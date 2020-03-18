Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов. В российском правительстве пытаются увязать решение экономических проблем интеграции с политическими и созданием наднациональных органов, однако была договоренность переговоры об этом не вести, заявил белорусский президент в интервью «Эху Москвы» 24 декабря прошлого года. За день до этого впервые стало известно о существовании 31-й «дорожной карты». О ней рассказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. По его словам, после выполнения 30 других «карт» «можно будет посмотреть и на 31-ю «дорожную карту», посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр».

Почему переговоры буксуют

В начале марта министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать над интеграционным проектом, пока не разрешены нефтяные разногласия. Договориться о цене на нефть и объемах поставок сторонам не удается потому, что Минск недоволен проводящимся в России с 2019 года налоговым маневром, который заключается в постепенной и полной замене экспортной пошлины пропорционально увеличенным налогом на добычу полезных ископаемых. Ранее Россия продавала Белоруссии нефть без этой пошлины: в декабре 2018 года она, например, составляла $135,1 за тонну. При условии сохранения этой льготы Белоруссия подписала договор о создании Таможенного союза в 1995 году, а позднее согласилась на вступление в ЕАЭС в 2015 году. Поэтому сейчас Минск настаивает на компенсации за налоговый маневр. В 2019 году Белоруссия оценила свои потери от него в $330 млн, в 2020 году — в $420–430 млн. К 2024 году, по собственным оценкам, Минск потеряет до $11 млрд. А после того, когда цена российской нефти для него сравняется с мировой ценой, будет каждый год терять по $3 млрд.

В конце прошлого года сторонам удалось концептуально договориться о том, как Москва компенсирует Минску потери от отмены экспортной пошлины за счет введения обратного акциза для белорусских НПЗ, то есть фактически Россия согласилась их субсидировать. Проблема этого решения в том, что оно заработает только после унификации налоговых законодательств, а их разработка займет минимум два-три года. Кроме того, единый налоговый кодекс должен разрабатываться в рамках интеграционного процесса, который пока поставлен на паузу.

Сейчас идут переговоры о промежуточном решении, которое позволит нивелировать последствия от маневра только на 2020 год. Это возможно за счет полной отмены премий, которые Минск платит российским нефтяникам: за тонну нефти она составляет около $11,7, то есть $1,5 за баррель, рассказывали ранее источники РБК. 11 марта в Москве встречались премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас.

Через два дня, вечером 13 марта, Мишустин встречался с представителями российской нефтяной отрасли. После этого несколько российских компаний согласились снизить премию с тонны на $7, рассказал РБК еще один собеседник. Какие именно, он назвать отказался, сославшись на то, что это коммерческая тайна. Объем поставок, о которых стороны ведут переговоры, составляет 18 млн т до конца 2020 года, отметил он. Однако Белоруссия продолжает настаивать на полной отмене премии, сообщил собеседник РБК: Минск рассматривает нынешний вариант как промежуточный.