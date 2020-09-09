Россияне оценили возможность объединения с Белоруссией

Больше 40% жителей России не хотят объединения с Белоруссией и предпочитают добрососедские отношения с ней. За Союзное государство высказались 22% опрошенных

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне в целом не поддерживают объединение России и Белоруссии. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА Новости».

43% респондентов заявили, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, достаточно просто поддерживать с Белоруссией добрососедские отношения. За объединение на равных высказались 22% опрошенных. 17% жителей страны посчитали, что Белоруссия должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — чтобы Россия вошла в состав Белоруссии.

Больше половины респондентов — 57% — знают о создании Союзного государства. 41% жителей страны не в курсе подробностей возможного объединения и лишь 16% опрошенных хорошо информированы по этому вопросу.

Опрос проводился 20 августа по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.