«Президент с бензопилой» Милей добился первого экономического успеха

Президент Аргентины Хавьер Милей добился первого успеха: месячная инфляция опустилась до 8,8%, и МВФ это отметил. Однако население продолжает страдать от роста цен на базовые товары и услуги. Подробнее — в материале РБК

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Начиная с января этого года рост месячной инфляции в Аргентине стал замедляться, а в апреле она впервые снизилась — на 2,2%, до 8,8%, согласно данным Национального института статистики и переписи населения (INDEC). Это стало поводом для гордости президента страны Хавьера Милея, «экономиста с бензопилой», чей аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) сейчас переполнен сообщениями, что он победил инфляцию. «Гол!» — подписал глава государства фотографию с министром экономики Луисом Капуто, который помогает ему осуществлять «шоковую терапию».

13 мая власти Аргентины достигли соглашения с МВФ об очередном пересмотре соглашения о рефинансирование задолженности в $44 млрд (страна получила этот кредит в 2018 году ). В МВФ объяснили это решение тем, что макроэкономические показатели в Аргентине в первом квартале 2024-го оказались лучше, чем ожидалось, и страна приближается к макроэкономической стабильности. В результате Буэнос-Айресу может получить еще около $800 млн после одобрения совета директоров МВФ.

Что происходит с экономикой Аргентины

Первый в мире президент-либертарианец и самопровозглашенный анархокапиталист Хавьер Милей, вступая в должность 10 декабря прошлого года, пообещал прежде всего победить инфляцию. В инаугуарционной речи он отметил, что сначала все станет плохо, но потом страна почувствует положительные результаты предложенной им трансформации национальной экономики. Через два дня Капуто представил план борьбы с экономическим кризисом; предложенные меры включали девальвацию песо к доллару на 50% и сокращение государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Это был лишь первый этап шоковой терапии Милея.

Хавьер Милей также предложил пакет шоковых реформ в рамках «Закона об основах и отправных точках свободы аргентинцев», получившего также название «Закон-омнибус» (Ley Omnibus) вследствие значительного количества содержащихся в нем предложений. В его первую версию вошло более 600 мер, в том числе приватизация госкомпаний, замораживание расходов на программу трудоустройства для малообеспеченных граждан, сокращение госаппарата и повышение экспортных пошлин. В Конгрессе аргентинской нации (парламенте) у сторонников Милея меньшинство. Его коалиция «Свобода наступает» располагает лишь 40 из 257 мест в Палате депутатов и семью из 72 мест в Сенате. В феврале Ley Omnibus потерпел поражение в нижней палате — депутаты отказались его рассматривать. Только после продолжительных обсуждений и корректировок, в результате которых из закона исчезло около 400 президентских инициатив, он все-таки в конце апреля был принят Палатой депутатов. Теперь ему предстоит получить одобрение Сената.

В результате реформ Милея уже в марте инфляция в годовом исчислении в Аргентине превысила 100%; это произошло впервые с 1991 года. Сейчас она составляет рекордные 289,4%.

Как отмечает издание La Nacion, даже по апрельскому месячному показателю Аргентина отстает от всех в регионе, даже от Венесуэлы, где в этот месяц инфляция составила 2,9% (87% в годовом исчислении). В результате традиционная аргентинская семья из четырех человек в апреле нуждалась в $828, чтобы преодолеть черту бедности, — эта сумма увеличилась на 307,2% год к году.

По данным INDEC, в апреле наибольший рост цен в Аргентине был зафиксирован на жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива — 35,6%. Затем следуют услуги связи (рост на 14,2%), одежда и обувь (9,6%). А цены на продовольствие по сравнению с мартовским показателем (рост на 10,5%) упали на 6%.

Тем не менее основные продукты становятся все менее доступными. Подорожала в том числе говядина — традиционная еда аргентинцев. Ее потребление на душу населения снизилось на 18,5% — с 50,5 кг в марте 2023 года до 42,6 кг в нынешнем марте, что стало рекордом за последние три десятилетия, согласно данным Торгово-промышленной палаты Аргентинской Республики по мясу и производным продуктам (Ciccra). Как отмечают BBC Mundo и La Opinion, в этих условиях многие жители страны стали больше пить чая мате, который помогает приглушить аппетит.

Согласно отчету Исследовательского и учебного центра центральных рабочих Аргентины (Cifra-CTA), опубликованному 29 апреля, покупательная способность аргентинцев с минимальной заработной платой упала на треть (34,1%) с тех пор, как Милей вступил в должность. Она снизилась на 44,7% по сравнению с показателями ноября 2019-го и на 57,7% по сравнению с ноябрем 2015-го.

Исследователи из Университета Торкуато-ди-Телла (UTDT) в недавнем исследовании пришли к выводу, что почти половина населения Аргентины сейчас живет в бедности. За два месяца, с ноября по декабрь 2023 года, уровень бедности в стране достиг 45,2%, за первый квартал 2024-го — 51,8%, за апрель 2024-го — 48,9%. Как отмечается в докладе UTDT, стоимость базовой корзины продуктов в Буэнос-Айресе выросла на 265,3% в годовом исчислении.

Согласно последним официальным данным Национального института статистики и переписей населения (INDEC) от декабря 2023 года, во второй половине прошлого года уровень бедности составлял 41,7% (рост на 1,6% по сравнению с первой половиной 2023 года), в то время как доля населения за чертой бедности выросла на 2,6%, достигнув 11,9%.

Washington Post отмечает, что падение месячной инфляции не обязательно является экономической победой, скорее это симптом болезненной рецессии. МВФ ожидает, что в этом году ВВП Аргентины сократится на 2,8%.

«Произошло резкое падение частных расходов, что объясняет, почему так резко снизилось потребление и почему инфляция тоже падает, — заявила WP Моника де Болле, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (Вашингтон). — Люди находятся в худшем положении, чем раньше. Это заставляет их тратить меньше».

Как реформы Милея сказываются на его рейтинге

Несмотря на снижение покупательной способности положительное отношение к Милею продолжает сохранять приблизительно 50% аргентинцев. Спустя пять месяцев правления, согласно опросу консалтинговой компании CB Consultora, рейтинг президента снизился в тринадцати провинциях и улучшился в одиннадцати.

Как отмечает глава консалтинговой компании Hugo Haime y Asociados, Хьюго Хайме, на самом деле к апрелю 2024-го правительство Милея потеряло приблизительно 12% поддержки. Если в декабре 2023-го Милея поддерживали 69,5% представителей мало- и среднеобеспеченного класса, то сейчас — 54,2%. Уровень подержи среди представителей среднего класса снизился с 48,9% до 42,2%.

Главными критиками правительства Милея остаются профсоюзы, недовольные реформами в области трудового законодательства, которые вошли в итоговую версию Ley Omnibus. 9 мая представители крпнейших профессиональных объединений вышли на 24-часовую всеобщую забастовку «в защиту демократии, трудовых прав и прожиточного минимума». Буэнос-Айрес был парализован: из-за участия в протесте сотрудников транспортных служб более 6,6 млн горожан не могли добраться до работы.

Эта забастовка стала второй за время правления Милея. Всеобщая конфедерация труда (CGT) и Аргентинская региональная рабочая федерация (FORA) провели первую акцию еще в январе — она продолжалась 12 часов. Тогда, по данным организаторов, шествие в Буэнос-Айресе собрало 500 тыс. человек (полиция насчитала 100 тыс., в правительстве говорили о 40 тыс.). Некоторые профсоюзные лидеры пообещали продолжить протест, если правительство откажется смягчить некоторые из мер, предложенных президентом.