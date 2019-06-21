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Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Экономика ,  
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Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами. В их числе — «Фольксваген Груп Рус», АО «Вольво», GM-АвтоВАЗ, «Автотор» и «ПСМА», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, предприятия займутся изготовлением двигателей, коробок передач, электронных блоков управления, элементов кузова, рам, шасси, деталей экстерьера и интерьера. Кроме прочего, будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на территории России.

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В частности, компания «Фольксваген Груп Рус» планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей следующих автомобилей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan и Tarek. 

Как пояснили в Минпромторге, в рамках сотрудничества с ГК «Автотор» инвестор  в Калининградской области планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн рублей.

В свою очередь ООО «ПСМА Рус» займется производством двигателя с большим экспортным потенциалом. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%, отметили в пресс-службе.

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Сразу два поддержанных проекта в сфере автомобильной промышленности предстоит реализовать компаниям ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» и АО «Вольво». При этом в рамках проекта ЗАО «Джи Эм — АВТОВАЗ» запланировано расширение модельного ряда Chevrolet-NIVA. А по проекту АО «Вольво» инвестор локализует производство грузовых автомобилей.

Поддержанные проекты соответствуют целям «стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года», а их реализация обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 100 млрд руб. частных инвестиций, добавляется в сообщении ведомства.

Теги: Минпромторг РФ, Volkswagen, «GM-АвтоВАЗ», «Автотор», ПСМА Рус, Volvo
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