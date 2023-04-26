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Белорусских военных обучили применению ядерных боеприпасов «Искандера»

Минобороны: военные Белоруссии обучились в России работе ядерных боеприпасов «Искандера»
Обучение проходило на одном из полигонов Южного военного округа. В начале апреля Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер-М»
Ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo;
Ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: mod_russia / Telegram)

Расчеты Белоруссии прошли в России обучение применению тактических специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщается в Telegram Минобороны России.

Обучение проходило с 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа.

«Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков», — говорится в сообщении ведомства.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

В июне 2022 года президент Владимир Путин пообещал передать Белоруссии «Искандер-М». Эти комплексы, отметил он, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минск получил ракетный комплекс.

К июлю Россия также построит в Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия. По словам Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в стране подобных российских вооружений. Москва Минску такое оружие не передаст, но разместит в Белоруссии свое, сказал президент.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
«Искандер-М» ракетные комплексы Белоруссия
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