10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили его последствия

Спустя 10 лет после введения продовольственного эмбарго Россия практически полностью обеспечивает население продуктами, хотя еще сохраняется зависимость от импортного сырья и посевного материала, а цены на продукты растут

Десять лет назад, 6 августа 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ о введении продовольственного эмбарго против западных стран, которые применили и поддержали антироссийские санкции. За время действия этой меры российский АПК кардинально изменился: началось интенсивное развитие аграрного сектора, производство основных продуктов питания заметно выросло, а Россия из крупного импортера превратилась в одного из главных экспортеров продовольствия и укрепляет свои позиции «гаранта глобальной продбезопасности», отмечают в Минсельхозе. О главных результатах десяти лет продовольственных санкций, которые называют министерство и аналитики — в материале РБК.

Рост производства продуктов

Один из главных результатов — Россия значительно нарастила производство продовольствия, отмечают в Минсельхозе. За 2014-2023 годы фактический рост производства в сельском хозяйстве составил 33,2%, а по пищевым продуктам — 42,9%, говорится в имеющемся у РБК комментарии министерства (абсолютные цифры там не приводятся).

«Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире», — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Устойчивая динамика развития характерна как для агропромышленного комплекса в целом, так и для отдельных его отраслей, констатируют в Минсельхозе. Так, собственное производство плодоовощной продукции — одной из наиболее зависевших от импорта категорий — выросло за десять лет в 1,7 раза. Урожай плодов и овощей в России по итогам 2023 года достиг рекордных 7,5 млн т, тогда как в досанкционном 2013 году он составлял лишь 4,5 млн т. Развивается производство тепличных овощей: оно увеличилось в 2,6 раза (с 0,64 до 1,64 млн т в 2023 году). Урожаи плодов и ягод выросли в 2,8 раза — с 0,7 млн т до рекордных 1,9 млн т в прошлом году.

Что такое продэмбарго В августе 2014 года президент Владимир Путин в ответ на западные санкции после присоединения Крыма ввел продовольственное эмбарго. Эта мера ограничила ввоз в Россию широкого перечня продовольствия из стран ЕС и США. Под запрет тогда попали поставки широкого перечня животноводческой и растениеводческой продукции: в частности, говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, сыра, овощей и фруктов. Сначала продэмбарго действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Годовой объем импорта, попавшего под продуктовое эмбарго, тогда оценивался в $9 млрд. В 2015 году мера была расширена на присоединившиеся к антироссийским санкциям Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 года — на Украину. В декабре 2020 года запрет на ввоз ряда продовольствия был распространен на Великобританию, вышедшую из ЕС. С момента введения продэмбарго неоднократно пролонгировалось: в сентябре 2023 года Путин продлил его действие до конца 2024 года.

Ограничительные меры привели и к исчезновению некоторой популярной рыбы — например, норвежской семги. По итогам десяти лет отечественные рыбопромышленники нарастили вылов рыбы с 4,3 до 5,4 млн т, указывают в Минсельхозе. Значительный рост произошел и в сегменте аквакультуры — разведение товарной рыбы увеличилось более чем в 2,1 раза (с 188,5 до 402 тыс. т).

Высокие результаты Минсельхоз отмечает и в животноводстве. Производство скота и птицы по сравнению с 2013 годом увеличилось на 35,6% — с 12,2 до 16,53 млн т. В том числе свиней — на 67,6% (с 3,6 до 6,06 млн т), птицы — на 36,6% (с 5,2 до 7,04 млн т).

Производство молока выросло на 13,2% (с 29,9 до 33,8 млн т). В Минсельхозе это объясняют в том числе повышением продуктивности молочного стада: надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился за 10 лет на 80,7% и достиг по итогам прошлого года более 8 тыс. кг.

В министерстве добавляют, что такое развитие АПК стало возможно благодаря системной поддержке российских производителей и стимулирования конкретных направлений. За десять лет финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства выросло в 2,2 раза — с 198,1 млрд руб. в 2013 году до 442,6 млрд руб. в прошлом.

Российский пармезан и другое импортозамещение

Среди продуктов, которые Россия десять лет назад активно завозила из попавших под действие продэмбарго стран, были сыры — до введения продэмбарго в топе импортеров были Франция и Италия. Введение запрета на ввоз европейских сыров дало большой импульс российскому сыроделию, указывают в Минсельхозе. Сейчас отрасль, по словам министерства, переживает «настоящий расцвет»: производство сыров за последние 10 лет практически удвоилось — с 435 до 801 тыс. т.

В результате в России фактически была создана новая индустрия, продолжают в Минсельхозе: по всей стране появились сотни крафтовых производств с уникальной продукцией. «Российские сыровары научились не только изготавливать пармезан, камамбер и буратту, но и создали множество собственных новых рецептов, предлагая сыры самого высокого качества», — добавляют в министерстве. По оценке Национального союза производителей молока, которые приводятся в сообщении, только в сетевой рознице в России продается почти 9,5 тыс. наименований различных сыра.

Впрочем, молочная отрасль все еще зависит от импортных биозаквасок, которые вызывают брожение и необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия, рассказывал в прошлом году основатель крупнейшего производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин. По его словам, около 90% заквасок на российском рынке импортные, так как в России нет биофабрик для их производства. А риски для обеспеченности скотом в будущем может нести зависимость от необходимого для производства семенного материала (бычьего семени), которое завозится из-за рубежа, указывал ранее основатель одного из крупнейших в России переработчиков молока «Молвест» Аркадий Пономарев.

«Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям — это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений», — отметила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

От импорта к экспорту продовольствия

В последние несколько лет Россия укрепила свои позиции как гаранта глобальной продбезопасности, отмечает Лут. Например, если еще в 2013 году в нашу страну ввозилось в 2,5 раза больше продовольствия, чем поставлялось в другие страны, то уже с 2020 года экспорт стал превышать импорт, и разрыв между показателями ежегодно растет. Так, по итогам 2023 года поставки на внешние рынки были на 24% больше объема закупок из-за рубежа.

Если сравнивать показатели 2013 и 2023 годов, экспорт продукции АПК по итогам прошлого года составил $43,5 млрд, тогда как десять лет назад он составлял $17,1 млрд. Импорт сократился на 18,6% — с $43,3 до $35,2 млрд, сообщили в Минсельхозе.

Сегодня Россия — мировой лидер по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна, мороженой рыбы и другим продуктам питания, и направляет продовольствие более чем в 160 стран, добавили в министерстве.

Изменение цен на продукты

Пять лет назад, в 2019 году, одним из результатов продэмбарго аналитики компании KPMG (сейчас Kept) называли рост цен для потребителей, причем не только на попавшие под запрет продукты. Среди наиболее подорожавших в рознице продуктов (с 2013 года, когда еще не действовало продэмбарго) были, по их версии, сливочное масло (+79%), мороженая рыба (+68%) и белокочанная капуста (+62%). Кроме этого заметно подорожали яблоки (+35%), говядина (+35%) и молоко (+40%).

Согласно последним доступным данным Росстата, сливочное масло в июне 2024 года подорожало почти в три раза к июню 2014 года (когда еще не действовало продэмбарго) — до 927 руб. за 1 кг (против 339 руб.). Мороженая рыба выросла в цене в 2,5 раза — до 244 руб. за 1 кг. (против 98 руб.), яблоки стали дороже в 2,4 раза — 1 кг стоит 160 руб. (десять лет назад — 68 руб. за кг). Кроме этого, в два раза к 2014 году выросли цены на говядину — до 560 руб. за кг (против 252 руб.) и почти в два раза на курицу (221 руб. за кг против 117 руб.). Молоко за 10 лет выросло также выросло в 1,9 раз — до 78 руб. за 1 л (против 42 руб. в 2014 году).

Оценить влияние ограничительных мер на продовольственную инфляцию достаточно непросто, так как заметная часть стоимости продукции АПК по-прежнему привязана к доллару — например, это генетический материал, продукты тонкой химии, используемые в пищевой промышленности и производстве кормов, техника и оборудование, говорит директор консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Алексей Клецко. Доллар заметно подорожал — если в 2013-м курс был около 32 руб. за $1, то в этом году — 85-90 руб. за $1.

«Поэтому логично, что, к примеру, орехи и охлажденная рыба, по данным Росстата, подорожали за последние 10 лет в 3,7 раза, так как более дешевой внутренней или внешней альтернативы им так и не образовалось», — рассуждает Клецко. Зато продукция АПК, производство которой активно развивалось в стране, дорожала значительно медленнее доллара, добавляет эксперт: бройлеры в — 2 раза, свинина — в 1,6 раз, а соль — в 1,7 раз.

Ассортимент продуктов на полках российских магазинов существенно не изменился, заявил РБК партнер Kept, завкафедрой экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве Игорь Лебедев. По его словам, линейка отечественных производителей все больше отвечает привычкам потребителей, сложившимся до продэмбарго. Тем не менее, минус для потребителей — удорожание некоторых продуктов, преимущественно импортных продуктов, поскольку существенно усложнились транспортные цепочки.

В Минсельхозе уточнили, что ценовую ситуация на продовольственном рынке оценивают как стабильную. По состоянию на 31 июля, рост отпускных цен на большинство социально значимых продуктов ниже темпов инфляции, а по некоторым позициям стоимость даже сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, за двенадцать месяцев у производителей подешевели свинина парная (-1,6%), капуста белокочанная (-5,1%), лук репчатый (-9%), сахар (-3,2%), крупа гречневая (-15,8%).

Как оценивают продэмбарго эксперты

За время санкционного давления с 2014 года ситуация радикально изменилась в лучшую сторону, так как политика продэмбарго позволила увеличить самостоятельное производство практически на всех направлениях и обеспечить продовольственную безопасность государства, считает Лебедев. Наиболее значимым продэмбарго стало для отечественных производителей свинины, мяса птицы и сыров — в этих секторах импортозамещение произошло на десятки процентов, говорит директор института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В то же время, по его словам, в этих секторах продолжается значимый импорт сопутствующей продукции, например оборудования, ветеринарных продуктов для здоровья животных, кормовых добавок, высококачественного биологического материала.

Несмотря на то, что Россия практически полностью обеспечивает население продуктами питания собственного производства, у нас сохраняется зависимость от импорта сырья, посевного материала, средств воспроизводства, оборудования и техники, обеспокоен Лебедев. Например, в производстве зерновых и растениеводстве — есть зависимость от импортных семян и средств защиты растений, в птицеводстве — от поставок инкубационных яиц, в животноводстве и производстве молочной продукции — от кормов, добавок и витаминов (по некоторым позициям практически на 100%), ветеринарных препаратов. Необходимо возродить отечественные подходы к разработке вакцин и препаратов, указывает Лебедев. Кроме этого, по его словам, сохраняется зависимость от импортной сельхозтехники: тракторов, комбайнов, навесного оборудования для мотоблоков и культиваторов. Существенная часть комплектующих для отечественной техники зависит от поставок из-за рубежа. Решить указанные проблемы призван нацпроект «Технологическое обеспечения продбезопасности», который стартует в 2025 году и потребует около 1 трлн рублей инвестиций до 2030 года.

Тем не менее полное импортозамещение, по словам Рылько, не нужно и даже вредно для отечественной экономики. «Заменить все технически невозможно, так как наша страна не выращивает бананов», — добавил эксперт. К тому же, при «полном» импортозамещении отечественный потребитель платил бы гораздо больше за многие продовольственные товары при гораздо скудном ассортименте. «Импортозамещение должно быть не полным, а адекватным рыночной ситуации и экономической логике: что дешевле импортировать, чем производить самим, лучше импортировать», соглашается Лебедев.