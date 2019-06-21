Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами. В их числе — «Фольксваген Груп Рус», АО «Вольво», GM-АвтоВАЗ, «Автотор» и «ПСМА», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, предприятия займутся изготовлением двигателей, коробок передач, электронных блоков управления, элементов кузова, рам, шасси, деталей экстерьера и интерьера. Кроме прочего, будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории России.

В частности, компания «Фольксваген Груп Рус» планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей следующих автомобилей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan и Tarek.