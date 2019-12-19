Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией

По словам Путина, русский и белорусский народы — «почти одно и то же», но спонсировать всю экономику Белоруссии было бы «странновато». По крайней мере, до создания общих наднациональных органов и принятия общих законов

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост, после того как в 2024 году истечет срок его полномочий. Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Белоруссией Союзное государство.

Путин комментировать данные предположения не стал, хотя подробно рассказал о своем отношении к идее создания Союзного государства и о том, как именно оно должно функционировать.

«Русский и белорусский народ — это, по-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому тому, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал Путин.