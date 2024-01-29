Путин и Лукашенко утвердили 15 союзных программ России и Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 15 документов о развитии Союзного государства, передает ТАСС.
В их числе постановления, которые касаются внешней политики, промышленности и научно-технологического развития. Также принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым.
Главы государств решили создать медиахолдинг Союзного государства, — в него войдут две уже существующие еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.
Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ на 2021-2023 годы.
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