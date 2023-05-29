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Политика ,  
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Лукашенко назвал введение единой валюты с Россией не сегодняшним вопросом

Лукашенко: договорились с Путиным, что единая валюта — вопрос не сегодняшнего дня
Лукашенко заявил, что они с Путиным пришли к согласию в том, что вопрос введения единой валюты обсуждать рано. О том, что Москва предлагала Минску начать работу над созданием единого эмиссионного центра, ранее писал РБК
Эльвира Набиуллина и Александр Лукашенко
Эльвира Набиуллина и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Введение единой валюты с Россией — вопрос не сегодняшнего дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой ЦБ России Эльвирой Набиуллиной. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко попросил Набиуллину поделиться своей точкой зрения касательно вопроса введения единой валюты. Он напомнил, что в рамках Союзного государства работает Межбанковский валютный совет ЦБ России и Нацбанка Белоруссии. К нему «вопросов нет», подчеркнул президент.

«Я часто привожу ваши, нашего председателя, цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — продолжил Лукашенко.

Однако «некоторые патриотично настроенные люди» в России и Белоруссии «часто поднимают этот вопрос», отметил он. «Я хотел бы услышать также вашу точку зрения на сегодняшний день. Ту давнюю точку зрения я хорошо знаю», — сказал президент.

Лукашенко ранее называл введение единой валюты с Россией «самым серьезным» пунктом, который обсуждается в рамках договора о создании Союзного государства. Он отмечал, что для такого шага нужен «более высокий уровень интеграции», и призывал не торопиться с решением.

В частности, для Белоруссии один из важных пунктов вопроса о введении единой валюты — это где будет находиться эмиссионный центр и кто будет им управлять, говорил президент. Он пояснил, что Белоруссию уже «выкидывали из рублевой зоны» после распада СССР. После введения в России новых рублей Минск был вынужден «рисовать «зайчики», и теперь этого повторять не хочет, подчеркивал Лукашенко.

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Преждевременным вопрос создания единой валюты в сентябре 2021 года называла и Набиуллина. В конце того же года в Кремле отмечали, что та стадия интеграции, на которой находятся страны, не предусматривает такого шага. «Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет. Но нам сначала нужно синхронизировать наши законодательства в сфере экономики: антимонопольное законодательство, налоговое, таможенное», — подчеркивал президент Владимир Путин.

Россия и Белоруссия подписали договор о создании Союзного государства в 1999 году. Он предполагает интеграцию экономик двух стран. В марте 2020 года РБК со ссылкой на источники писал, что на переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов. Среди них был и единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
единая валюта Союзное государство Александр Лукашенко Владимир Путин Эльвира Набиуллина Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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