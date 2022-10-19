Курс на импортонезависимость: как фармрынок адаптируется к новым условиям

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Западные санкции хоть и не коснулись напрямую поставок в Россию медицинского оборудования и медикаментов, создали ряд проблем в вопросах закупок и логистики, признают участники рынка. Государство и отечественные фармкомпании нацелены снизить зависимость от импорта на всех этапах производства лекарств и обеспечить стране лекарственный суверенитет. Рассказываем, с какими вызовами столкнулась отечественная фарминдустрия после февральских событий, и как она справляется с поставленной задачей импортозамещения.

Показатели рынка

Российский фармацевтический рынок уверенно растет, в натуральном выражении две трети его объема составляют отечественные препараты, констатировал в июне заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. При этом, по его словам, почти 95% отечественных препаратов производят в стране по полному циклу. «Тем не менее соотношение отечественных и зарубежных лекарственных препаратов по-прежнему сохраняется. Около двух третей отечественные, но их финансовая доля составляет одну треть, здесь есть над чем работать», — добавил Глаголев.

По данным Росстата, рост производства лекарственных препаратов в России с начала 2022 года составил 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в России изготовили препаратов на ₽275 млрд. В мае — на ₽45,65 млрд, что на 34% больше, чем за тот же период 2021 года. Кроме того, выросло и производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. С января по май 2022 года рост составил 28,4% по сравнению с аналогичным показателем 2021-го.

Отраслевые вызовы

Представители российской фарминдустрии заявляют, что после введения западных санкций отрасль столкнулась, прежде всего, с логистическими проблемами и усложнением импорта субстанций, необходимых для производства препаратов. В итоге компаниям пришлось выстраивать новые логистические цепочки и искать альтернативных поставщиков.

«Если говорить об отраслевых вызовах, то, в первую очередь, многие участники отмечают усложнение импорта иностранных субстанций, реактивов для аналитики и других вспомогательных материалов, усложнилась логистика для оборудования», — рассказывает гендиректор ГК «Промомед» Максим Смагин. Похожие сложности описывают и другие российских фармпроизводители — компании «Герофарм» и Renewal.

«Наша компания столкнулась с рядом вызовов, связанных, например, с логистикой и закупками — задержки, ограничения объемов заказов и отказы от сотрудничества. «Герофарм» проделал масштабную работу и справился с ними. Благодаря этому среди наших партнеров остались только те, кто могут гарантировать поставку продукции необходимого качества в полном объеме и в срок. Это крайне важно, потому что, несмотря на производство полного цикла, часть компонентов, комплектующих и расходных материалов мы приобретаем за рубежом», — говорит генеральный директор компании Петр Родионов.

В Renewal же заявляют, что сложившаяся ситуация потребовала пересмотра как логистических цепочек, так и поиска альтернативных поставщиков субстанций, компонентов и даже оборудования. «На данный момент Renewal обладает существенными запасами для диверсификации рисков, также предприняты эффективные меры по поиску и подбору запасных поставщиков, взаимодействие налажено», — рассказывает исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин.

«Промомед», в свою очередь, уверяет, что и вовсе вошел в новый период «во-многом подготовленным». Производственная площадка компании (завод «Биохимик») обеспечена современным оборудованием для создания широкого спектра готовых лекарственных форм и уже несколько лет реализует полный цикл фармпроизводства, от молекулы до готовой лекарственной формы, рассказывает Смагин: «Мы давно задумывались о сырьевой независимости, поэтому до конца 2022 года планируем открыть собственный завод для синтеза фармацевтических субстанций разного уровня сложности».

Помощь государства

Ускорить импортозамещение на российском фармацевтическом рынке призваны меры поддержки отечественных производителей. Одна из таких мер — программа «Национальные проекты России», участником которой могут фармкомпании. Представитель «Промомеда» Максим Смагин в качестве наиболее значимых выделил меры прямой господдержки. Речь, по его словам, идет о займах Фонда развития промышленности (ФРП), которые позволяют строить предприятия и модернизировать оборудование и приборную базу. Также он акцентировал внимание на создании государством системы фаст-треков для ускорения вывода лекарственных средств на рынок с сохранением строгости экспертизы качества. «Этот прецедентный механизм уже распространяется на потенциально дефицитные лекарства, и его важно распространить на российские инновационные препараты», — говорит Смагин.

«Стоит отметить гибкость и оперативность уполномоченных ведомств по перерегистарции цен на препараты из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), призванные не допустить дефицита лекарственной продукции на рынке. Также есть подвижки по стимулированию фармацевтических компаний к продвижению своей лекарственной продукции со стороны государства», — добавляет представитель Renewal Гречкин.

«Безусловно, для обеспечения лекарственной безопасности пациентов важно взаимодействие государства и бизнеса. И сейчас мы видим, что правительство готово прислушиваться к производителям. Были изменены подходы к перерегистрации цен, появились новые кредитные продукты, все это позитивно сказывается на отрасли», — отмечает гендиректор компании «Герофарм» Петр Родионов.

В то же время фармпроизводители рассчитывают и на более радикальные меры, которые, по их словам, позволят не просто выжить, но дадут толчок к развитию отрасли. «Это и принятие правила «второй лишний», и изменение подходов к формированию НМЦК (начальная максимальная цена контракта), и борьба с «вечнозелеными» патентами, о которых мы уже давно говорим», — говорит Родионов.

Правило «второй лишний» подразумевает, что зарубежный производитель лекарств не допускается на торги, если на аукцион выходит хотя бы один поставщик из Евразийского союза (ЕАЭС) с полным циклом производства, включая субстанцию. В рамках ПМЭФ-2022 первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков говорил, что правило «второй лишний» заработает осенью 2024 года.

В связи с изменившейся социально экономической ситуацией нормативно-правовое поле нуждается в некой гармонизации, добавляет гендиректор «Промомеда» Максим Смагин. «Мы принимаем активное участие в этом процессе, участвуем в экспертных советах и рабочих группах на различных площадках. Состоим в экспертных советах комитета Государственной думы по охране здоровья, Торгово-промышленной палаты, являемся членами ассоциации «Росмедпром», принимаем активное участие в совещаниях в Минздраве и Минпромторге России по вопросам развития отечественной фармацевтической промышленности. И мы видим, что государство принимает во внимание решения, выработанные на этих площадках», — отмечает Смагин.

Жизненно важные и другие лекарства

Российская фарминдустрия способна производить около 80% всего ассортимента из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, говорил заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в рамках форума «Лекарственная безопасность» на ПМЭФ-2022.

Что такое перечень ЖНВЛП

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам России в рамках государственных гарантий. Перечень пересматривается не реже раза в год комиссией Минздрава, а в конце года утверждается правительством. Препараты из него имеют ограничения по розничной наценке. Ее регулирует Федеральная антимонопольная служба. В перечне ЖНВЛП на 2022 год — 808 медикаментов. В Минпромторге ранее заявляли, что у отечественных фармкомпаний есть технологическая возможность производить внутри страны по полному циклу 404 препарата.

В частности, производством жизненно важных лекарств активно занимается «Герофарм». Основные области специализации компании — неврология, психиатрия, эндокринология, офтальмология, гинекология, урология и инфекционные заболевания, перечисляет Родионов. «В наш портфель входят оригинальные препараты, генно-инженерные инсулины человека, аналоговые инсулины, а также дженерики. Около 90% из них включены в перечень ЖНЛВП. Сейчас в разработке в собственном научно-исследовательском центре еще более 20 препаратов в разных областях, в том числе четыре инсулиновых продукта», — уточнил гендиректор компании Петр Родионов.

Почти 80% из более 250 наименований лекарственных препаратов, производимых ГК «Промомед», также входят в список ЖНВЛП. «Компания активно занимается разработками и выпуском новых лекарств для борьбы с ВИЧ и другими инфекциями, лечения эндокринологических, онкологических, неврологических заболеваний, ведет работу по созданию оригинальных препаратов и разработкой инновационных платформ для создания лекарственных средств», — говорит глава «Промомеда» Максим Смагин.

Renewal в 2022 году запустил в производство «L-тироксин Реневал» — препарат также входит в перечень ЖНВЛП. Всего компания производит около 180 лекарственных препаратов — кардиологические, гормональные, противовирусные, НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), антибиотики. «Это аналоги наиболее популярных импортируемых лекарственных препаратов и оригинальные препараты безрецептурного отпуска», — рассказывает Гречкин. К началу 2023 года Renewal планирует запустить новые производственные линии по изготовлению антисептических лекарственных средств во флаконах и назальных препаратов в форме дозированных спреев, капель, растворов. «Всего по итогам года у нас планируется до 50 новых препаратов, половина из которых уже запущена в производство», — добавил представитель компании.

Разрушение стереотипов

Недавнее исследование аналитического центра НАФИ показало, что покупать отечественные лекарства при наличии импортных аналогов готовы менее половины россиян (46%). Проблему доверия к российским лекарственным препаратам будет решить непросто, нужны совместные усилия бизнеса, государства и СМИ, признают участники рынка.

«Долгое время формированию репутации научно-исследовательских разработок и производственных возможностей российских фармацевтических компаний не уделяли должного внимания, поэтому и появился устойчивый стереотип о том, что все наше — плохое, — говорит Родионов из «Георфарма». — Тем временем существует целый ряд компаний, которые выпускают препараты по полному циклу внутри страны в соответствии с высокими международными стандартами». Он уверен, что нужна поддержка проектов по выстраиванию доверия к отечественной промышленности. «Необходимо рассказывать о наших ученых, научной и производственной инфраструктуре и новых препаратах в СМИ и на других площадках, привлекать врачей и пациентов к совместным проектам», — считает Родионов.

Гречкин из Renewal согласен, что нужно больше образовывать потребителей, рассказывать о качестве отечественных препаратов, субстанциях, процессах разработки, этапах ввода новых лекарственных препаратов: «Фармацевтика — довольно закрытая сфера в России, фармкомпании мало рассказывают о своей деятельности <…>. Хотя все производственные стандарты, зарегулированность отрасли в целом и высокий уровень конкуренции на отечественном фармацевтическом рынке не позволяют выпускать препараты, не соответствующие показателям качества».

«Фармкомпании должны проявлять большую открытость и активность для демонстрации качества отечественных лекарств», — добавляет Смагин из «Промомеда». В качестве примера он называет организацию для врачей регулярных посещений производственных площадок, работу с лидерами общественного мнения и врачами для повышения информированности об особенностях отечественных разработок, их качестве, доказательной базе по эффективности и безопасности. «Российская фармацевтическая индустрия уже несколько лет успешно производит большинство необходимых лекарственных препаратов. Все больше появляется производств полного цикла, развиваются биотехнологии, при разработке лекарств активно применяется искусственный интеллект. Теперь настало время активных коммуникаций», — заключил он.