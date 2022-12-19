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Лукашенко объявил о постановке на боевое дежурство С-400 и «Искандеров»

Лукашенко объявил о постановке на боевое дежурство в Белоруссии С-400 и «Искандеров»
Российский ракетный комплекс С-400
Российский ракетный комплекс С-400 (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press )

Российские ракетные комплексы С-400 и «Искандер» поставили на боевое дежурство, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске. Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплексы С-400, которые вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс «Искандер», который вы, пообещав полгода назад, передали нам», — сказал Лукашенко.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

С-400 «Триумф» — это зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, которую разработало головное системное конструкторское бюро концерна ПВО «Алмаз-Антей». Она предназначена для перехвата воздушных целей и уничтожения средств воздушно-космического нападения. Этот комплекс способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, сбивать на дальности до 60 км и баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС могут обнаружить воздушные объекты, удаленные до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические — до 25 км.

Лукашенко объявил о закупках российских комплексов «Искандер» и С-400 «Триумф» в мае на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

«Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — говорил он.

Комплексы стояли на вооружении белорусской армии и до этого. Предыдущую партию С-400 поставили на боевое дежурство в республике в феврале.

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Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия С-400 Искандер

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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