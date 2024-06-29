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Военная операция на Украине ,  
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МВФ выделил Украине новый транш в размере $2,2 млрд

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Военная операция на Украине
Средства выделяют в рамках четырехлетней кредитной программы на сумму $15,6 млрд. В МВФ назвали экономику Украины устойчивой, но отметили, что у нее ухудшаются перспективы из-за потери энергомощностей
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Фото: Yuri Gripas / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Украине около $2,2 млрд, которые будут направлены на бюджетную поддержку страны, говорится на сайте фонда.

Средства выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Эта кредитная программа была утверждена в марте 2023-го сроком на четыре года, планируется выделить Киеву $15,6 млрд. С новым, четвертым по счету траншем объем выделенных средств составит $7,6 млрд.

«Показатели Украины в рамках EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. Все количественные критерии эффективности на конец марта были соблюдены, и все структурные ориентиры до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», — отметили в МВФ.

Там добавили, что экономика Украины сохраняет устойчивость, хотя высокая неопределенность относительно ее перспектив сохраняется. В частности, ухудшение ситуации прогнозируется на фоне потери энергогенерирующих мощностей в стране.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Предыдущий транш, в размере $880 млн, МВФ выделил Украине в марте. Издание «Страна.ua» отмечало, что большая часть из этих средств должна была сразу вернуться в МВФ в качестве платежей по старым займам.

Всего, как следовало из данных фонда, в этом году Киев обязан уплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,19 млрд SDR (Special Drawing Rights, валюта МВФ), что в пересчете на доллары равняется примерно $2,9 млрд. Пики выплат — март и сентябрь 2024-го, каждый раз Украине нужно платить МВФ по $705,5 млн.

В 2025 году страна должна будет уплатить 2,28 млрд SDR ($3,03 млрд), в 2026-м — 1,92 млрд SDR ($2,55 млрд), в 2027-м — 1,23 млрд SDR ($1,63 млрд) и далее менее 1 млрд SDR вплоть до 2030 года. Всего за обслуживание Киев должен выплатить 10,829 млрд SDR ($14,406 млрд).

Президент Владимир Путин в прошлом году отмечал, что экономика Украины не может существовать «без внешней подпитки». «Смотрите, там все сбалансировано в целом — внешне, и бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний», — пояснял он.

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