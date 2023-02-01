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Белорусские военные начали самостоятельную эксплуатацию «Искандеров»

Минобороны Белоруссии: Минск начал самостоятельную эксплуатацию комплекса «Искандер»
Фото: modmilby / Telegram
Фото: modmilby / Telegram

Белорусская армия начала самостоятельную эксплуатацию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщает Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

Расчеты белорусских военнослужащих прошли обучение в России. «После завершения теоретического курса обучения была осуществлена их практическая подготовка на белорусских полигонах», — добавил начальник ракетных войск и артиллерии белорусской армии полковник Руслан Чехов. В Белоруссии находится достаточный запас ракет к комплексу, «который позволит выполнить любую задачу на дальности до 500 километров», отметил он.

В мае 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика закупила у России достаточное количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». «Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — сказал Лукашенко.

В декабре 2022 года Лукашенко сообщил, что С-400 и «Искандеры» встали на боевое дежурство.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

Теги
Белоруссия боевое дежурство Искандер
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