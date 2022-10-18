Найти замену: что нужно знать о российских аналогах западной медтехники

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Медицинское оборудование формально не попало под западные санкции, но валютные и логистические издержки сделали его поставки из некоторых стран практически невозможными. В мае Минпромторг поставил задачу нарастить долю отечественного медицинского оборудования на рынке до 50% за два года и до 80% — к 2030 году. Со своей стороны власти заявили о готовности поддержать предприятия отрасли. Получить помощь малый и крупный бизнес может, в том числе, став участником Национальных проектов России.

В последние годы наблюдался рост производства оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии. Данные Росстата свидетельствуют, что в мае 2022 года в России было выпущено медтехники на ₽2,6 млрд. Это на 20,4% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Всего же с начала 2022 года оборудования выпущено на ₽12,6 млрд, что выше на 42,6% показателей аналогичного периода 2021 года. В июле текущего года Минздрав оценивал долю отечественных медизделий на рынке России в 31%.

На сегодняшний момент в России организовано серийное производство различных видов медицинского оборудования, включая компьютерные томографы, рентгеновскую технику, аппараты УЗИ, ИВЛ, эндоскопы, лабораторную технику, стерилизационное оборудование и другое. Более половины номенклатурных позиций медтехники уже производится российскими компаниями, констатируют в Минпромторге. Рассказываем об отечественных разработках, способных заменить западные аналоги на российском рынке медицинской техники.

Прибор, умеющий расшифровывать ДНК

С 2015 года в серийном производстве находится отечественный генетический анализатор «Нанофор 05», разработчиком которого выступила компания «НПФ Синтол». В основе работы прибора лежит разделение фрагментов ДНК в электрическом поле (как правило, при 12 тыс. В) в капиллярах диаметром 50 микрон (мк). Результаты считываются оптической системой на основе лазера и CMOS-камеры, обрабатываются при помощи сложных математических алгоритмов, а данные снимаются управляющей программой. Прибор позволяет расшифровать ДНК, то есть получить ее последовательность в виде букв — А, Т, G, C.

Ключевые медицинские области применения анализатора, связанные с анализом ДНК:

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Диагностика наследственных и инфекционных заболеваний. Онкогенетика — выбор схемы таргетной терапии. Анализ отцовства и идентификация личности (судебно-медицинская экспертиза). Идентификация патогенных микроорганизмов (чума, COVID).

Кроме того, у «Нанофор 05» есть и другие области применения: ветеринария, селекция, карантин растений, рыбное хозяйство, генетическая паспортизация животных и растений, а также фундаментальные научные исследования.

ПЦР в реальном времени

Следующие две отечественные разработки используются для проведения исследований методом ПЦР в реальном времени. Речь идет об амплификаторах серии «ДТпрайм» и автоматических дозирующих устройствах «ДТстрим», которые выпускает российская компания «ДНК-Технология». Приборы адаптированы для работы в медицинских и научных лабораториях и позволяют выполнять различные виды исследований — от анализа урогенитальных инфекций и гепатитов до генетических тестов по оценке микробиоты, лекарственной чувствительности и выявлению антибиотикорезистентности микроорганизмов.

Амплификатор (термоциклер) — прибор, обеспечивающий периодическое охлаждение и нагревание пробирок. Дозирующее устройство представляет собой систему для автоматического распределения реагентов.

Кроме того, «ДНК-Технология» производит наборы реагентов для выполнения ПЦР-исследований. В портфеле компании более 200 наименований реагентов для проведения высокочувствительных анализов. Например, есть наборы для диагностики и лечения заболеваний репродуктивной сферы, а также для выявления генетической предрасположенности человека к различным заболеваниям, включая онкологические. Другие же наборы позволяют выполнять неинвазивную пренатальную диагностику и выявлять гены антибиотикорезистентности для индивидуального подбора лечения.

Высокотехнологичное оборудование для лучевой диагностики

В области лучевых исследований на российском рынке представлено отечественное медицинское оборудование научно-исследовательской и производственной компания (НИПК) «Электрон». Это универсальные полипозиционные и телеуправляемые рентгенодиагностические комплексы, флюорографы, палатные аппараты. Кроме того, компания производит оборудование для рентгенохирургии и интервенционной диагностики (ангиографические комплексы, мобильные рентгенохирургические системы типа С-дуга), мультиспиральные и конусно-лучевые компьютерные томографы, модуль томографический рентгеновский (МТР), ультразвуковые диагностические системы и другое оборудование.

Медтехника компании «Электрон» поставляется во все регионы России, следует из информации на сайте производителя. В частности, в конце сентября компания поставила первый отечественный томографический рентгеновский модуль в одну из больниц Белгорода. Речь идет о модуле площадью 42,6 кв. м с отдельными помещениями для врача, лаборанта и пациента, разделением на «красную» и «зеленую» зоны и мощным 64-срезовым компьютерным томографом. Продукт не уступает по качеству исследований западным аналогам, уверяет разработчик.

Исследование мозга

Для диагностики и лечения сложнейших заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем сегодня применяется отечественное медицинское оборудование, которое производит компания «Нейрософт». По данным на 2022 год компания разрабатывает и производит 16 линеек медицинского оборудования, среди которых электроэнцефалографы «Нейрон-Спектр», электронейромиографы и приборы для исследования вызванных потенциалов мозга «Нейро-МВП», электрокардиографы «Поли-Спектр». Кроме того, в России производятся системы для интраоперационного нейромониторинга и магнитных стимуляторов:

«Нейро-ИОМ» — первая система российского производства. Прибор уже прошел регистрацию в России и получил сертификат СЕ (Conformité Européenne), разрешающий его использование в ряде зарубежных стран. Применение данной системы позволяет своевременно предупредить хирургическую бригаду о возможности повреждения нервных структур в результате действий хирурга и тем самым предотвратить возможный последующий неврологический дефицит. «Нейро-ИОМ» применяется в медицинских учреждениях не только России, но и Бразилии, Франции, Иордании, Турции, Болгарии и других стран.

В 2020 году на рынок был выпущен новый ритмический магнитный стимулятор «Neuro-MSX», работающий по принципу транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС). Принцип работы заключается в генерации электромагнитного поля высокой интенсивности, которое свободно проникает сквозь одежду, мягкие ткани и кости черепа и воздействует на глубокие нервные центры, периферические нервы, головной и спинной мозг, недоступные для других способов стимуляции. На сегодняшний день ТМС успешно применяют для восстановления пациентов, перенесших инсульт, а также для лечения депрессии и других неврологических и психических заболеваний. На данный момент «Neuro-MSX» представлен в России, Европе, Индонезии, Бразилии и Австралии.

Ультразвуковая диагностика

Российские УЗИ-аппараты «РуСкан» являются одними из самых популярных на отечественном рынке медицинской техники для ультразвукового исследования. Их выпускает НПО «Сканер», созданное в 2006 году. По итогам первого полугодия 2022 года компания отчиталась о росте производства и увеличения объемов поставок отечественных аппаратов «РуСкан» по государственным контрактам. Если за первое полугодие 2021 года доля поставок компании на российском рынке ультразвуковых сканеров составляла 11,26%, то в 2022 году она увеличилась в два раза — до 22,5%, что позволило НПО «Сканер» выйти в лидеры по объему производства и поставок ультразвуковых сканеров в России, говорится в материалах на сайте компании.

ПАО «Сканер» производит УЗИ-аппараты от среднего до экспертного класса. Линейка оборудования состоит из нескольких моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60», «РуСкан 65/65М». В сентябре компания объявила о выпуске первой партии портативных ультразвуковых сканеров «РуСкан 70П». Благодаря небольшим габаритам и весу, а также встроенной батарее с увеличенным запасом емкости, аппарат находит свое применение в службах скорой помощи, отделениях реанимации и интенсивной терапии, передвижных фельдшерских пунктах и мобильных госпиталях, объясняет производитель.

Печать тканей и органов

Первый российский 3D-биопринтер Fabion появился в 2014 году. Его разработчиком выступила российская лаборатория биопечати 3D bioprinting solutions. Биопринтер предназначен для печати живых функциональных тканей и органов. К весне 2015 года в лаборатории успешно трансплантировали мыши напечатанную на 3D-биопринтере щитовидную железу. А в 2016 году компания выпустила Fabion 2 — усовершенствованный вариант базового биопринтера Fabion, печатающий с использованием разной консистенции и различных составов биочернил и гидрогелей.

В немедицинских целях биопечать может применяться при создании трехмерных функциональных моделей человеческих тканей и органов для токсикологических, фармакологических и радиологических исследований, а также для моделирования человеческих болезней. Кроме того, технология биопечати может быть использована для нового индустриального метода производства мяса, кожи и меха без убийства животных.

Современные технологии протезирования

В России производством современных протезов, которые стараются максимально передать функционал утерянной конечности, занимается, в частности, компания «Моторика». В целом, протезы бывают двух типов — косметические (выполняют только декоративную функцию) и функциональные (активные протезы, которые позволяют выполнять хват). Функциональные же делятся еще на три типа: тяговые, рабочие и бионические:

Тяговые (активные, механические) — движение в них осуществляется за счет пружин и тросов. Рабочие — созданы специально, чтобы выполнять какие-то функции, например, перемещать предметы или заниматься спортом. Бионические — протезы нового поколения. Оснащены сенсорными датчиками, электрическими двигателями и аккумуляторными батареями.

На данный момент «Моторика» выпускается два типа протезов: тяговые протезы «Киби» и бионические протезы «Инди» и «Манифесто». Протезы подходят как для детей, так и для взрослых с ампутациями верхних конечностей на уровне кисти и предплечья.

Как государство готово помогать производителям медтехники

В мае в Минпромторге прошло совещание с отечественными производителями медицинской техники, где был поднят вопрос о балансировке условий работы для импортеров и производителей российской медтехники и созданию условий, способствующих увеличению конкурентоспособности отечественной медицинской техники. Власти уверены, что в условиях внешних экономических ограничений для производителей медицинских изделий и медтехники открываются новые возможности.

С 20 по 22 октября 2022 года в Москве в ЦВЗ «Манеж» пройдет ежегодный Международный форум «Сделано в России», в рамках которого свою продукцию представят российские производители медицинской техники. Посетить мероприятие может любой желающий, для этого нужно зарегистрироваться на сайте форума.

Для поддержки предприятий отрасли сформирована «практически полная экосистема финансовых мер, которая охватывает все уровни создания продукта — от разработки до ее вывода на рынок», — подчеркивают в Минпромторге. Речь, в частности, идет о субсидиях ведомства на возмещение затрат, займах Фонда развития промышленности, механизме льготного кредитования на закупку материалов и комплектующих, системе грантов на реализацию инновационных проектов в рамках федеральных и региональных фондов и других мерах поддержки.