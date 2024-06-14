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Война санкций ,  
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В России выросла доля недовольных заменой ушедших брендов

Сюжет
Война санкций
За полгода россияне стали более готовы переплачивать за доступ к привычным брендам — прежде всего, из-за качества, выяснили аналитики E&Y
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Большинство опрошенных россиян (60%) заявили об ухудшении качества продукции, которая заменила ушедшие с российского рынка бренды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования Б1 (ранее российское подразделение E&Y).

Прошлой осенью такое мнение выразили меньше опрошенных — 44%.

Примерно половина респондентов все еще не готова платить больше за получение привычных, но выросших в цене товаров; год назад к такому мнению склонялись немного больше опрошенных — 55%. Готовые к переплате согласны прежде всего из-за качества продукции, так объяснили свой выбор 54%. Прошлой осенью такую причину назвали 36%.

За полгода снизилась доля на 6% тех россиян, кто регулярно приобретает продукцию под собственными торговыми марками (СТМ) сетей — до 48%. Низким качество таких товаров назвали 30% (против 25% прошлой осенью).

Исследование провели методом опроса 1 тыс. человек.

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Вместе с тем, согласно результатам других исследований, проведенных в начале года, почти половина (46%) россиян приобретают товары уже известных им марок и исследуют новые бренды, а 37% опрошенных совсем не обращают внимания на бренд и в первую очередь внимательно изучают другие характеристики.

В исследовании отмечается, что товарные категории, в которых респонденты больше всего настроены на исследование новых брендов, — это «Продукты питания» (50%), «Товары для дома» (48%), «Декоративная косметика и парфюмерия» (47%).

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
российский рынок Ernst&Young

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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