Белорусских военных обучили применению ядерных боеприпасов «Искандера»

Обучение проходило на одном из полигонов Южного военного округа. В начале апреля Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер-М»

Ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: mod_russia / Telegram)

Расчеты Белоруссии прошли в России обучение применению тактических специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», сообщается в Telegram Минобороны России.

Обучение проходило с 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа.

«Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведение учебно-боевых пусков», — говорится в сообщении ведомства.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

В июне 2022 года президент Владимир Путин пообещал передать Белоруссии «Искандер-М». Эти комплексы, отметил он, «могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении». В начале апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минск получил ракетный комплекс.

К июлю Россия также построит в Белоруссии хранилище для тактического ядерного оружия. По словам Путина, президент Белоруссии Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении в стране подобных российских вооружений. Москва Минску такое оружие не передаст, но разместит в Белоруссии свое, сказал президент.

Страны «Большой семерки» осудили заявление российского президента и назвали ядерную риторику России «безответственной». По словам главы МИД Японии Ёсимаса Хаяси, решение разместить ядерное оружие в Белоруссии может усилить напряженность ситуации на Украине.