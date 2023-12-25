«Ъ» узнал об исчерпании средств на выкуп самолетов у иностранных лессоров

Из 300 млрд руб., выделенных на выкуп самолетов иностранных лизингодателей, в бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд, пишет «Ъ». Большая часть средств ушла на суда для группы «Аэрофлот», частным компаниям досталось около 30–40 млрд

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В бюджете Фонда национального благосостояния (ФНБ) осталось 3,5 млрд из 300 млрд руб., выделенных на приобретение самолетов у иностранных лизингодателей, сообщил «Коммерсантъ». Источники издания полагают, что оставшиеся средства направят на выкуп воздушных судов для группы «Аэрофлот», даже если лимит будет превышен. При этом обсуждение о дополнительном финансировании не ведется, отмечают собеседники газеты.

Средства выделяются на страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями, чьи самолеты остались в России после введения санкций в феврале прошлого года. Средства из ФНБ выделили в качестве льготного займа по ставке 1,5% на 15 лет. Суда переходят в собственность страховой компании НСК, которой принадлежит лизинговая «НЛК-Финанс». В апреле Минфин приобрел ее облигации почти на 35 млрд руб. НСК контролируется подведомственным Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов» и была создана в том числе для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкционным давлением.

Всего на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу «Аэрофлот», отмечается в статье. 22 декабря группа анонсировала передачу прав еще на 28 самолетов. По подсчетам «Коммерсанта» и его собеседников, всего на самолеты группы ушло около 250–270 млрд руб. Еще 15 млрд руб. «Победа», входящая в группу, должна была перевести из своей чистой прибыли за 2022 год. Помимо средств ФНБ «Аэрофлот» еще в мае 2022 года за собственные средства выкупил из иностранного финансового лизинга восемь Airbus A330, что разрешалось санкциями.

В тот же день «Уральские авиалинии» сообщили, что урегулировали с ирландской AerCap вопрос по 19 Airbus, а S7 заявила об урегулировании по 45 самолетам. По данным «Ъ», компания согласовала передачу прав с пятью лессорами, сумма сделок с учетом собственных средств (34 млрд руб. из чистой прибыли за 2022 год) составила 45–50 млрд руб.

AerCap сообщила, что получила $572 млн за 19 Airbus «Уральских авиалиний» и 29 — S7 (около 52,5 млрд руб. по курсу ЦБ). Собеседники издания» оценивают стоимость самолетов «Уральских авиалиний» примерно в 30 млрд руб., из которых 13,5 млрд руб. авиакомпания также доплатила из своей чистой прибыли.

Таким образом, частным компаниям досталось из ФНБ около 30–40 млрд руб. Оба перевозчика, по информации газеты, получили самолеты в финансовый лизинг на 15 лет, по завершении которого суда перейдут в их собственность.

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Еще одной частной авиакомпанией, сумевшей согласовать условия сделок по трем Airbus на 9 млрд руб., стала чартерная iFly. В ее случае речь идет о прямом выкупе самолетов у ALC (США). Получит ли теперь перевозчик деньги из ФНБ хотя бы на один из самолетов — неизвестно. «Коммерсанту» не удалось связаться с iFly.

«Аэрофлот» и S7 уже сообщили, что продолжают переговоры с иностранными владельцами судов. Шансы на получение новых средств S7 и «Уральскими авиалиниями» источники издания в отрасли считают высокими: «Аэрофлот» всех не вывезет». Но интересы чартерных компаний с небольшим или старым парком вряд ли будут учтены, добавили они.

Газета не получила ответа от Минфина и Минэкономики, а в Минтрансе, Росавиации и авиакомпаниях ситуацию не комментируют.