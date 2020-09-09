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Россияне оценили возможность объединения с Белоруссией

Больше 40% жителей России не хотят объединения с Белоруссией и предпочитают добрососедские отношения с ней. За Союзное государство высказались 22% опрошенных
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Россияне в целом не поддерживают объединение России и Белоруссии. Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «РИА Новости».

43% респондентов заявили, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, достаточно просто поддерживать с Белоруссией добрососедские отношения. За объединение на равных высказались 22% опрошенных. 17% жителей страны посчитали, что Белоруссия должна войти в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — чтобы Россия вошла в состав Белоруссии.

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Больше половины респондентов — 57% — знают о создании Союзного государства. 41% жителей страны не в курсе подробностей возможного объединения и лишь 16% опрошенных хорошо информированы по этому вопросу.

Опрос проводился 20 августа по телефону среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Москва и Минск подписали договор о создании Союзного государства в декабре 1999 года. Он подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного, налогового пространства, объединения энергетических, транспортных, таможенных систем двух стран. При этом и Россия, и Белоруссия сохраняют суверенитет, территориальную целостность, свое государственное устройство, его атрибуты.

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Переговоры по углублении взаимной интеграции двух стран активизировались в 2019 году. В марте 2020 года Москва предложила Минску создать 12 наднациональных институтов. В их числе — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы, а также единые регуляторы по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Затем обсуждение Союзного государства притормозилось. В июле посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москва предлагала Минску передать 95% государственных полномочий на наднациональный уровень.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Россия, Белоруссия, Союзное государство, опрос, ВЦИОМ
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