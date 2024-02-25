Лукашенко исключил объединение Белоруссии и России в одно государство
Белоруссия и Россия должны оставаться независимыми государствами, они могут создать уникальное объединение, которое будет мощнее, чем унитарное государство, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов.
«Если в России особенно, да и у нас в Белоруссии кто-то думает, что Союзное государство — это завтра объединимся, в Кремле будет власть и так далее… Слушайте, я «уходящий» президент, я об этом часто говорю, но абсолютно убежден: кто бы ни пришел после меня, эта позиция поддержана не будет. Два суверенных, независимых государства», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).
По его мнению, ни граждане России, ни граждане Белоруссии не поддержат объединение двух государств. «Такой шаг не принесет пользы и сделает лишь хуже. Надо step by step, шаг за шагом, спокойно, эволюционно решать те проблемы, которые перед нами стоят», — добавил глава государства.
Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
В январе 2024 года главы обеих стран утвердили 15 документов о развитии Союзного государства. В их числе постановления, которые касаются внешней политики, промышленности и научно-технологического развития.
Президент Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, так прокомментировал сообщения о планах России и Белоруссии объединиться в 2024 году: «Нет, и быть не может».
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