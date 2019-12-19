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Путин не ответил на вопрос о возможности возглавить союз с Белоруссией
По словам Путина, русский и белорусский народы — «почти одно и то же», но спонсировать всю экономику Белоруссии было бы «странновато». По крайней мере, до создания общих наднациональных органов и принятия общих законов

Президент России Владимир Путин не ответил на вопрос корреспондента РБК о возможности его перехода на новый пост, после того как в 2024 году истечет срок его полномочий. Обращаясь к президенту, корреспондент отметила, что многие предполагают, что гипотетически Путин после ухода с поста президента России может возглавить созданное вместе с Белоруссией Союзное государство.

Путин комментировать данные предположения не стал, хотя подробно рассказал о своем отношении к идее создания Союзного государства и о том, как именно оно должно функционировать.

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«Русский и белорусский народ — это, по-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому тому, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал Путин.

В то же время он указал на необходимость ускорить процесс формирования Союзного государства, в том числе за счет создания наднациональных органов.

«Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком газ для всей страны. Это вопрос, согласитесь, очень странный — Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область. Странновато», — сказал Путин.

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Президент отметил, что в принципе о таком уровне дотаций договориться можно, однако лишь при условии принятия общих правил налогообложения и дотационной политики.

«Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в области антимонопольной политики работать, а может быть и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон. У нас, кстати говоря, такое желание есть... Но на что мы сможем выйти, пока не ясно. Забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии в условиях недорешенности вопросов Союзного строительства было бы с нашей стороны ошибочно», — сказал Путин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно говорил, что об объединении с Россией речь не идет и Союзное государство может создаваться только на равноправной основе. 

«Нет равноправной основы — нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси <...>. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет», — заявил Лукашенко в январе 2019 года.

В декабре 2019 года Лукашенко заявил, что Минск никогда не подпишет документы об углублении интеграции с Россией, которые потенциально могут нанести вред стране. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — заявил Лукашенко.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Белоруссия
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