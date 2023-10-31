Белоруссия потребовала от России компенсации по БелАЭС

Белоруссия поставила перед российской стороной вопрос о компенсации из-за задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщил глава страны Александр Лукашенко.

«Такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо — как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет», — рассказал Лукашенко, передает БелТА.

Принимая доклад о завершении строительства БелАЭС, Лукашенко предложил министерству энергетики оценить, насколько это удовлетворяет белорусскую сторону.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком возведения станции выступила российская госкорпорация «Росатом». На станции используются энергоблоки того типа, который успешно эксплуатируются в России — два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС.

Соглашение о ее строительстве было заключено между Москвой и Минском в 2011 году. Первый блок БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года. Физический пуск второго блока состоялся в апреле 2022 года, в июле 2023-го его включили в сеть и вывели на полную мощность в рамках испытаний.