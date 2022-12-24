МИД назвал задачу группировки войск России и Белоруссии

МИД: некорректно говорить, что группировка Москвы и Минска может быть использована в СВО

Говорить об участии группировки войск России и Белоруссии в спецоперации некорректно, ее задача — дать отпор в случае вторжения на территорию Белоруссии. Об этом «РИА Новости» сказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — сказал Галузин.

Галузин добавил, что военная доктрина Союзного государства трактует применение военной силы против любого государства-участника, то есть против России или Белоруссии, как посягательство на Союзное государство в целом, однако ответные меры будут зависеть от решений «политического и военного руководства» обоих государств.

22 декабря президент Александр Лукашенко заявил, что соседние с Белоруссией страны могут «развернуть» против нее агрессию. В связи с этим он решил проверить силы немедленного реагирования — подразделения, которые в случае чрезвычайных ситуаций поднимаются по тревоге и «направляются в ту точку, где существует напряжение».

19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в преддверии российско-белорусских переговоров на уровне президентов, что у лидеров двух стран будет возможность поговорить и о военных вопросах. Он добавил, что новые цели и задачи союзной группировки войск обсуждаются Путиным и Лукашенко в текущем режиме. Тогда же Песков подчеркнул, что сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопросы об участии Белоруссии в военных действиях на Украине, «являются глупыми и безосновательными».

В октябре Лукашенко говорил, что договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». 3 декабря главы оборонных министерств Сергей Шойгу и Виктор Хренин внесли изменения в соглашение о военной безопасности. После этого Шойгу сказал, что Белоруссия «была и остается нашим надежным партнером» в условиях «необъявленной войны против наших стран» со стороны западных государств.