Минобороне назвали обмен ударами реакцией сирийской армии на попытку боевиков, поддерживаемых турецкими военнослужащими, предпринять масштабное наступление. По данным ведомства, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Сирийская сторона открыла ответный огонь.
  • 27 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум, используя артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию. 
  • Россия принимает участие в боевых действиях в Сирии, поддерживая сирийскую армию. Так, 20 февраля во время наступления поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции против правительственных сил группа бомбардировщиков Су-24 нанесла удар по протурецким боевикам, которые прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.

Россия помешала турецкому наступлению в Идлибе
Политика

Реакция

  • Турция созвала экстренное заседание НАТО. Оно состоится в Брюсселе. 
  • Россия отправила два фрегата, «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», в Средиземное море.
  • НАТО и Госдеп осудили президента Сирии Башара Асада и поддержали Турцию.
  • Возле генконсульства России в Стамбуле прошел антироссийский митинг, участники которого скандировали «Мученики не умрут, Родина не будет разделена».
Автор: Юлия Сапронова
Теги: Идлиб, Сирия, Турция
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