Путин и Лукашенко утвердили 15 программ в рамках Союзного государства

Путин и Лукашенко утвердили 15 союзных программ России и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко на церемонии подписания документов по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии в Санкт-Петербурге (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 15 документов о развитии Союзного государства, передает ТАСС.

В их числе постановления, которые касаются внешней политики, промышленности и научно-технологического развития. Также принята резолюция об учреждении премии Союзного государства молодым ученым.

Главы государств решили создать медиахолдинг Союзного государства, — в него войдут две уже существующие еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал.

Россия и Белоруссия заключили договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. В ноябре 2021 года Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ и подписали соответствующий документ на 2021-2023 годы.