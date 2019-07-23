В Госдуме отклонили идею правительства о поддержке экспорта за счет ФНБ

В Госдуме отклонили идею правительства о поддержке экспорта за счет ФНБ

Комитет по бюджету и налогам отклонил предложенную правительством поправку в Бюджетный кодекс, позволяющую направлять средства ФНБ на поддержку экспорта при условии превышения им 7% ВВП

Фото: SIPA Asia / ZUMA Wire / ТАСС

Думский комитет по бюджету и налогам принял решение не включать в готовящийся ко второму чтению законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс предложенную правительством поправку, разрешающую направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выдачу льготных кредитов иностранным покупателям изделий российского машиностроения и другой несырьевой продукции.

Накануне, 22 июля, глава комитета Андрей Макаров дал представителям Минфина несколько часов на то, чтобы согласовать поправку с Банком России и Счетной палатой.

«Если до вечера сегодняшнего вы согласуете поправку эту с ЦБ и Счетной палатой, мы ее включаем в текст закона, если нет, мы ее из закона исключим», — сказал Макаров.

Во вторник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, представляя на заседании комитета позицию регулятора, заявила, что «Минфин должен предоставить больше информации», чтобы Банк России мог определиться со своим мнением.

В связи с несогласованностью позиций ЦБ и Минфина комитет по бюджету и налогам решил правительственную поправку отклонить.