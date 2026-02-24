Дефицит бюджета: виды и способы покрытия

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Что такое дефицит бюджета и его виды

Дефицит государственного бюджета — это финансовая ситуация, при которой расходы государства превышают поступления в бюджет.

Дефицит может быть двух видов:

Структурный: разрыв между доходами и расходами существует в условиях полной занятости и экономического роста.

Циклический: является фазой экономического цикла. Во время рецессии доходы (налоги) автоматически падают, а расходы (например, на пособия по безработице) растут, углубляя дефицит. В период бума дефицит может превращаться в профицит.

Дефицит бюджета России в 2025–2026 гг.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил 5,645 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП. Изначально на год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП, но его скорректировали дважды: весной увеличили до 3,792 трлн руб., а осенью — до 5,737 трлн руб.

Дефицит бюджета в 2026 году заложен на уровне 3,786 трлн руб. В 2027 году дефицит бюджета ожидается на уровне 3,186 трлн руб., в 2028 году — 3,514 трлн руб.

Причины возникновения дефицита бюджета

Бюджетный дисбаланс может возникать по нескольким причинам, среди которых:

Рост расходов. Может возникать из-за стихийных бедствий, конфликтов, проведения структурных реформ и быстрого освоения средств бюджета.

Падение доходов. К нему ведут, например, снижение экспорта и инвестиций, увеличение теневого сектора экономики.

Намеренные действия. Правительство может искусственно создавать дефицит для стимулирования экономики или ускорения ее развития.

В России в 2025 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, причинами дефицита федерального бюджета стали ускоренное финансирование бюджетных расходов и сокращение объема нефтегазовых доходов.

Как государство борется с дефицитом

В случае возникновения дефицита правительство может прибегать к таким способам сокращения государственного бюджета, как:

Рост внутреннего долга. Министерство финансов выпускает облигации федерального займа (ОФЗ) — ценные бумаги, покупая которые банки, компании и граждане дают деньги в долг государству.

Трата резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Эмиссия — выпуск новых наличных или безналичных денег для финансирования государственных расходов. Банк России в таком случае должен увеличивать денежную массу осторожно: примерно настолько, насколько растет экономика, чтобы не росла инфляция, не обесценивалась валюта и не росли цены.

Повышение существующих налогов (например, НДС, НДФЛ) или введение новых сборов.

Чем опасен дефицит бюджета для обычного человека

Если для покрытия дефицита государство прибегает, к примеру, к дополнительной денежной эмиссии, это увеличивает количество денег в экономике без соответствующего роста товаров и услуг, что приводит к снижению покупательной способности национальной валюты и общему росту цен; инфляция «съедает» рост зарплат и фиксированных доходов. Яркая иллюстрация — гиперинфляция в Зимбабве (пик в 2007–2009 годы), когда для покрытия госрасходов власти прибегли к бесконтрольной эмиссии валюты, что к ноябрю 2008 года привело к росту цен примерно на 79 600 000 000% в месяц и удвоению цен примерно каждые сутки.

Для того чтобы увеличить доходы и сократить дефицит, государство может поднять существующие или ввести новые налоги. Например, в России с 2026 года НДС подняли с 20 до 22%, а лимит годового дохода для освобождения от него в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) урезали втрое — с 60 млн руб. до 20 млн руб. По словам заведующего лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгения Горюнова, рост НДС способствует снижению бюджетного дефицита. Однако вместе с тем рост налогов может вести к увеличению цен, снижению спроса и охлаждению деловой активности.

Вопрос-ответ

Какой уровень дефицита считается безопасным?

Согласно, например, Маастрихтскому договору (договор о создании Евросоюза), государственный долг страны не должен превышать 60% от ВВП, а бюджетный дефицит — 3%.

Почему нельзя просто напечатать деньги и закрыть дефицит?

Как объясняет Банк России, бесконтрольная эмиссия денег приводит к гиперинфляции. Новые деньги, не обеспеченные ростом производства товаров, обесценивают уже существующие сбережения и доходы.

Что такое секвестр бюджета?

Секвестр бюджета — вынужденное сокращение расходов бюджета, когда фактические доходы оказываются ниже запланированных или возникают непредвиденные траты, не позволяющие исполнять бюджет в полном объеме.