МИД назвал задачу группировки войск России и Белоруссии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МВД предложило лишать водителей прав за влияющие на реакцию лекарства Общество, 11:24
Не там, где дешевле: как контролировать цену деловых поездок сотрудников РБК и Smartway, 11:05
Лучшие фонды на 2023 год: перспективные ПИФ и ETF Инвестиции, 11:00
Власти Кузбасса назвали предварительную причину пожара в доме престарелых Общество, 10:50
Овечкин чуть не расплакался в раздевалке после 802-й шайбы в НХЛ. Видео Спорт, 10:48
В Милане допустили отмену балета с участием россиянина из-за угроз Политика, 10:36
Кормят в школе: как изменилось питание московских учеников Специальный проект, 10:17
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Японские страховщики прекратят покрывать ущерб судов в российских водах Бизнес, 10:14
Овечкин опередил Хоу и стал вторым снайпером в истории НХЛ Спорт, 10:14
Какой будет схема разморозки активов после решений Бельгии и Люксембурга Pro, 10:00
Налог на вклады в 2023 году: все нюансы Инвестиции, 10:00
Минобороны назвало новых участников биологических проектов США на Украине Политика, 10:00
Шоколадная салями и утиная грудка в соусе BBQ: что попробовать Стиль, 10:00
МИД назвал задачу группировки войск России и Белоруссии Политика, 09:49
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД назвал задачу группировки войск России и Белоруссии

МИД: некорректно говорить, что группировка Москвы и Минска может быть использована в СВО

Говорить об участии группировки войск России и Белоруссии в спецоперации некорректно, ее задача — дать отпор в случае вторжения на территорию Белоруссии. Об этом «РИА Новости» сказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии», — сказал Галузин.

Галузин добавил, что военная доктрина Союзного государства трактует применение военной силы против любого государства-участника, то есть против России или Белоруссии, как посягательство на Союзное государство в целом, однако ответные меры будут зависеть от решений «политического и военного руководства» обоих государств.

22 декабря президент Александр Лукашенко заявил, что соседние с Белоруссией страны могут «развернуть» против нее агрессию. В связи с этим он решил проверить силы немедленного реагирования — подразделения, которые в случае чрезвычайных ситуаций поднимаются по тревоге и «направляются в ту точку, где существует напряжение».

19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил в преддверии российско-белорусских переговоров на уровне президентов, что у лидеров двух стран будет возможность поговорить и о военных вопросах. Он добавил, что новые цели и задачи союзной группировки войск обсуждаются Путиным и Лукашенко в текущем режиме. Тогда же Песков подчеркнул, что сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопросы об участии Белоруссии в военных действиях на Украине, «являются глупыми и безосновательными».

Читайте на РБК Pro
Банки ЕС отказывают россиянам в обслуживании. Как защитить свои права
Что будет с рублем в 2023 году: прогнозы экономистов
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году

В октябре Лукашенко говорил, что договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». 3 декабря главы оборонных министерств Сергей Шойгу и Виктор Хренин внесли изменения в соглашение о военной безопасности. После этого Шойгу сказал, что Белоруссия «была и остается нашим надежным партнером» в условиях «необъявленной войны против наших стран» со стороны западных государств.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
Россия Белоруссия Союзное государство группировка войск Военная операция на Украине
Материалы по теме
Сейм Литвы запретил гражданам России и Белоруссии владеть оружием
Политика
Путин допустил рекордный товарооборот с Белоруссией в 2022 году
Политика
В Совбезе Белоруссии уточнили детали внезапной проверки боеготовности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter