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Власти предложили новые меры поддержки ИТ-компаний

Минцифры предложило правительству субсидировать 50% стоимости специализированного софта при его продаже малому и среднему бизнесу. Также ведомство хочет обязать разработчиков делать версии софта под российские ОС и процессоры
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как рассказал РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, в окончательный перечень так называемого второго пакета мер поддержки ИТ будет включено предложение о льготных условиях на доступ к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что Минцифры намерено субсидировать половину стоимости лицензии разработчикам специализированного софта при ее продаже малому и среднему бизнесу.

«С большой долей вероятности» в пакет также войдет требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами, отечественной микроэлектроникой и процессорами. Окончательным список мер для второго пакета должно утвердить правительство. Паршин не стал давать прогноз — когда это произойдет и какие еще предложения попадут в финальный документ.

Минцифры формирует второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Изначально участники рынка, ИТ-ассоциации и эксперты подали почти 400 предложений, которые были в итоге сокращены и структурированы по 12 направлениям: информационная безопасность, здравоохранение, образование, искусственный интеллект, офисное программное обеспечение, онлайн-кинотеатры и др. В числе ранее озвученных: субсидировать процентную ставку по ипотеке для специалистов в области data science (чтобы сократить риск их отъезда за границу); признать аудиовизуальные сервисы ИТ-компаниями для получения ими льгот, а также разрешение для них рекламировать алкоголь и рецептурные лекарства и др.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Как к предложениям отнеслись игроки рынка

Заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов пояснил, что под специализированным ПО для среднего и малого бизнеса, как правило, подразумеваются офисные приложения, приложения бухучета, а также платформы для работы с клиентами. По его словам, подобный опыт — поддержки закупки — уже был. В частности, Минпромторг субсидировал по 50% стоимости систем автоматизированного проектирования (САПР) и управления жизненным циклом продукта (PLM) для предприятий, в которых трудится менее 200 человек.

Наибольшую выгоду, по словам Шолохова, от этого получали предприятия, процедура практически не оказывала влияния на вендоров, а наиболее сложной она была для партнеров, операторов программы: «Они фактически брали на себя финансовые издержки, когда пользователи платили 50% стоимости, а государство возмещало другие 50% через некоторое время».

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Гендиректор ГК DZ Systems и создатель «Яндекс.Маркета» Дмитрий Завалишин считает описанную меру «в целом, полезной, потому что поддержка отечественных разработчиков прикладного ПО таким образом будет завязана на реальные потребности рынка». «Одна из больших проблем при господдержке российских производителей, как правило, заключается в том, что государство не знает, кто из них на самом деле достоин материальной помощи, а кто — нет. При принятии решения о поддержке легко ошибиться, возникает много возможностей для злоупотреблений. В случае, когда финансируется именно покупка программного обеспечения клиентами, пользователи автоматически становятся некоторым фильтром, который определяет, какое ПО обладает ценностью, а какое — нет», — пояснил Завалишин.

По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, несколько лет назад было введено требование о совместимости отечественного офисного ПО с российскими операционными системами, но пока его фактически не начали выполнять. Он отметил, что их операционные системы «Альт» и система управления базами данных Postgres Pro уже поддерживают практически все отечественные процессоры. «Для многих разработчиков прикладного ПО обеспечение совместимости с российскими процессорами будет серьезной дополнительной нагрузкой, поэтому важно, чтобы требование совместимости было поддержано адекватными мерами по поддержке разработчиков прикладного софта», — говорит Смирнов.

Кто сможет воспользоваться первым пакетом мер поддержки

Первым пакетом мер поддержки отрасли стал так называемый закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли, который президент России Владимир Путин утвердил летом этого года. Согласно нему, с 1 января 2021 года тариф страховых взносов для ИТ-компаний снизится с 14 до 7,6%, а ставка налога на прибыль — с 20 до 3%. Чтобы получить льготы, ИТ-компания должна соответствовать нескольким критериям:

  • заниматься разработкой программного обеспечения и баз данных и получать не менее 90% доходов от реализации этих продуктов;
  • иметь госаккредитацию как организация, осуществляющая деятельность в области ИТ;
  • в ее штате должно быть не менее семи сотрудников.

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Фото:Global Look Press

При этом для компенсации выпадающих доходов бюджета с 2021 года будет возвращена необходимость платить НДС при реализации прав на программное обеспечение и базы данных. Исключение будет сделано для того софта, который включен в реестр отечественного ПО.

Максим Паршин отметил, что всего в России около 35 тыс. юрлиц имеют ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), связанные с разработкой и реализацией программного обеспечения, и они потенциально могут претендовать на новые льготы. «Сейчас в стране больше 13 тыс. аккредитованных ИТ-компаний, из них пониженные страховые взносы (14 вместо 30%) платят более 7 тыс. компаний — как минимум они получат возможность пользоваться расширенной льготой», — пояснил Паршин. В то же время он отметил, что круг таких компаний постоянно расширяется, число заявок на получение аккредитации выросло в четыре раза по сравнению с периодом до объявления налогового маневра в ИТ. «Льготы стали более весомыми, так что заинтересованность бизнеса очень высока», — говорит замминистра. По прогнозу Паршина, в следующем году число компаний в реестре может вырасти до 20 тыс.

Одновременно увеличился объем заявок на включение продуктов в реестр отечественного ПО. «До объявления о налоговом маневре мы получали в среднем 60 заявок в месяц на включение в реестр, а сейчас в моменте бывает до 60 в день», — рассказал замглавы Минцифры. По его словам, налоговый маневр в ИТ должен сделать российскую юрисдикцию более привлекательной для компаний отрасли, чем, например, Ирландия, Кипр и др. европейские страны. Например, в Ирландии налог на прибыль составляет 12,5%, в Польше — 9,5%, указал он.

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Фото:Артем Голощапов для РБК

При этом иностранные компании также смогут претендовать на льготы, если зарегистрируют российское юрлицо, подадут заявку и будут включены в реестр аккредитованных ИТ-компаний. «Мы ведем диалог с крупнейшими иностранными вендорами о том, на каких условиях они готовы локализовать центры разработки и поддержки пользователей в России», — рассказал Максим Паршин.

Как еще Минцифры предлагает поддерживать ИТ-компании

По словам Паршина, министерство запустило программу льготного кредитования, когда заемщик может получить кредит по ставке от 1 до 5%, а издержки банку компенсирует Минцифры. Сейчас в ней участвуют 15 банков, льготный кредитный портфель на конец года составляет 35 млрд руб. Среди компаний в ней приняли участие, например, «Почта России», МТС, «Т Плюс». На частные компании сейчас приходится примерно половина портфеля.

Льготные кредиты предназначены в основном для крупных заказчиков софта, а разработчики новых продуктов и те, кто их впервые внедряет, по словам Паршина, могут претендовать на гранты. По итогам этого года Фонд содействия инновациям, фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) выделили в виде грантов около 6,4 млрд руб. 250 проектам. «Права на продукт остаются у разработчика. Государство инвестирует в появление на рынке качественно новых отечественных решений, использование которых для цифровой трансформации бизнеса даст огромный экономический эффект», — указал замминистра.

Авторы
Анна Балашова, Владислав Скобелев
Минцифры
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