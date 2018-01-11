Резервный фонд осушили до дна

Дефицит бюджета будет финансироваться за счет средств ФНБ

В декабре правительство потратило все средства Резервного фонда. Более 1 трлн руб. было направлено на покрытие дефицита бюджета. В 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств ФНБ

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В декабре Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте ведомства. Остатки Резервного фонда — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд — были реализованы в Центробанке за 1 трлн руб. и зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки» и 1 февраля 2018 года, как и было задумано в прошлом году, он прекратит свое существование, отмечается в сообщении Минфина.

Резервный фонд обнулился еще 22 декабря, когда на финансирование бюджетного дефицита были потрачены последние 54 млрд руб., показывает статистика казначейства. В январе—ноябре 2017 года Резервный фонд оставался нетронутым. Дефицит бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП (1,5 трлн руб.).

Минфин неоднократно предупреждал об исчерпании Резервного фонда к концу 2017 года. Еще в начале 2016 года глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что при сохранении темпов использования средств фонда он будет исчерпан к 2017 году. После этого дефицит бюджета придется покрывать за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), объяснял Минфин.

В 2017 году правительству удалось значительно сократить траты суверенных резервов — чистая их трата составила около 790 млрд руб. вместо планировавшихся 1,7 трлн, сказал Силуанов журналистам 10 января. «Это было сделано благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40/баррель в резервы правительства», — сказал он.

Своего максимума в рублевом выражении Резервный фонд достигал в начале 2015 года — 5,86 трлн руб., а максимума в отношении к размеру экономики — в начале 2009 года: 12,5% ВВП. За 2016 год объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза — с 3,64 трлн руб. до менее 1 трлн.

Один фонд вместо двух

Всего в 2017 году из суверенных фондов правительство потратило свыше 1,6 трлн руб., говорил Силуанов в конце декабря. Помимо 1 трлн руб. из Резервного фонда правительство потратило 622 млрд руб. из ФНБ, из которых 616,7 млрд были потрачены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Минфин в июне 2017 года предложил консолидировать два суверенных фонда в один. Силуанов объяснял, что ликвидная часть ФНБ и Резервный фонд — это фактически один и тот же источник финансирования расходов бюджета. Сосуществование двух фондов считал нецелесообразным и экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Нам нужен резерв, он должен находиться в ликвидном варианте. Сегодня под это вся конструкция заточена, все свободные средства должны быть высоколиквидными, быстро высвобождаться в случае кризиса», — пояснял Кудрин.

Теперь у России остался один суверенный фонд, но он вновь начнет пополняться в этом году. В 2017 году Минфин уже получил дополнительные нефтегазовые доходы на сумму, ориентировочно, 829 млрд руб. — на них покупалась иностранная валюта, которая до 1 октября 2018 года будет перечислена в ФНБ. В рамках постоянного бюджетного правила весь объем нефтегазовых сверхдоходов будет направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Первый являлся источником финансирования бюджетного дефицита в случае резкого падения доходов казны. Второй же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала. Например, в 2008–2009 годах часть ФНБ была потрачена на антикризисную помощь банкам (в результате фонд сейчас владеет привилегированными акциями ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка на 279 млрд руб.). Другую часть средств было решено инвестировать в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты, такие как модернизация Транссиба и БАМа или строительство АЭС в Финляндии.

Ликвидные остатки

На 1 января 2018 года объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет 3,75 трлн руб. Но, как следует из расчетов РБК, основанных на данных Казначейства, лишь 59% этого объема (2,2 трлн руб.) — свободные ресурсы, которые могут быть в любое время взяты со счетов в ЦБ и использованы для финансирования бюджетного дефицита или дефицита Пенсионного фонда.

Остальное вложено в финансовые активы — депозиты во Внешэкономбанке (222,5 млрд руб. плюс $6,25 млрд), привилегированные акции ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка (279 млрд руб.), ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов (113 млрд руб. и $4,1 млрд, которые размещены в привилегированных акциях РЖД и Атомной энергостроительной корпорации, облигациях «Ямал СПГ», «Запсибнефтехима» и т.д.), депозиты в ВТБ и Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов (164 млрд руб.). Еще $3 млрд из ФНБ были инвестированы в конце 2013 года в покупку еврооблигаций Украины, по которым она отказалась платить после смены власти в стране.

Ликвидные средства ФНБ, хранящиеся на валютных счетах в Центробанке, могут размещаться в высоконадежных облигациях иностранных государств, например американских госбумагах.

В течение 2018 года Минфин планирует закупить валюту для ФНБ примерно на 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал Силуанов (эти суммы, соответственно, будут переведены в ФНБ уже в 2019 году). При $60 объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.

В новом году средства ФНБ станут основным наряду с заимствованиями источником покрытия дефицита федерального бюджета — из ФНБ планируется использовать 586 млрд руб. Но в последующие два года, когда ФНБ уже почти не будет тратиться, а только пополняться, главным источником покрытия дефицита станут заимствования. Дефицит бюджета при этом установится в пределах 1% ВВП.