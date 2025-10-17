Импортозамещение: что это, какие программы есть в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Что такое импортозамещение простыми словами

Импортозамещение (англ. import substitution) — это экономическая политика, направленная на замещение зарубежных товаров и услуг отечественными аналогами. Проще говоря, государство и бизнес пытаются производить внутри страны то, что раньше ввозилось из-за рубежа. Цель — снизить зависимость от импорта и обеспечить развитие собственных производств, технологий и компетенций. Основные методы — ввозные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, нетарифные барьеры, а также субсидирование и льготное кредитование некоторых отраслей экономики.

Сторонники импортозамещения считают, что такая политика повышает устойчивость экономики к внешним шокам, в частности колебаниям цен на импорт и политическим рискам. Одновременно это стимулирует создание рабочих мест и развитие научно-технических компетенций. Критики концепции акцентируют внимание на издержках протекционистской политики, в частности на временном повышении зависимости от импорта (из-за ввоза оборудования, комплектующих), низкой эффективности и рентабельности субсидируемых и защищенных от конкуренции отраслей, низкой емкости внутреннего рынка, ошибках в таргетировании отраслей, что привело к неудачам в проведении такой политики в ряде стран (в частности, в Бразилии, Аргентине, Гондурасе, Эквадоре, Турции, Пакистане и др.).

Понятие было сформулировано и популяризировано аргентинским экономистом Раулем Пребишем (.doc). Политика получила распространение с 1950–1960-х годов, ее активно проводил ряд развивающихся стран Латинской Америки, в частности Мексика, Бразилия, Аргентина (до 1980-х), а также страны Африки (до 1970-х) и Восточной Азии (до 1950-х). Целью было стремление диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от импорта промышленной продукции. С 1960-х годов некоторые страны (Южная Корея, Тайвань, Малайзия) начали отходить от импортозамещающей индустриализации и перешли к альтернативной модели роста — экспортно ориентированной индустриализации. Россия проводит политику импортозамещения с 2014 года из-за режима международных санкций, введенных против нее странами ЕС и США.

Задачи импортозамещения

Главная задача импортозамещения — это обеспечивать и поддерживать развитие собственных отраслей производства, пока они не смогут на равных конкурировать с иностранной продукцией на внутренних и международных рынках. Это создает новые рабочие места, снижает зависимость от импорта и давление на валютные резервы, а также позволяет нарастить экспорт (в случае востребованности импортозамещенной продукции на международном рынке).

Еще одна задача — это повышение экономической и технологической независимости. Когда отрасли зависят от поставок промежуточной или готовой продукции из-за рубежа, любые внешние ограничения или перебои могут привести к проблемам в производстве и росту издержек. Собственные технологии и локальные производства позволяют снижать уязвимость перед санкциями и нестабильностью на мировых рынках. К таким стратегиям в разное время прибегали Россия (с 2014-го), Иран, ЮАР (до 1994-го), находившиеся или находящиеся под международными экономическими санкциями.

Интерес к импортозамещению вновь начал расти со второй половины 2000-х годов, после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Он связан с политикой решоринга производств для снижения зависимости от геополитических рисков. Дополнительным импульсом стали события 2020-х годов, когда развивающиеся и развитые страны столкнулись с перебоями импортных поставок в результате коронавирусных ограничений, российско-украинского конфликта, тарифно-таможенной политики США республиканской администрации Дональда Трампа (с 2025-го).

В цехе сварочного производства на заводе компании АО «Московское электрооборудование и лифты» (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Импортозамещение в России

История импортозамещения в России уходит к советскому периоду, в постсоветской России отдельные меры в области автомобилестроения, фармацевтической и медицинской промышленности принимались в 2000–2010-х годах. Стимулом к сокращению доли импорта стала девальвация рубля, за счет чего доля импорта в конечном потреблении снизилась с 25,1% в 1999 году до 20,8% в 2005-м и оставалась примерно на том же уровне (чуть выше 20%) в 2010-х.

В современном виде политика импортозамещения была сформулирована в 2014 году, когда на фоне международных санкций возникла необходимость ускоренно искать внутренние альтернативы зарубежным поставкам. С этого времени государство системно принимало программы и планы поддержки бизнеса, направленные на развитие национальных производств в ряде секторов экономики, было выделено 22 приоритетные отрасли промышленности.

Среди инструментов — субсидирование участников рынка, льготное кредитование институтами развития, ограничение доступа иностранной продукции к госзакупкам. Важным стимулом к импортозамещению стал запрет на импорт значительной доли продукции сельского хозяйства из стран ЕС, Канады, США и других государств, которые присоединились к антироссийским санкциям. За этот период наибольших успехов, согласно анализу ВШЭ (.doc), удалось добиться «в относительно простых отраслях, удаленных от технологической границы», — сельском хозяйстве и деревообработке.

Новый этап политики импортозамещения начался в 2022 году после введения второй волны антироссийских санкций в связи с боевыми действиями на Украине.

Как подсчитали в Kept, после начала полномасштабных боевых действий на Украине в 2022 году из России за три года ушло 62% компаний из так называемых недружественных стран.

Обмывка и перекладка сыров в хранилище созревания сыра сыроварни «Русский пармезан» в Истринском районе Московской области (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Сегодня импортозамещение рассматривается не как временная мера, а как долгосрочный экономический курс. Оно затрагивает промышленность, сельское хозяйство, сферу IT и медицину, где доля зарубежных технологий и продукции традиционно была высокой. При этом государство делает ставку не только на прямое замещение, но и на развитие собственных конкурентоспособных решений, которые смогут выйти и на экспортные рынки.

Проблемы импортозамещения в России

Отсутствие отечественных поставщиков, которые могут заместить недоступное импортное оборудование, материалы и комплектующие, остается одной из главных проблем российской промышленности. Тем не менее с 2022-го ситуация в этой сфере улучшилась. Если в апреле 2022-го об отсутствии российской продукции, способной заместить подсанкционный импорт, говорили 62% предприятий, то к сентябрю 2024-го, согласно результатам опроса Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, 53% российских предприятий заявили об отсутствии альтернативных поставщиков, а в 2025-м эта доля составила 55%. Опрос ИНП РАН, проведенный в апреле 2025-го, показал, что большинство (74%) промышленных предприятий приветствует восстановление зарубежных поставок оборудования и технологий.

Другая проблема — недоверие компаний к отечественным решениям. Так, по данным Merlion, 61% российских организаций сомневается в стабильности работы импортозамещенных продуктов. Эксперты отмечали, что качество продукции часто уступает импортным аналогам, а импортозамещенная продукция в отдельных направлениях станкостроения и машиностроения характеризуется ограниченной функциональностью, меньшим сроком службы, отсутствием современных цифровых интерфейсов. А согласно исследованию Б1 (ранее российское подразделение E&Y), проведенному летом 2024-го, большинство опрошенных россиян (60%) заявили об ухудшении качества продукции, которая заменила ушедшие с российского рынка бренды (осенью 2023-го эта доля составила 44%, а годом ранее — 32%).

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Важной проблемой является и нехватка квалифицированных кадров. Например, в российской обрабатывающей промышленности кадровый дефицит, по данным Минпромторга на апрель 2025 года, составляет около 2 млн человек.

Среди других проблем — высокие затраты на НИОКР, зависимость от импортного сырья и комплектующих, дефицит времени для развития.

Где зависимость от импорта сократилась, а где выросла

Как подсчитали эксперты РАНХиГС Дмитрий Землянский и Валерия Чуженькова, за 2023 и 2024 годы зависимость от импортных материалов уменьшилась в следующих секторах экономики:

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

производство кожи и изделий из кожи;

рыболовство и рыбоводство;

производство машин и оборудования.

Работники во время производства отделки сидений и элементов интерьера из натуральной кожи для автомобилей «Аурус» и «Лада Аура» на предприятии «Транспортные интерьерные системы» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Однако в некоторых отраслях зависимость от импорта, наоборот, выросла. Это произошло в таких сферах, как:

добыча угля;

производство табачных изделий;

деятельность в области информации и связи;

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии;

производство текстильных изделий.

По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, лидируют по темпам роста динамики импортозамещения оборудования те предприятия, которые специализируются на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. За ними идут электрическое оборудование, лекарственные средства и материалы, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, кокс и нефтепродукты. Остро вопрос импортозамещения стоит, например, в области производства лекарств и производства оборудования для микроэлектроники и станкостроения.

Примеры успешного импортозамещения в России

1. Турбины и энергооборудование — предприятия наладили выпуск техники, ранее закупавшейся у Siemens и General Electric. Производятся как модернизированные версии советских разработок, так и новые модели для энергетики и нефтегаза.

Сотрудники ЛМЗ во время сборки головного образца первой российской тихоходной паровой турбины мощностью более 1250 МВт на производственной площадке Ленинградского металлического завода АО «Силовые машины» (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

2. «Планум» — российская система для планирования ресурсов и производственных процессов. Выступает альтернативой зарубежным ERP- и APS-решениям и ориентирована на интеграцию с промышленными предприятиями и госструктурами.

3. «МойОфис» — офисный пакет, который используется государственными структурами и компаниями как замена Microsoft Office.

Госпрограммы и институты поддержки в России

Фонд развития промышленности

Одним из ключевых инструментов господдержки в сфере импортозамещения стал Фонд развития промышленности (ФРП). Он был создан в 2014-м по инициативе Минпромторга на базе Российского фонда технологического развития. Он предоставляет российским компаниям льготные займы под ставку от 1 до 5% годовых для запуска и модернизации производств. Особое внимание уделяется высокотехнологичным и наукоемким проектам, которые позволяют заместить импортные комплектующие и технологии.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

К 2024 году, за десять лет работы, ФРП профинансировал более 1,7 тыс. проектов на общую сумму свыше 560 млрд руб. При этом фонд не ограничивается только кредитованием — он помогает предприятиям в экспертизе проектов и сопровождении инвестиций. Такая поддержка позволяет компаниям быстрее выходить на производственные мощности и снижать риски на этапе запуска.

Субсидии, СПИК и преференции

Помимо ФРП, российский бизнес может рассчитывать на прямые субсидии и грантовую поддержку. Государство компенсирует часть затрат на закупку оборудования, логистику или НИОКР. Например, Минпромторг запускает программы субсидирования затрат производителей на разработку новых технологий и выпуск отечественных аналогов импортной продукции.

Отдельный механизм — специальные инвестиционные контракты (СПИК). По ним компания обязуется вложить средства в локализацию или создание производства, а государство предоставляет налоговые льготы, стабильность условий ведения бизнеса и доступ к госзакупкам. Такой формат активно используется в промышленности и автомобильном секторе.

Сборка автомобилей на автомобильном заводе «Москвич» (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Дополнительная мера — преференции в государственных закупках. Российские компании получают приоритет при участии в тендерах, если их продукция включена в реестр отечественного оборудования или ПО. Это особенно важно для сегментов, где импорт традиционно доминировал, например в машиностроении или медицинской технике.

В некоторых случаях действуют и налоговые льготы: снижение налога на прибыль или ускоренная амортизация оборудования. Такие инструменты делают участие в программах более выгодным для компаний и позволяют быстрее окупать инвестиции.

IT-льготы и цифровая трансформация

Особое внимание уделяется сфере информационных технологий, где зависимость от зарубежных решений исторически была высокой. Государство ввело комплекс налоговых и кредитных льгот для отечественных разработчиков ПО: сниженные тарифы страховых взносов, нулевая ставка налога на прибыль и доступ к льготным кредитам через ФРП и ВЭБ.РФ.

Финансирование инноваций также обеспечивают специализированные институты — Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ). Они предоставляют гранты на разработку отечественных решений в области софта, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Размер поддержки может достигать сотен миллионов рублей в зависимости от масштабов проекта.

Для стартапов действуют программы акселерации и грантовое финансирование: молодые компании получают до 20 млн руб. на пилотные проекты и тестирование прототипов. Отбор проходит на конкурсной основе, и особое внимание уделяется перспективам масштабирования продукта.

Производство лекарственных препаратов в особой экономической зоне «Технополис «Москва» (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Кроме того, цифровая трансформация традиционных отраслей — от сельского хозяйства до медицины — поддерживается через нацпроект «Цифровая экономика». Он предполагает развитие отечественных решений в сфере облачных сервисов, больших данных и промышленного софта, что напрямую связано с задачами импортозамещения.

Перспективы импортозамещения в России

По оценке зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова, к полному импортозамещению в ключевых отраслях Россия может подойти до 2031 года. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко в мае 2025 года также обозначила временной горизонт в 1,5–2 года.

Однако, как заявил в мае 2024 года ответственный секретарь Координационного совета негосударственной сферы безопасности России Александр Коваленко, говорить о перспективах импортозамещения в России можно будет лишь тогда, когда в стране появится собственная база современных научных изысканий и технологических решений, направленная на создание полностью независимых отраслей, ориентированных на свою сырьевую базу и кадры.