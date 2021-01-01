Власти предложили новые меры поддержки ИТ-компаний

Как к предложениям отнеслись игроки рынка

Заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов пояснил, что под специализированным ПО для среднего и малого бизнеса, как правило, подразумеваются офисные приложения, приложения бухучета, а также платформы для работы с клиентами. По его словам, подобный опыт — поддержки закупки — уже был. В частности, Минпромторг субсидировал по 50% стоимости систем автоматизированного проектирования (САПР) и управления жизненным циклом продукта (PLM) для предприятий, в которых трудится менее 200 человек.

Наибольшую выгоду, по словам Шолохова, от этого получали предприятия, процедура практически не оказывала влияния на вендоров, а наиболее сложной она была для партнеров, операторов программы: «Они фактически брали на себя финансовые издержки, когда пользователи платили 50% стоимости, а государство возмещало другие 50% через некоторое время».

Гендиректор ГК DZ Systems и создатель «Яндекс.Маркета» Дмитрий Завалишин считает описанную меру «в целом, полезной, потому что поддержка отечественных разработчиков прикладного ПО таким образом будет завязана на реальные потребности рынка». «Одна из больших проблем при господдержке российских производителей, как правило, заключается в том, что государство не знает, кто из них на самом деле достоин материальной помощи, а кто — нет. При принятии решения о поддержке легко ошибиться, возникает много возможностей для злоупотреблений. В случае, когда финансируется именно покупка программного обеспечения клиентами, пользователи автоматически становятся некоторым фильтром, который определяет, какое ПО обладает ценностью, а какое — нет», — пояснил Завалишин.

По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, несколько лет назад было введено требование о совместимости отечественного офисного ПО с российскими операционными системами, но пока его фактически не начали выполнять. Он отметил, что их операционные системы «Альт» и система управления базами данных Postgres Pro уже поддерживают практически все отечественные процессоры. «Для многих разработчиков прикладного ПО обеспечение совместимости с российскими процессорами будет серьезной дополнительной нагрузкой, поэтому важно, чтобы требование совместимости было поддержано адекватными мерами по поддержке разработчиков прикладного софта», — говорит Смирнов.

Кто сможет воспользоваться первым пакетом мер поддержки

Первым пакетом мер поддержки отрасли стал так называемый закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли, который президент России Владимир Путин утвердил летом этого года. Согласно нему, с 1 января 2021 года тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизится с 14 до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20 до 3%. Чтобы получить льготы, ИТ-компания должна соответствовать нескольким критериям:

заниматься разработкой программного обеспечения и баз данных и получать не менее 90% доходов от реализации этих продуктов;

иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;

в ее штате должно быть не менее семи сотрудников.

При этом для компенсации выпадающих доходов бюджета с 2021 года будет возвращена необходимость платить НДС при реализации прав на программное обеспечение и базы данных. Исключение будет сделано для того софта, который включен в реестр отечественного ПО.

Максим Паршин отметил, что всего в России около 35 тыс. юрлиц имеют ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), связанные с разработкой и реализацией программного обеспечения, и они потенциально могут претендовать на новые льготы. «Сейчас в стране больше 13 тыс. аккредитованных ИТ-компаний, из них пониженные страховые взносы (14 вместо 30%) платят более 7 тыс. компаний — как минимум они получат возможность пользоваться расширенной льготой», — пояснил Паршин. В то же время он отметил, что круг таких компаний постоянно расширяется, число заявок на получение аккредитации выросло в четыре раза по сравнению с периодом до объявления налогового маневра в ИТ. «Льготы стали более весомыми, так что заинтересованность бизнеса очень высока», — говорит замминистра. По прогнозу Паршина, в следующем году число компаний в реестре может вырасти до 20 тыс.

Одновременно увеличился объем заявок на включение продуктов в реестр отечественного ПО. «До объявления о налоговом маневре мы получали в среднем 60 заявок в месяц на включение в реестр, а сейчас в моменте бывает до 60 в день», — рассказал замглавы Минцифры. По его словам, налоговый маневр в ИТ должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для компаний отрасли, чем, например, Ирландия, Кипр и др. европейские страны. Например, в Ирландии налог на прибыль составляет 12,5%, в Польше — 9,5%, указал он.

При этом иностранные компании также смогут претендовать на льготы, если зарегистрируют российское юрлицо, подадут заявку и будут включены в реестр аккредитованных ИТ-компаний. «Мы ведем диалог с крупнейшими иностранными вендорами о том, на каких условиях они готовы локализовать центры разработки и поддержки пользователей в России», — рассказал Максим Паршин.