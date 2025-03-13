ВТБ получит ₽93 млрд из ФНБ на строительство ВСМ

ВТБ рассчитывает привлечь субординированный депозит из средств ФНБ на 93 млрд руб. на финансирование высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Это около трети средств, которые будут выделены из ФНБ на проект

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ рассчитывает к началу апреля 2025 года получить 93 млрд руб. Фонда национального благосостояния (ФНБ) в виде субординированного депозита на строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Это 31% от всего объема средств ФНБ, которые будут направлены на проект.

Предполагается, что банк будет платить за суборд около 1% годовых, а «вся экономика будет передана в проект». «Это условие Минфина, то есть банк ничего себе не оставляет, никакой маржи. Амортизация суборда будет очень долгая — какие-то 2040-е годы. Мы очень хотели бы получить его до конца марта. Но если это будет начало апреля, тоже не страшно. Все зависит от внутренней бюрократии», — сказал банкир.

Сейчас, напомнил он, финансовой моделью проекта предусмотрено участие в нем синдиката четырех банков: помимо ВТБ, это также Сбербанк, Газпромбанк и Совкомбанк. ВТБ собирается получить 93 млрд руб. «из этого пула». Пьянов пояснил, что выделение суборда ВТБ за счет средств ФНБ позволит банку улучшить свою капитальную позицию: «У нас 0,1 процентный пункт к [нормативу] достаточности капитала — это 25 млрд руб. То есть 93 млрд руб. дает до 0,4 п.п».

Как сообщал журналистам в марте 2025 года замминистра финансов Владимир Колычев, «практически все» банки, участвующие в финансировании ВСМ, заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ. В декабре 2024 года Госдума приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субордах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства. Однако такая возможность временная, предусмотрена только на 2025 год и только для проекта скоростной железнодорожной трассы, говорил Колычев.

«Там время, когда будет инвестиция, больше привязано к графику проекта. Сейчас точно не могу сказать, но мы проводим сейчас все подзаконные нормативные акты, для того чтобы можно было это сделать. В правительство уже внесены соответствующие решения. Когда их примут, в принципе, такая возможность появится. Если я правильно помню, это первое полугодие, когда по графику самого проекта — привлечение средств ФНБ. Там много банков, которые входят в синдикат по проекту. И им всем предоставлена такая возможность. Воспользуются они ею или нет — это их выбор», — заявлял он.

В конце года банки сообщали о финансовом закрытии проекта — к тому моменту были подписаны договоры на привлечение финансирования в общей сложности на 1,788 трлн руб., сообщал Сбербанк, не раскрывая объем собственного участия. По информации РБК, отдельно от средств ФНБ синдикат из четырех банков направит на создание инфраструктуры ВСМ синдицированный кредит на 792,5 млрд руб., из которых ВТБ планирует предоставить 400 млрд руб.

По информации концессионера проекта, «ВСМ Две Столицы», обязательства по договору синдицированного кредита будут погашаться в период 2029–2045 годов, процентная ставка установлена на уровне ключевой ставки плюс 3 п.п.

Генподрядчиком строительства ВСМ выступит РЖД, участие перевозчика составит 88,9 млрд руб., или 27,023% от уставного капитала. В декабре стало известно, что компания намерена расширить свой вклад на 19 млрд руб., до 32,798%, за счет привлечения средств грузоотправителей через формирование инвестиционного тарифа. Среди концессионеров также — ГУП «Московский метрополитен», регионы прохождения трассы (Санкт-Петербург и Ленобласть, Тверская и Новгородская области) и грузоотправители.

РБК направил запросы в Минфин, ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк и Совкомбанк.