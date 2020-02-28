Политика , 28 фев, 11:26
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Конфликт Сирии и Турции в Идлибе. Главное
Сирия и Турция обменялись ударами в сирийском Идлибе. Ситуация в регионе продолжает обострятся с 10 февраля. Главное — в материале РБК
Поддерживаемые Турцией сирийские боевики ведут огонь на линии фронта в провинции Идлиб
Что произошло
- Ночью 28 февраля Сирия и Турция обменялись авиаударами в районе Идлиба.
- Турция сообщила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных.
- После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание, на котором было принято решение начать наносить воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
- Источники газеты Daily Sabah, сообщили, что ответным ударом был уничтожен конвой правительственных войск Сирии.
- Ситуация в Идлибе продолжает обострятся с 10 февраля: тогда в результате артобстрела турецкого поста погибли пять турецких военных. После этого Турция обстреляла 115 целей сирийской армии.
Позиция России
- В Минобороне назвали обмен ударами реакцией сирийской армии на попытку боевиков, поддерживаемых турецкими военнослужащими, предпринять масштабное наступление. По данным ведомства, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) предприняли попытку масштабного наступления в Идлибе. Сирийская сторона открыла ответный огонь.
- 27 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум, используя артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.
- Россия принимает участие в боевых действиях в Сирии, поддерживая сирийскую армию. Так, 20 февраля во время наступления поддерживаемой Анкарой сирийской оппозиции против правительственных сил группа бомбардировщиков Су-24 нанесла удар по протурецким боевикам, которые прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба.