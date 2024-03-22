МВФ одобрил транш на $880 млн для Украины
Совет Международного валютного фонда одобрил договоренности, достигнутые сторонами в середине февраля, о выделении Украине транша в размере $880 млн, сообщает пресс-служба фонда.
«Совет МВФ сегодня завершил третий обзор расширенного соглашения в рамках EFF (Extended Fund Facility — «Механизм расширенного кредитования». — РБК) для Украины, что позволило властям выделить сумму, эквивалентную $880 млн, которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в публикации.
Украинский премьер-министр Денись Шмыгаль поблагодарил фонд и назвал решение Совета результатом выполнения Киевом обязательств перед партнерами. «Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность», — добавил он.
Четырехлетнее соглашение EFF для Украины предоставляет ей доступ к финансированию на 11,6 млрд SDR ($15,6 млрд). Соглашение было одобрено в марте 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд до начала 2027 года.
Российские власти осуждают помощь Запада Украине — как финансовую, так и военную. Президент Владимир Путин заявил, что украинская экономика, как и система обороны без «внешней подпитки» существовать не сможет.
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